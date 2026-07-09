Juventus’un Vlahovic’e sunduğu yeni sözleşme uzatma teklifinin mali detayları: Yıldız düzeyinde maaş

Bir olasılık, ama henüz somut bir gelişme yok. Juventus ve Dusan Vlahovic, sözleşme yenileme görüşmelerine yeniden başladı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varabilirler. Burada “eğer” kelimesini kullanmak gerekiyor; geçen yıl taraflar arasındaki görüşmeler, toplantılar ve telefon görüşmeleri somut bir sonuca varmamıştı, ancak şimdi durum farklı; 9 numaralı oyuncuyu yine siyah-beyaz formayla görmek inandırıcı bir seçenek. Juventus, Kolo Muani konusunda Paris Saint-Germain’i tatmin etmekte zorlanıyor; Vlahovic’e ise ekonomik ve sportif açıdan ilgi çekici teklifler gelmiyor. Tekrar birlikte çalışmaya başlamak, her iki taraf için de bir çözüm olabilir.