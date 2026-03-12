Emiliano Viviano, Juventus ve Bianconeri'nin son transfer dönemleri hakkında yeniden konuştu. Eski kaleci, Sportium Fun podcast'ine konuk olarak Juventus'un şu anki genel müdürü Damien Comolli'nin çalışmalarını değerlendirdi ve onu selefi Cristiano Giuntoli ile karşılaştırdı. İşte sözleri.
Çeviri:
Juventus, Viviano: "Giuntoli, Comolli'den 150 kat daha iyi. Fransızın yaptığı iyi bir transferi sayın bana."
COMOLLI MI, GIUNTOLI MI?
“Comolli'nin yaptığı iyi bir transferi sayın bana. Giuntoli, Comolli'den 150 kat daha iyi iş çıkardı. Maaş bütçesini 50 milyon euro düşürmenizi istedikleri ve bunu yaptıktan sonra da sonuç alamadığınızı söylediklerinde, Comolli'nin yaptığı gibi davranmak kolaydır. Buradan oradan harcama yaparsın. Giuntoli maaş bütçesini düşürmek zorundaydı: Bir yöneticiyi fantezi futbol gibi değerlendiremeyiz. Bu alıp satmak değil, bir dizi şey yapmak zorunda: takımı yönetmek ve başka şeyler yapmak. Belki Di Gregorio'yu aldı ve bu yanlış bir karar oldu, ya da Koopmeiners'ı aldı ve hepimiz onu alırdık, ama Comolli ne yaptı? David ve Openda'yı aldı. Başarılı olan, "ne kadar iyi" dedirten kimse yok.
KALECİLER HAKKINDA
Daha önceki bir başka vesileyle Viviano, Di Gregorio ve Perin arasındaki kaleci değişikliği hakkında da görüşlerini belirtmişti. Perin, ikinci kaleci olarak başlamış ve kısa süre önce tam anlamıyla ilk kaleci olmuştu. Radio Radio'ya verdiği röportajda şunları söylemişti.
"Şahsen ikisi arasında Perin'i tercih ederim, ancak Di Gregorio'dan bahsederken yine de mükemmel bir kaleciden bahsediyoruz. Kırk yıldır dünyanın en iyi kalecilerini kadrosunda bulunduran bir takımda oynamak kolay değil, beklentiler çok büyük, bunun yanı sıra Juventus formasıyla yapılan her hata abartılıyor ve genellikle iyi performansların önüne geçiyor. Birdenbire gelecek vaat eden bir kaleciyken en şanssız kaleci haline geldiğini düşünmüyorum."