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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'un UEFA listesiyle ilgili Carnevali'den açıklama: "Locatelli'nin yerine Zhegrova yazılamaz, Ekhator yazılabilir"

Juventus
E. Zhegrova
J. Ekhator
Ligi Europa

Juventus CEO’su hissedarlar genel kurulunda konuşuyor

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün hissedarlar toplantısında yönetmeliklere göre Edon Zhegrova'nın Manuel Locatelli'nin yerine UEFA listesine alınamayacağını doğruladı: "Locatelli, İtalya'da yetişmiş bir oyuncu ve yerine yalnızca İtalya'da yetişmiş bir oyuncu alınabilir. Dolayısıyla Zhegrova değil, Ekhator listeye alınabilir."

  • Hatırlatalım: Locatelli sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyecek. Öte yandan Zhegrova sezon başında UEFA listesine alınmamıştı; Jeff Ekhator da listeye dahil edilmemişti. Ekhator, listeler hazırlanırken sakattı. Genoa'nın eski oyuncusu olan 2006 doğumlu futbolcu, pazar akşamı Allianz Stadium'da Napoli karşısında 2-0 kazanılan lig maçı için yeniden kadroya alındı.

  • Juventus bu nedenle listede değişiklik yapmaya karar verdi (ciddi sakatlıklar durumunda buna izin veriliyor) ve yazın Genoa'dan transfer ettiği santrforu teknik direktörün sahaya sürebileceği oyuncular listesine ekledi.

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV