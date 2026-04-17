Juventus ve AC Milan, iki Bayern Münih yıldızı için yaz transfer döneminde rekabet etmeye hazırlanıyor

Gazzetta dello Sport’a göre, Juventus ve Milan’ın Bayern Münih’ten Goretzka ve Min-jae’yi yaz transfer döneminin başlıca hedefleri olarak belirlemesi üzerine İtalya transfer piyasası kızışıyor. Her iki oyuncunun da Bavyera’daki geleceği belirsiz olduğundan, onları Serie A’ya getirmek için rekabet kızışmış durumda.

Orta saha her iki kulüp için de öncelikli olmaya devam ederken, savunma hattını güçlendirme ihtiyacı, dikkatlerini eski Napoli yıldızına çevirdi. Sezonun son düzlüğüne girerken, iki rakip, İtalya'daki güç dengesini değiştirebilecek yüksek profilli transferleri gerçekleştirmek için pozisyonlarını alıyor.