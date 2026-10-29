Birkaç ay önce göreve gelen ve hâlâ yönünü bulmaya çalışan yönetim (henüz) öyle değil. Teknik direktör de (artık?) öyle değil, İtalya Milli Takımı macerasının şokunu hiç atlatamamış gibi görünüyor ve Napoli'de herkesi büyüleyen hâlinden fersah fersah uzak. Futbolcular da açıkça öyle değil; haklarında söylenecek her şeyi artık bizzat Spalletti söyledi. Bugün kaç Juventuslu futbolcu Inter, Roma ve Como'da ilk 11'de oynardı?





Peki, yeniden nasıl yükselişe geçilir? Öncelikle, tüm futbolcuları değiştirmek mümkün olmadığına göre Spalletti hakkında bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Son haftalarda hem taktik açıdan hem de uyum ve hedef birliği bakımından teknik direktörün takım üzerindeki kontrolünü kaybettiğini düşündüren çeşitli işaretler var. Önemli maçlar yaklaşıyor ve artık hata payı kalmadı: Toskanalı teknik direktörün kaderi Napoli, AZ ve Fiorentina maçlarına bağlı. Ardından bir ara verilecek; bu, değişiklik yapmak için iyi bir zaman.





Ancak mesele teknik direktörle sınırlı değil; çünkü bu Juventus'ta taraftarların kendilerini görebilecekleri ve özdeşleşebilecekleri bir ruh ve bir imaj yok. Başka bir deyişle, Juventus'u temsil eden, tanınan ve kulübün kimliğini yansıtan bir yüze duyulan ihtiyaç artıyor. Açık konuşmak gerekirse, Ferrero yerine Del Piero gibi biri.



