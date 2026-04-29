Juventus'un transfer ilgisi üzerine Marsilya, Mason Greenwood'un fiyatını belirledi; Manchester United ise mali bir destek bekliyor

Juventus, Marsilya’nın mali durumuna dair artan belirsizliği kendi lehine çevirmek amacıyla Greenwood’u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. İtalyan devi, 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve bu transfer döneminin onu Torino’ya getirmek için mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre, Bianconeri, Marsilya'nın kararlılığını sınamaya hazır. Greenwood, Orange Velodrome'da hâlâ kilit bir oyuncu, ancak iki kulüp değer konusunda anlaşabilirse, Serie A'da Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden birine katılma ihtimali, reddedilemeyecek kadar cazip olabilir.