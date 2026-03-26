Juventus'un yıldızı Francisco Conceicao, Liverpool'a transfer olduğu yönündeki söylentilere yanıt verdi
Conceicao'nun Anfield ile ilgili transfer söylentilerine ilişkin tutumu
Salah, Anfield’daki efsanevi kariyerine son vermeye hazırlanırken, Liverpool’un bu boşluğu doldurmak için Juventus’un yıldızı Francisco Conceicao’yu başlıca aday olarak belirlediği bildiriliyor. Şu anda Meksika ile oynanacak dostluk maçı öncesinde Cancun’da milli takım kampında bulunan Portekizli kanat oyuncusuna, Merseyside’a transfer olacağına dair haberler hakkında doğrudan soru soruldu.
Conceicao, "İnsanların buranın harika bir kulüp olduğunu söylediğini biliyorum, ancak ben mutlu olduğum büyük bir kulüpte oynuyorum" diye yanıtladı. "Şu anda sadece milli takımla oynayacağımız bu iki maça odaklanmış durumdayım. Ardından, kulübüme mümkün olduğunca yardımcı olmak için şampiyonluğun son düzlüğüne konsantre olacağım."
Torino'da baskı ve performans
Conceicao, Luciano Spalletti yönetiminde kilit bir isim haline geldi ve bu sezon tüm turnuvalarda Juventus formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Teknik yeteneği ve hızı nedeniyle doğal olarak Salah ile karşılaştırılan genç oyuncu, ayaklarını yere sağlam basıyor ve önceliğinin Allianz Stadyumu’nda beklenen yüksek standartları korumak olduğunu vurguluyor.
"Kazanma baskısının çok büyük olduğu büyük bir kulüpteyim. Sadece çalışmaya devam etmeli ve gollerle ve asistlerle katkı sağlamalıyım," diye ekledi. Juventus şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Roma ve Como gibi takımlarla Serie A'da ilk dörtte yer almak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda değerli oyuncularını elinde tutabilme yeteneğini büyük ölçüde belirleyecek gibi görünüyor.
Juve'de kalıcı bir gelecek inşa etmek
FC Porto'dan ilk kiralık döneminin ardından Juventus, geçen yıl Conceicao'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak için hızlı bir hamle yaptı. İtalyan devi, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için 30,4 milyon avro transfer ücreti ödedi ve ona öngörülebilir gelecekte kulübe bağlı kalmasını sağlayan beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu uzun vadeli taahhüt, muhtemelen önemli bir ek ücret ödemek zorunda kalacak olan Liverpool'un olası transfer girişimini zorlaştırıyor.
Spekülasyonlara rağmen, oyuncunun şu anki hedefleri hem kulüp başarısı hem de milli takımda yer almaktır. İtalyan futboluna iyi uyum sağlayan oyuncu, Juventus'un Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmesini sağlamaya odaklanırken, bir yandan da yaklaşan 2026 Dünya Kupası için Roberto Martinez'in Portekiz kadrosundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Conceicao kulüp seviyesindeki performanslarını milli takım hayallerine ulaşmanın bir aracı olarak görüyor. Portekiz milli takımında düzenli bir yer edinen oyuncu, sezonun son haftalarını milli takım kadrosundaki yerini garantilemek için değerlendirmeyi umuyor.
"Bu bir hayal ve bir hedef, ve orada olmak için her şeyi yapacağım. Hedefim gol ve asistlerle takıma yardımcı olmak, bunu yapmaya çalışıyorum. Milli takıma yardımcı olabileceğimi ve onların da benim gelişmeme yardımcı olabileceğini her gün göstermeye devam etmeliyim," diye konuştu.