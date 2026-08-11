18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Spalletti JuventusGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Juventus'un yıldızı Mattia Perin, kulübün sözleşme uzatma isteğine rağmen Bianconeri'deki geleceğini düşünüyor

Transfers
Juventus
M. Perin
Serie A

Juventus, tecrübeli kaleci Mattia Perin'i takımda tutmaya son derece istekli ve kendisine yepyeni bir sözleşme uzatma teklifi sunmayı aktif olarak değerlendiriyor. Ancak deneyimli file bekçisi, başka bir yerde düzenli ilk 11 garantisi arayışıyla Juventus'tan ayrılmaya karar verebilir.

  • Perin'in geleceği belirsizliğini koruyor

    Perin'in Torino'daki yakın geleceği şu anda doğrudan gündemde. Deneyimli ve son derece güvenilir kaleci, hem bugün hem de uzun vadeli gelecek açısından Juventus'un genel projesinin temel parçalarından biri olarak görülmeye devam ediyor.

    Juventus, böylesine etkileyici teknik ve kişisel özelliklere sahip bir oyuncuyla yollarını ayırma konusunda son derece isteksiz. Mevcut sözleşmesi zaten Haziran 2027'ye kadar devam etse de, JuventusNews24'ün aktardığına göre kulüpte kalmaya devam etmesi şu anda transfer piyasasında yoğun değerlendirmelerin konusu.

    Kulüpteki varlığı hem teknik ekip hem de Juventus yönetimi tarafından büyük takdir görüyor. Ancak oyuncunun kişisel hedefleri, yine de tamamen farklı bir yolu belirleyebilir.

    • Reklam
  • Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Soyunma odasının temel taşlarından biri

    Juventus için Perin son derece değerli bir kaynak niteliğinde. Görev verildiği her anda kale arasında tartışmasız teknik kalitesini istikrarlı şekilde ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda daha geniş kadro içinde de ciddi bir ağırlık taşıyor.

    Güçlü kişiliği ve İtalyan futbolunun en üst seviyesindeki engin tecrübesi onu tam anlamıyla bir takım oyuncusu yapıyor. Soyunma odasının temel direklerinden biri olarak kendisini sağlam biçimde kabul ettirdi ve genç takım arkadaşlarına kritik özgüveni aşılamakla birlikte profesyonel anlamda örnek olmak için de kusursuz bir konumda bulunuyor.

    Bu çok büyük katkı nedeniyle Juventus yönetimi, Perin'e bir sözleşme uzatma teklifi daha yapmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Kulüp, ona duyduğu en üst düzey saygıyı açıkça garanti etmek ve uzun vadeli sürekliliği sağlamak istiyor.

  • Düzenli futbol oynama isteği

    Kulübün son derece net tutumuna rağmen, Perin'in profesyonel kariyer yolculuğu hassas bir dengede kalmayı sürdürüyor. Devam eden bu belirsizliğe yol açan temel mesele, doğrudan İtalyan kalecinin doğal bireysel hedeflerinden kaynaklanıyor.

    Son birkaç sezonda güvenilir bir yedek olarak örnek bir profesyonellik sergilemesinin ardından, artık aktif şekilde bir değişiklik arayabilir. Yetenekli file bekçisi, başka bir kulüpte garanti bir ilk 11 yeri bulmayı kolaylıkla tercih edebilir.

    Bu aşamada, sporculuk kariyerinin son bölümünü sahada düzenli forma şansı bularak geçirmek istemesi anlaşılır bir durum. Haberlere göre Torino'da yalnızca yedek bir seçenek olarak kalmak, artık onun rekabetçi hırsını tatmin etmiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Belirleyici bir transfer dönemi bekliyor

    Transfer dönemi ilerledikçe, kalecinin Juventus'taki geleceğine ilişkin tablo belirleyici bir değişim geçirebilir. Ayrılık hiçbir şekilde kesin değil, ancak olası bir transfer için kapı kesinlikle açık. Tartışmasız bir ilk 11 garantisi vermeye hazır bir kulüpten somut bir teklif gelmesi halinde Perin, Juventus'tan ayrılarak başka bir yerde heyecan verici yeni bir projeye adım atmayı ciddi şekilde değerlendirecek.

Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV