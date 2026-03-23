Juventus, süreklilik çizgisini benimsedi: Luciano Spalletti, Sassuolo ile oynanan ve stratejileri etkilemeyen beraberlik maçının ötesinde, Paskalya’dan önce sözleşmesini 2027’ye kadar (opsiyonlu) uzatmaya hazır. Kulüp, teknik direktörü, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ihtimalinde bile, ek bir yeniden yapılanma sürecine girmeden Bianconeri’yi İtalya’da hemen yeniden rekabetçi hale getirecek doğru kişi olarak görüyor.





Alternatif bir plan yok: kulüp yönetimi memnun ve önümüzdeki günlerde son detaylar netleşecek. Spalletti ise Tuttosport'ta yer aldığı gibi tam bir netlik istiyor: teknik özerklik, hemen kazanmaya hazır bir takımın kurulmasına tam destek ve dışarıdan müdahale olmayan bir transfer dönemi. Amaç, geçmişteki yanlış anlaşılmaları önlemek (örneğin Tudor'un Kolo Muani'yi istediği halde kulübün Openda'yı transfer ettiği durum gibi) ve her seçimde ortak bir çizgi oluşturmak.





Saha içinde, üç puan farkla dördüncü sıra yarışı devam ediyor: zor ama imkansız değil. Gelecekte, Şampiyonlar Ligi'nde, teknik direktör kaliteyi ve tecrübeyi artırmak ve şampiyonluğa oynamak için en az dördü ilk on birde oynayacak altı üst düzey takviye hedefliyor.



