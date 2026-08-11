Perin'in Torino'daki yakın geleceği şu anda doğrudan gündemde. Deneyimli ve son derece güvenilir kaleci, hem bugün hem de uzun vadeli gelecek açısından Juventus'un genel projesinin temel parçalarından biri olarak görülmeye devam ediyor.

Juventus, böylesine etkileyici teknik ve kişisel özelliklere sahip bir oyuncuyla yollarını ayırma konusunda son derece isteksiz. Mevcut sözleşmesi zaten Haziran 2027'ye kadar devam etse de, JuventusNews24'ün aktardığına göre kulüpte kalmaya devam etmesi şu anda transfer piyasasında yoğun değerlendirmelerin konusu.

Kulüpteki varlığı hem teknik ekip hem de Juventus yönetimi tarafından büyük takdir görüyor. Ancak oyuncunun kişisel hedefleri, yine de tamamen farklı bir yolu belirleyebilir.