Juventus ve Milan, Lewandowski'ye ilgi gösteriyor: "Geleceğime henüz karar vermedim, Genoa da beni istiyordu. Serie A çok rekabetçi, İtalyan futbolu bana krizdeymiş gibi gelmiyor"

37 yaşındaki Polonyalı forvetin Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

37 yaşında (21 Ağustos'ta 38 olacak) ama hiç öyle görünmüyor. Robert Lewandowski transfer piyasasının gözdesi olmaya devam ediyor: Haziran ayında Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı forvet, Juventus ve Milan'ın radarına girmiş durumda.

İşte Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek 'e verdiği röportajda söylediği sözler: "Geleceğim hakkında bugün açıkçası söyleyecek bir şey yok , dürüst olmak gerekirse. Hedefim, sezonu mümkün olduğunca çok galibiyet, gol ve şampiyonlukla bitirmek. Sonra bakarız. Bu konuyu düşünmüyorum ve bir karar vermedim, şu anda bu bir öncelik değil."

  • "Hiç Serie A'ya yaklaşmış mıydım? 2010'da hâlâ Polonya'daydım ve Borussia Dortmund'a transfer olmak üzereydim. Genoa beni transfer etmek istiyordu, bu yüzden Sampdoria'ya karşı oynanacak bir maça davet ettiler. Kulübün, stadyumun ve ortamın nasıl olduğunu merak ediyordum. Ayrıca bana ilgi gösterenlere karşı dürüst olmak adına Marassi'deki derbiye izlemeye gittim. Bu, bir İtalyan takımıyla ilgilendiğim tek seferdi."

    "İtalyan ligini çok rekabetçi buluyorum, genellikle çekişmeli geçiyor ve her zaman aynı takım kazanmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde önce Juventus, sonra da Inter finalleri vardı, bana krizdeymiş gibi gelmiyor."

