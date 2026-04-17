Juventus ve AC Milan, iki Bayern Münih yıldızı için yaz transfer döneminde rekabet etmeye hazırlanıyor
Serie A'nın devleri, Bayern'in iki oyuncusunu hedefliyor
Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus ve Milan’ın Bayern Münih’ten Goretzka ve Min-jae’yi yaz transfer döneminin başlıca hedefleri olarak belirlemesi üzerine İtalya transfer piyasası kızışıyor. Her iki oyuncunun da Bavyera’daki geleceği belirsiz olduğundan, onları Serie A’ya getirmek için rekabet kızışmış durumda.
Orta saha her iki kulüp için de öncelikli olmaya devam ederken, savunma hattını güçlendirme ihtiyacı, dikkatlerini eski Napoli yıldızına çevirdi. Sezonun son düzlüğüne girerken, iki rakip, İtalya'daki güç dengesini değiştirebilecek yüksek profilli transferleri gerçekleştirmek için pozisyonlarını alıyor.
Milan, Goretzka transfer yarışında önde
Goretzka, sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi nedeniyle orta saha pozisyonunda ilgi odağı haline geldi. Bayern formasıyla 300'ün üzerinde maçta 49 gol kaydeden 31 yaşındaki Alman milli oyuncu, Rossoneri'ye üst düzey liderlik ve deneyim kazandırabilecek, takımı dönüştürebilecek bir transfer olarak görülüyor.
Haberlere göre Milan, finansal açıdan yarışta önde gidiyor ve Rossoneri, altı kez Bundesliga şampiyonu olan oyuncuya sezon başına 5 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır. Massimiliano Allegri'nin, Avrupa futbolunun zirvesine dönmeyi hedefleyen kadroya "kişilik" katması için Goretzka gibi bir oyuncu istediği bildiriliyor.
Juventus, Bremer'in yerine Kim'i gözüne kestirdi
Min-jae için verilen mücadele de aynı derecede şiddetli, özellikle de Gleison Bremer'in yerini doldurması gerekebilecek Juventus için. Brezilyalı oyuncu bu yaz yüksek bir bedel karşılığında takımdan ayrılırsa, Güney Koreli milli oyuncu Bianconeri'nin savunma hattını yönetecek ideal halef olarak görülüyor.
Juve, savunma oyuncusunun Napoli'de Scudetto kazandığı dönemden sonra İtalyan futboluna aşina olması nedeniyle stratejik bir avantaja sahip olduğuna inanıyor. Kim ile eski teknik direktörü Luciano Spalletti arasındaki mevcut ilişkinin de, Torino devlerinin Milanlı rakiplerine karşı üstünlük sağlamasına yardımcı olabilecek bir faktör olduğu düşünülüyor.
Yaz transfer dönemi, şampiyonluk hedeflerini belirleyecek
Her iki kulüp için de çok yönlü rekabet edebilecek kadrolar oluşturma hedefiyle, yaklaşan transfer dönemi hayati bir dönüm noktası niteliğinde. Bayern ikilisinin ötesinde, her iki kulübün yönetimi de maraton gibi uzun bir sezon için gerekli kadro derinliğini sağlamak amacıyla, Juventus'taki sözleşmesi bu yaz sona ermeden yenilenebilecek olan Dusan Vlahovic gibi ortak hedefleri takip ediyor. Hem Milan hem de Juve için, Münih'te gelişen durumu yakından takip ederken, Goretzka ile "Luka Modric benzeri" bir liderlik ve Kim ile savunma sağlamlığı elde etmek nihai hedef olarak öne çıkıyor.