"Scudetto mu? Juventus'un hedefi her zaman kazanmak." Bu sözleri John Elkann bu yıl 17 Ağustos'ta söylemişti. Şampiyonluk açısından bakıldığında, ekim sonunda Juventus için sezonun şimdiden bittiği söylenebilir. Bu, olumsuz bir rekor. Juventus'un önünde İtalya Kupası, Avrupa Ligi ve dördüncü sırayı alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi kaldı. Ancak Genoa karşısındaki, on gün önce Lazio'ya karşı alınan yenilgiye çok benzeyen feci mağlubiyetin ardından bu hedefler bugün için ütopik görünüyor.
Elkann her hâlükârda haklı: Kazanmak Juventus'un DNA'sında var ve zaferin peşinden gitmek her zaman kulübün, teknik direktörün ve takımın hedefi olmalı. Sorun şu ki Juventus bugün kazanan bir takım modelinden ışık yılları kadar uzakta.