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Juventus’un Vlahovic’e sunduğu yeni sözleşme uzatma teklifinin mali detayları: Yıldız düzeyinde maaş

V. Vlahovic
Transfers
Juventus

Juventus’un Vlahovic’e yaptığı yeni teklifin ayrıntıları: ya kabul et ya da reddet.

Bir olasılık, ama henüz somut bir gelişme yok. Juventus ve Dusan Vlahovic, sözleşme yenileme görüşmelerine yeniden başladı ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varabilirler. Burada “eğer” kelimesini kullanmak gerekiyor; geçen yıl taraflar arasındaki görüşmeler, toplantılar ve telefon görüşmeleri somut bir sonuca varmamıştı, ancak şimdi durum farklı; 9 numaralı oyuncuyu yine siyah-beyaz formayla görmek inandırıcı bir seçenek. Juventus, Kolo Muani konusunda Paris Saint-Germain’i tatmin etmekte zorlanıyor; Vlahovic’e ise ekonomik ve sportif açıdan ilgi çekici teklifler gelmiyor. Tekrar birlikte çalışmaya başlamak, her iki taraf için de bir çözüm olabilir.

  • YILDIZ’A SUNULAN TEKLİF

    Juventus, gücünün ötesine geçme niyetinde değil; başka bir deyişle, Yıldız’ın sözleşme uzatmasıyla belirlenen üst sınırı aşmak istemiyor. Bu, hem para meselesi hem de soyunma odasındaki dengeyle ilgili: Tuttosport’a göre, Vlahovic Bianconeri’ye karşı iyi niyetli olduğunu gösterirse, Carnevali’nin şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla, sezon başına net 6 milyon avrodan biraz fazla olan iki yıllık sözleşme teklifini kabul etmelidir.


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  • KOMİSYONLAR VE YENİ TUTUM

    Bir de komisyon meselesi var: Babası Milos’un başını çektiği Vlahovic’in çevresi, bu konuyu yeniden değerlendirmeli ve taleplerini düşürmelidir. Juventus, kendini kandırmaya izin vermek istemiyor; çılgın harcamaların devri sona erdi. Ya kabul et ya da bırak: Vlahovic, Juventus’u hâlâ istediğini somut adımlarla kanıtlamalı. Sözde sözleşme yenilemeye açık olduğunu söylemek yeterli değil. Tuttosport’un aktardığına göre, Comolli ile yapılan önceki görüşmede Yıldız ve David’in sözleşmelerine yapılan atıflar hoş karşılanmadı; artık tutumun yapıcı olması gerekiyor.

  • 10 GÜN İÇİNDE KARŞILAŞMA, BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE

    Vlahovic bazı sinyaller verdi; şimdi Juventus ile oyuncu arasında bir görüşme yapılması gerekiyor ki, birlikte yol almaya gerçekten bir imkân olup olmadığını anlamak için. 10 gün içinde daha fazla bilgi edinilecek; Vlahovic, Avrupa’nın en iyi kulüplerine teklifte bulundu ancak hiçbiri yanıt vermedi. Yalnızca, Floransa döneminden beri onu tanıyan Italiano’nun Beşiktaş’ı belli bir ilgi gösterdi; ancak Türkiye’ye transfer şu an için bir öncelik değil.


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