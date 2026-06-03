Juventus ve AC Milan'ın bedelsiz transferden vazgeçmesinin ardından Leon Goretzka, Arsenal ve diğer Premier Lig takımlarıyla temasa geçti

Sadece birkaç hafta önce, Goretzka’nın Almanya’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir maceraya hazırlanırken geleceği kesinleşmiş gibi görünüyordu. Bayern Münih’in sadık oyuncusunun, AC Milan’a katılarak Massimiliano Allegri’nin Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü öncesinde orta sahasının en önemli transferi olacağı yaygın olarak tahmin ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu, San Siro’da yeni bir dönemi başlatmak için ideal deneyimli motor olarak görülüyordu.

Ancak, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması üzerine Rossoneri'nin sahibi Gerry Cardinale tarafından başlatılan teknik ve kurumsal devrim, Milan'ı altüst etti. Allegri, görevine son verilen isimler arasında yer aldı ve yapılan yapısal değişiklikler, Goretzka'nın transferini askıya aldı. Böylece orta saha oyuncusu, Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç hafta kala başka seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı.