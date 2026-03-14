Juventus ve Milan, Lewandowski'ye ilgi gösteriyor: "Geleceğime henüz karar vermedim, Genoa da beni istiyordu. Serie A çok rekabetçi, İtalyan futbolu bana krizdeymiş gibi gelmiyor"

37 yaşında (21 Ağustos'ta 38 olacak) ama hiç öyle görünmüyor. Robert Lewandowski transfer piyasasının gözdesi olmaya devam ediyor: Haziran ayında Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı forvet, Juventus ve Milan'ın radarına girmiş durumda.

İşte Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek 'e verdiği röportajda söylediği sözler: "Geleceğim hakkında bugün açıkçası söyleyecek bir şey yok , dürüst olmak gerekirse. Hedefim, sezonu mümkün olduğunca çok galibiyet, gol ve şampiyonlukla bitirmek. Sonra bakarız. Bu konuyu düşünmüyorum ve bir karar vermedim, şu anda bu bir öncelik değil."