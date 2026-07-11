Juventus’un Palhinha’ya ilgisi: Milan ile derbi var, bu senaryo Bianconeri’nin hoşuna gidiyor

Portekiz gazetesine göre, Palhinha Bavyera’da sadece geçici olarak kalacak ve Kompany onun transferini çoktan onayladı. Amorim tarafından da takdir edilen oyuncu için Milan’ın da baskısı var; bu durum, Milan ile Juventus arasında bir tür açık artırma sürecini başlatabilir.





Aslında, Spurs'un onu kadroya katmamayı tercih edip Tonali'ye yönelmesinin ardından tekrar transfer piyasasına çıkan 1995 doğumlu oyuncu, geçen yaz Londra'da olduğu gibi ücretli kiralama formülüyle gelebilir; bu formül, iki İtalyan kulübünün de ilgisini çekiyor.





Öte yandan, daha önce de belirtildiği gibi, Juve orta sahasını yenilemek zorunda ve çeşitli seçenekleri değerlendiriyor: bedelsiz transfer olabilecek Kessié ve Goretzka’dan, transfer piyasasındaki fırsatlar olan Frattesi ve Lobotka’ya, hatta Bruno Fernandes hayaline kadar.