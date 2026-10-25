Juventus: Vidal'den Conte'ye destek: "Guardiola ve Ancelotti'den daha iyi, 100 milyonluk bir hamle. Teknik direktör olarak geri döneceğim"

"Conte olağanüstü bir teknik direktör, taktik açıdan tartışmasız en iyisi: Taraftarların onun geri dönmesini hayal etmesine şaşırmıyorum. Maçı ve rakipleri inceleme, sahada ne yapman gerektiğini sana aktarma biçimi etkileyici. O bir kazanan; zihniyetini herkese aşılıyor. Antonio'nun Juventus'a her şeyi kazanma isteğini, o ruhu ve hırsı yeniden kazandırabileceğine inanıyorum. Onun etkisi büyük bir oyuncununki, 100 milyonluk bir transferinki kadar. Bunu gittiği her yerde gösterdi: Antonio seni çalıştırdığında lig şampiyonluğu için sonuna kadar mücadele edeceğinin garantisi var. Üstelik neredeyse her zaman kazanırsın. Ama hiç kimse tek başına kazanamaz, o bile. Etrafında güçlü ve doğru zihniyete sahip oyuncular olmalı. Dünyanın en iyi orta sahasına sahiptik: Pirlo, Marchisio, Pogba, ben... Müthiş bir takımımız vardı. Eksik kalan tek şey Şampiyonlar Ligi'ydi."





"Bir keresinde yaz turnesi sırasında Miami'de onu kızdırmıştım. Bizi deli gibi çalıştırıyordu. Son iki gün kala, 'Size serbest bir akşam vereceğim ama yarın sabah 8'de antrenman var, koşacağız, sonra da İtalya'ya döneceğiz' dedi. Gece saat 2'ye kadar otele dönme iznimiz vardı ve otobüsün hareketi için sabah 8'de buluşacaktık. Ben güneş gözlüklerimle doğrudan saat 8.10'da geldim. Gecikmem yüzünden Conte'nin suratı öfkeden kapkaraydı ve bizi fena hâlde terletti. Grubun önüne geçtim, hâlâ nasıl yaptığımı bilmiyorum. Uyumamıştım, virajlarda biraz zorlanıyordum."





"Bana göre Guardiola ve Ancelotti ile birlikte en iyi üç teknik direktörden biri. Pep'in inanılmaz bir futbol vizyonu var, Ancelotti ise grupları ve oyuncuları yönetmekte olağanüstü. Conte taktik açıdan en iyisi ve sahada herkesin onun için canını vermeye hazır olmasını sağlıyor. İnanılmaz bir enerji, güven ve kazanma isteği aşılıyor. Inzaghi mi? Harika bir teknik direktör ama Conte başka seviyede: doğuştan kazanan biri. Inzaghi'nin Inter'de Antonio'nun 3-5-2'sini temel alarak işe başlaması tesadüf değil. İkisi arasında hiç şüphesiz Conte'yi seçerim. Conte'nin ayrılışından sonra istediğimden daha az süre aldım ama Inter'de bulunmuş olmaktan pişman değilim. Orada da kupa kazandım."





"Spalletti'den ziyade Juventus'tan daha fazlasını bekliyorum. Geçen sezonki altıncılık, teknik direktör kim olursa olsun bir başarısızlık.McKennie bana mı benziyor? Olabilir, bunu söyleyen çok kişi var. Ama beni biriyle karşılaştırmanın zor olduğunu düşünüyorum. Kendime özgü özelliklerim var: Orta sahada oynarken top kazanmayı, gol atmayı, koşmayı, ceza sahasına girmeyi ve sahanın her bölgesinde takıma yardım etmeyi severdim."





"Saha dışındaki hayatım hakkında hep çok şey söylendi ama 39 yaşımda hâlâ oynuyorum, 27 kupa kazandım ve futbolu bırakmadan önce bu sayıyı 30'a çıkarmak istiyorum. Gittiğim her yerde hakkımda hep kötü konuştular ama sonuçta önemli olan oynarken ne gösterdiğin. Hayatım boyunca inanılmaz bir düzeyde antrenman yaptım ve çocukluğumdan beri kazanma zihniyetine sahibim. Hiçbir zaman saklanmadım, pişmanlığım yok."