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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’un sezonu ekimde bitti: Spalletti yolun sonuna geldi, artık takımın kontrolü elinde değil. Del Piero başkan olmalı

Juventus
L. Spalletti
FEATURES
Opinion

Genoa yenilgisi Juventus'u gerçekle yüzleştiriyor; artık acilen değişiklik yapılması gerekiyor.

"Scudetto mu? Juventus'un hedefi her zaman kazanmak." Bu sözleri John Elkann bu yıl 17 Ağustos'ta söylemişti. Şampiyonluk açısından bakıldığında, ekim sonunda Juventus için sezonun şimdiden bittiği söylenebilir. Bu, olumsuz bir rekor. Juventus'un önünde İtalya Kupası, Avrupa Ligi ve dördüncü sırayı alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi kaldı. Ancak Genoa karşısındaki, on gün önce Lazio'ya karşı alınan yenilgiye çok benzeyen feci mağlubiyetin ardından bu hedefler bugün için ütopik görünüyor.


Elkann her hâlükârda haklı: Kazanmak Juventus'un DNA'sında var ve zaferin peşinden gitmek her zaman kulübün, teknik direktörün ve takımın hedefi olmalı. Sorun şu ki Juventus bugün kazanan bir takım modelinden ışık yılları kadar uzakta.


  • Birkaç ay önce göreve gelen ve hâlâ yönünü bulmaya çalışan yönetim (henüz) öyle değil. Teknik direktör de (artık?) öyle değil, İtalya Milli Takımı macerasının şokunu hiç atlatamamış gibi görünüyor ve Napoli'de herkesi büyüleyen hâlinden fersah fersah uzak. Futbolcular da açıkça öyle değil; haklarında söylenecek her şeyi artık bizzat Spalletti söyledi. Bugün kaç Juventuslu futbolcu Inter, Roma ve Como'da ilk 11'de oynardı?


    Peki, yeniden nasıl yükselişe geçilir? Öncelikle, tüm futbolcuları değiştirmek mümkün olmadığına göre Spalletti hakkında bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Son haftalarda hem taktik açıdan hem de uyum ve hedef birliği bakımından teknik direktörün takım üzerindeki kontrolünü kaybettiğini düşündüren çeşitli işaretler var. Önemli maçlar yaklaşıyor ve artık hata payı kalmadı: Toskanalı teknik direktörün kaderi Napoli, AZ ve Fiorentina maçlarına bağlı. Ardından bir ara verilecek; bu, değişiklik yapmak için iyi bir zaman.


    Ancak mesele teknik direktörle sınırlı değil; çünkü bu Juventus'ta taraftarların kendilerini görebilecekleri ve özdeşleşebilecekleri bir ruh ve bir imaj yok. Başka bir deyişle, Juventus'u temsil eden, tanınan ve kulübün kimliğini yansıtan bir yüze duyulan ihtiyaç artıyor. Açık konuşmak gerekirse, Ferrero yerine Del Piero gibi biri.


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