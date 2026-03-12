Juventus, Viviano: "Giuntoli, Comolli'den 150 kat daha iyi. Fransızın yaptığı iyi bir transferi sayın bana."

Daha önceki bir başka vesileyle Viviano, Di Gregorio ve Perin arasındaki kaleci değişikliği hakkında da görüşlerini belirtmişti. Perin, ikinci kaleci olarak başlamış ve kısa süre önce tam anlamıyla ilk kaleci olmuştu. Radio Radio'ya verdiği röportajda şunları söylemişti.

"Şahsen ikisi arasında Perin'i tercih ederim, ancak Di Gregorio'dan bahsederken yine de mükemmel bir kaleciden bahsediyoruz. Kırk yıldır dünyanın en iyi kalecilerini kadrosunda bulunduran bir takımda oynamak kolay değil, beklentiler çok büyük, bunun yanı sıra Juventus formasıyla yapılan her hata abartılıyor ve genellikle iyi performansların önüne geçiyor. Birdenbire gelecek vaat eden bir kaleciyken en şanssız kaleci haline geldiğini düşünmüyorum."