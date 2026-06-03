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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Juventus ve AC Milan'ın bedelsiz transferden vazgeçmesinin ardından Leon Goretzka, Arsenal ve diğer Premier Lig takımlarıyla temasa geçti

L. Goretzka
Arsenal
Bayern Münih
AC Milan
Juventus
Serie A
Premier Lig
Transfers

Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelmesiyle Leon Goretzka yeni bir kulüp arayışına girdi. Bir zamanlar İtalya'ya transfer olması beklenen Alman milli oyuncu, Serie A kulüpleriyle yapılan bir dizi görüşmenin sonuçsuz kalmasının ardından artık gözünü Premier Lig'e dikti.

  • Kulüpte yaşanan devrimden sonra AC Milan transferi suya düştü

    Sadece birkaç hafta önce, Goretzka’nın Almanya’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir maceraya hazırlanırken geleceği kesinleşmiş gibi görünüyordu. Bayern Münih’in sadık oyuncusunun, AC Milan’a katılarak Massimiliano Allegri’nin Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü öncesinde orta sahasının en önemli transferi olacağı yaygın olarak tahmin ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu, San Siro’da yeni bir dönemi başlatmak için ideal deneyimli motor olarak görülüyordu.

    Ancak, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması üzerine Rossoneri'nin sahibi Gerry Cardinale tarafından başlatılan teknik ve kurumsal devrim, Milan'ı altüst etti. Allegri, görevine son verilen isimler arasında yer aldı ve yapılan yapısal değişiklikler, Goretzka'nın transferini askıya aldı. Böylece orta saha oyuncusu, Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç hafta kala başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Arsenal, Goretzka için olası bir transfer noktası olarak öne çıkıyor

    La Gazzetta dello Sport’a göre, Milan’ın kapısı görünüşe göre kapandığı için Goretzka’nın menajer ekibi bir çözüm bulmak amacıyla daha önceki taliplerle yeniden temasa geçmeye başladı. Bunların başında, çok yönlü Alman milli oyuncunun uzun süredir “hayalindeki” kulüp olarak gördüğü Arsenal geliyor. Gunners’ın genç kadrosunu güçlendirmek için deneyimli bir oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.

    Premier League, orta saha oyuncusu için en cazip yer olmaya devam ediyor, ancak yarış İngiltere ile sınırlı değil. Avrupa'nın yıldızlarını çekmek için yüksek maaşlar teklif etmekte giderek daha agresif hale gelen Türkiye'den de önemli bir ilgi geliyor. Goretzka'nın ekibi, ay sonunda Bayern ile olan sözleşmesi sona erdiğinde kulüpsuz kalmaması için artık daha geniş bir ağ kuruyor.

  • Juventus, mali öncelikleri nedeniyle görüşmeleri askıya aldı

    Juventus da Goretzka’ya ilgi göstermişti; teknik direktör Luciano Spalletti, Alman oyuncuyu Bianconeri soyunma odasına katılması gereken kilit bir isim olarak görmüştü. Yeteneğine duyulan takdirin yanı sıra, Juventus’un mali durumu da değişti. Ligde altıncı sırada bitirmelerinin ardından Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmaları, Goretzka’nın Bavyera’da kazandığı 6-7 milyon avroluk net maaşı karşılayabilmeyi zorlaştırdı.

    Juve yönetimi, oyuncunun temsilcilerine, ilgilerinin devam ettiğini ancak şu anda onun öncelikli bir hedef olmadığını bildirmişti. Kulüp, orta sahaya kaynak ayırmadan önce yeni bir kaleci ve bir santrfor transferine odaklanmış durumda. Juventus, oyuncunun transfer piyasasında kalmasını ve transfer döneminin ilerleyen günlerinde maaş talebini düşürmesini umarak, fiilen bir bekleme taktiği izliyor.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Goretzka, geleceğiyle ilgili karar konusunda sakinliğini koruyor

    Bir sonraki adımına dair belirsizliğe rağmen Goretzka, sözleşme konusunda aceleci davranmayı reddediyor. Uluslararası maç takvimi yoğunlaşsa bile geleceği belirsiz kalsa bile, doğru projeyi beklemeye hazır. Orta saha oyuncusu, hızlı bir karar vermek yerine projenin kalitesine ve takım içindeki rolüne öncelik veriyor.

    Sezon sonunda vereceği kararın zamanlamasına değinen Goretzka, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. O, "Seçimimin sezon sonu ile Dünya Kupası'nın başlangıcı arasında yapılacağını söyleyemem. Sadece bunun için doğru zaman geldiğini hissettiğimde karar vereceğim" dedi.