Juventus'un transfer ilgisi üzerine Marsilya, Mason Greenwood'un fiyatını belirledi; Manchester United ise mali bir destek bekliyor
Juventus, Greenwood yarışında başı çekiyor
Juventus, Marsilya’nın mali durumuna dair artan belirsizliği kendi lehine çevirmek amacıyla Greenwood’u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. İtalyan devi, 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve bu transfer döneminin onu Torino’ya getirmek için mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyor.
La Gazzetta dello Sport'a göre, Bianconeri, Marsilya'nın kararlılığını sınamaya hazır. Greenwood, Orange Velodrome'da hâlâ kilit bir oyuncu, ancak iki kulüp değer konusunda anlaşabilirse, Serie A'da Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden birine katılma ihtimali, reddedilemeyecek kadar cazip olabilir.
Marsilya’nın Şampiyonlar Ligi ikilemi
Fransız kulübün yıldız oyuncusunu kadrosunda tutabilmesi, büyük ölçüde ligdeki nihai sıralamasına bağlı. Marsilya, şu anda 53 puanla Ligue 1’de altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında hem Lyon hem de Lille’in dört puan gerisinde. İlk dörtte yer alamaması, kulübün bütçesinde önemli bir boşluk yaratacaktır.
Avrupa'nın en prestijli turnuvasından elde edilen yüksek gelir olmadan Marsilya, mali dengesini sağlamak için Greenwood'u satmak zorunda kalabilir. Kulübün, forvet için en az 43 milyon euroluk bir fiyat belirlediği söyleniyor. Kulüp, bu rakamın oyuncunun bu sezon 42 maçta attığı 25 gol ve yaptığı 10 asistlik performansını yansıttığına inanıyor.
Müzakere taktikleri ve olası dengeleyici unsurlar
Juventus, transfer için gereken nakit harcamayı nasıl azaltacağını şimdiden planlamaya başladı. İki kulüp arasındaki ilişkiler, özellikle geçen yaz Timothy Weah’ın Marsilya’ya kiralanmasıyla sonuçlanan transferin ardından mükemmel olarak değerlendiriliyor. Greenwood’un piyasa değeri arasındaki farkı kapatmak için Juve, takasa oyuncular dahil etmeyi düşünebilir. Adı geçen isimlerden biri, bu sezon form düşüklüğü yaşayan ancak Ligue 1 ekibinin geçmişte de takdir ettiği ve peşinde koştuğu bir oyuncu olan Edon Zhegrova.
Manchester United’ın mali çıkarları
Transfer söylentileri Fransa ve İtalya'ya odaklanmış olsa da, Manchester United gelişmeleri yakından takip ediyor. Premier Lig ekibi, Greenwood'u Temmuz 2024'te 30 milyon sterlin karşılığında Marsilya'ya satmış, ancak oyuncunun tekrar transfer olması durumunda geçerli olacak önemli bir yeniden satış payı maddesini anlaşmaya dahil etmeye özen göstermişti.
Juventus, Marsilya'nın istediği bedeli karşılarsa, United bu bedelin önemli bir kısmını almaya hak kazanacak. Bu potansiyel kazanç, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi bekleyen Red Devils'ın kadrosunu güçlendirme çabalarına tam da zamanında bir destek sağlayacak.