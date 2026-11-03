Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün hissedarlar toplantısında yönetmeliklere göre Edon Zhegrova'nın Manuel Locatelli'nin yerine UEFA listesine alınamayacağını doğruladı: "Locatelli, İtalya'da yetişmiş bir oyuncu ve yerine yalnızca İtalya'da yetişmiş bir oyuncu alınabilir. Dolayısıyla Zhegrova değil, Ekhator listeye alınabilir."