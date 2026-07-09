Bir olasılık, ama henüz somut bir gelişme yok. Juventus ve Dusan Vlahovic, sözleşme yenileme görüşmelerine yeniden başladı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varabilirler. Burada “eğer” kelimesini kullanmak gerekiyor; geçen yıl taraflar arasındaki görüşmeler, toplantılar ve telefon görüşmeleri somut bir sonuca varmamıştı, ancak şimdi durum farklı; 9 numaralı oyuncuyu yine siyah-beyaz formayla görmek inandırıcı bir seçenek. Juventus, Kolo Muani konusunda Paris Saint-Germain’i tatmin etmekte zorlanıyor; Vlahovic’e ise ekonomik ve sportif açıdan ilgi çekici teklifler gelmiyor. Tekrar birlikte çalışmaya başlamak, her iki taraf için de bir çözüm olabilir.
Çeviri:
Juventus’un Vlahovic’e sunduğu yeni sözleşme uzatma teklifinin mali detayları: Yıldız düzeyinde maaş
YILDIZ’A SUNULAN TEKLİF
Juventus, gücünün ötesine geçme niyetinde değil; başka bir deyişle, Yıldız’ın sözleşme uzatmasıyla belirlenen üst sınırı aşmak istemiyor. Bu, hem para meselesi hem de soyunma odasındaki dengeyle ilgili: Tuttosport’a göre, Vlahovic Bianconeri’ye karşı iyi niyetli olduğunu gösterirse, Carnevali’nin şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla, sezon başına net 6 milyon avrodan biraz fazla olan iki yıllık sözleşme teklifini kabul etmelidir.
KOMİSYONLAR VE YENİ TUTUM
Bir de komisyon meselesi var: Babası Milos’un başını çektiği Vlahovic’in çevresi, bu konuyu yeniden değerlendirmeli ve taleplerini düşürmelidir. Juventus, kendini kandırmaya izin vermek istemiyor; çılgın harcamaların devri sona erdi. Ya kabul et ya da bırak: Vlahovic, Juventus’u hâlâ istediğini somut adımlarla kanıtlamalı. Sözde sözleşme yenilemeye açık olduğunu söylemek yeterli değil. Tuttosport’un aktardığına göre, Comolli ile yapılan önceki görüşmede Yıldız ve David’in sözleşmelerine yapılan atıflar hoş karşılanmadı; artık tutumun yapıcı olması gerekiyor.
10 GÜN İÇİNDE KARŞILAŞMA, BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE
Vlahovic bazı sinyaller verdi; şimdi Juventus ile oyuncu arasında bir görüşme yapılması gerekiyor ki, birlikte yol almaya gerçekten bir imkân olup olmadığını anlamak için. 10 gün içinde daha fazla bilgi edinilecek; Vlahovic, Avrupa’nın en iyi kulüplerine teklifte bulundu ancak hiçbiri yanıt vermedi. Yalnızca, Floransa döneminden beri onu tanıyan Italiano’nun Beşiktaş’ı belli bir ilgi gösterdi; ancak Türkiye’ye transfer şu an için bir öncelik değil.
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