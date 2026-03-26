Juventus'un yıldızı Francisco Conceicao, Liverpool'a transfer olduğu yönündeki söylentilere yanıt verdi

Conceicao, Luciano Spalletti yönetiminde kilit bir isim haline geldi ve bu sezon tüm turnuvalarda Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Teknik yeteneği ve hızı nedeniyle doğal olarak Salah ile karşılaştırılan genç oyuncu, ayaklarını yere sağlam basıyor ve önceliğinin Allianz Stadyumu’nda beklenen yüksek standartları korumak olduğunu vurguluyor.

"Kazanma baskısının çok büyük olduğu büyük bir kulüpteyim. Sadece çalışmaya devam etmeli ve gollerle ve asistlerle katkı sağlamalıyım," diye ekledi. Juventus şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Roma ve Como gibi takımlarla Serie A'da ilk dörtte yer almak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda değerli oyuncularını elinde tutabilme yeteneğini büyük ölçüde belirleyecek gibi görünüyor.