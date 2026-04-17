Goal.com
Canlı
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
Yosua Arya

Çeviri:

Juventus ve AC Milan, iki Bayern Münih yıldızı için yaz transfer döneminde rekabet etmeye hazırlanıyor

Transfers
Haberlere göre, Serie A'nın devleri Juventus ve AC Milan, Bayern Münih'in yıldızları Leon Goretzka ve Kim Min-jae için büyük bir transfer kapışmasına hazırlanıyor. Her iki kulüp de gelecek sezon şampiyonluk yarışında kadrolarını güçlendirmek amacıyla Alman devinden oyuncu transfer etmek için can atıyor.

    Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus ve Milan’ın Bayern Münih’ten Goretzka ve Min-jae’yi yaz transfer döneminin başlıca hedefleri olarak belirlemesi üzerine İtalya transfer piyasası kızışıyor. Her iki oyuncunun da Bavyera’daki geleceği belirsiz olduğundan, onları Serie A’ya getirmek için rekabet kızışmış durumda.

    Orta saha her iki kulüp için de öncelikli olmaya devam ederken, savunma hattını güçlendirme ihtiyacı, dikkatlerini eski Napoli yıldızına çevirdi. Sezonun son düzlüğüne girerken, iki rakip, İtalya'daki güç dengesini değiştirebilecek yüksek profilli transferleri gerçekleştirmek için pozisyonlarını alıyor.

  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Milan, Goretzka transfer yarışında önde

    Goretzka, sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi nedeniyle orta saha pozisyonunda ilgi odağı haline geldi. Bayern formasıyla 300'ün üzerinde maçta 49 gol kaydeden 31 yaşındaki Alman milli oyuncu, Rossoneri'ye üst düzey liderlik ve deneyim kazandırabilecek, takımı dönüştürebilecek bir transfer olarak görülüyor.

    Haberlere göre Milan, finansal açıdan yarışta önde gidiyor ve Rossoneri, altı kez Bundesliga şampiyonu olan oyuncuya sezon başına 5 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır. Massimiliano Allegri'nin, Avrupa futbolunun zirvesine dönmeyi hedefleyen kadroya "kişilik" katması için Goretzka gibi bir oyuncu istediği bildiriliyor.

  • Juventus, Bremer'in yerine Kim'i gözüne kestirdi

    Min-jae için verilen mücadele de aynı derecede şiddetli, özellikle de Gleison Bremer'in yerini doldurması gerekebilecek Juventus için. Brezilyalı oyuncu bu yaz yüksek bir bedel karşılığında takımdan ayrılırsa, Güney Koreli milli oyuncu Bianconeri'nin savunma hattını yönetecek ideal halef olarak görülüyor.

    Juve, savunma oyuncusunun Napoli'de Scudetto kazandığı dönemden sonra İtalyan futboluna aşina olması nedeniyle stratejik bir avantaja sahip olduğuna inanıyor. Kim ile eski teknik direktörü Luciano Spalletti arasındaki mevcut ilişkinin de, Torino devlerinin Milanlı rakiplerine karşı üstünlük sağlamasına yardımcı olabilecek bir faktör olduğu düşünülüyor.

  • Leon GoretzkaImago Images / De Fodi images

    Yaz transfer dönemi, şampiyonluk hedeflerini belirleyecek

    Her iki kulüp için de çok yönlü rekabet edebilecek kadrolar oluşturma hedefiyle, yaklaşan transfer dönemi hayati bir dönüm noktası niteliğinde. Bayern ikilisinin ötesinde, her iki kulübün yönetimi de maraton gibi uzun bir sezon için gerekli kadro derinliğini sağlamak amacıyla, Juventus'taki sözleşmesi bu yaz sona ermeden yenilenebilecek olan Dusan Vlahovic gibi ortak hedefleri takip ediyor. Hem Milan hem de Juve için, Münih'te gelişen durumu yakından takip ederken, Goretzka ile "Luka Modric benzeri" bir liderlik ve Kim ile savunma sağlamlığı elde etmek nihai hedef olarak öne çıkıyor.