Juventus ve Spalletti arasında açıklığa kavuşturulması gereken pek çok konu var: Sorunlu noktalar ve Şampiyonlar Ligi'nin yokluğunda transfer piyasası nasıl değişecek?

Juventus kulübü bu konuda hiç şüphe duymuyor: Spalletti sözleşmesini uzatacak ve kalacak, ancak transfer dönemi Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumuna bağlı olacak

Juventus, süreklilik çizgisini benimsedi: Luciano Spalletti, Sassuolo ile oynanan ve stratejileri etkilemeyen beraberlik maçının ötesinde, Paskalya’dan önce sözleşmesini 2027’ye kadar (opsiyonlu) uzatmaya hazır. Kulüp, teknik direktörü, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ihtimalinde bile, ek bir yeniden yapılanma sürecine girmeden Bianconeri’yi İtalya’da hemen yeniden rekabetçi hale getirecek doğru kişi olarak görüyor.


Alternatif bir plan yok: kulüp yönetimi memnun ve önümüzdeki günlerde son detaylar netleşecek. Spalletti ise Tuttosport'ta yer aldığı gibi tam bir netlik istiyor: teknik özerklik, hemen kazanmaya hazır bir takımın kurulmasına tam destek ve dışarıdan müdahale olmayan bir transfer dönemi. Amaç, geçmişteki yanlış anlaşılmaları önlemek (örneğin Tudor'un Kolo Muani'yi istediği halde kulübün Openda'yı transfer ettiği durum gibi) ve her seçimde ortak bir çizgi oluşturmak.


Saha içinde, üç puan farkla dördüncü sıra yarışı devam ediyor: zor ama imkansız değil. Gelecekte, Şampiyonlar Ligi'nde, teknik direktör kaliteyi ve tecrübeyi artırmak ve şampiyonluğa oynamak için en az dördü ilk on birde oynayacak altı üst düzey takviye hedefliyor.


  • Şampiyonlar Ligi olmazsa ne olur?

    Ancak Avrupa'nın önemli turnuvalarında yer almazsa, hedefler ve beklentiler değişecektir: Önde gelen isimleri kadroya katmak zorlaşacaktır. Spalletti ise mevcut yıldızlarından vazgeçmeyi düşünmüyor ve daha mütevazı bir senaryoda, Napoli'de başarıya ulaştırdığı modeli tekrarlayarak, galibiyet tecrübesi olan tecrübeli oyuncularla genç yeteneklerin bir karışımına odaklanacaktır.


    Örneğin, Şampiyonlar Ligi olmadan Goretzka ve Bernardo Silva'yı Avrupa Ligi'nin cehennemini yaşamaya ikna etmek zor olurdu. Orta saha için bir rüya olan Ederson da dahil olmak üzere, bazı oyuncular ulaşılamaz hale gelirdi. Ancak Spalletti hiçbir yıldız oyuncuyu kaybetmeyi kabul etmez: Bremer'den Cambiaso'ya, Kalulu ve Thuram'a kadar, tabii ki Yildiz ve McKennie'nin kalacağını varsayarsak. 4. sıra olmazsa transfer piyasası daha sönük geçecek ve Spalletti bunun farkında.


    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

