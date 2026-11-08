VICARIO 7: Pellegrino'nun golünde hatası yok. Njie'nin takımını öne geçirdiği pozisyonda Jimenez'in şutuna verdiği tepki kusursuz değil ancak 92. ve 93. dakikalarda yaptığı iki harika kurtarışla Brescianini ve Mastantuono'ya geçit vermiyor. Fark yaratıyor; kazanılan bir puanda ellerinin büyük payı var.

KALULU 5,5: görevini yerine getirmekle yetiniyor, hücuma pek çıkmıyor. Njie'nin hızı ve kanatlara açılma eğilimindeki Kolo Muani ile McKennie'nin hareketliliği onu düşündürüyor.

BREMER 6: Pellegrino karşısında çok zorlanıyor. De Gea'nın anlamsız çıkışından yararlanıp kafayla skoru 2-2'ye getirmesi artı hanesine yazılıyor. Bu, ligdeki üçüncü golü ama maçındaki gerçekten olumlu tek şey. Savunmada fazlasıyla sallanıyor.

LUCUMI' 5: sahada ne yapacağını bilemez hâlde, birçok pozisyonu yanlış okuyor ve adamını hiç tutamıyor. Bir pozisyonda kayması takımına pahalıya mal olabilirdi. Juventus savunmasının zayıf halkası.

CABAL 5: hücuma çıkan bir bek olarak daha iyi görünüyor, savunmada ise her yönden açık veriyor. Fiorentina'nın 2-1'lik golünde Jimenez'e müdahalede geç kalıyor (56' CELIK 5,5: ikili mücadelelerin çoğunu kazanan Mastantuono karşısında zorlanıyor)

MCKENNIE 6: oyunun gidişine göre kimi zaman kanada açılıyor, kimi zaman merkeze geliyor. Hücumlara destek veriyor ve kafayla gole yaklaşıyor. Fiorentina'nın 2-1'lik golüne yol açan seken topta ise şanssız (78' EKHATOR 6: kafayla iyi bir fırsat yakalıyor ancak topu auta gönderiyor)

DOUGLAS LUIZ 6: biraz daha kişilik ortaya koyması gerekiyor. İnisiyatif almakta öne çıkmasa da takımın dengesi için önemli ve hatlar arasında iyi bağlantı kuruyor.

KOOPMEINERS 6,5: girişken, savunmaya katkı veriyor ve özellikle uzaktan pozisyon üretiyor. Çalışkanlığı, dikkati ve üretkenliğiyle öne çıktığı bir maç. Belirgin bir ilerleme kaydediyor.

KOLO MUANI 7: Avrupa Ligi'nde Alkmaar'da verdiği ilk umut verici sinyalleri Floransa'da doğruluyor: Sağ kanat onun doğal yeri, o bölgeyi savunan oyuncu ise onun için kolay bir av. 1-1'lik golde Viery'yle adeta oynuyor, Woltemade'ye olası 2-1 golü için de fırsat hazırlıyor. Canlı, enerjik ve sonunda takımı için bir koz.

WOLTEMADE 6: 1-0'lık golde Pellegrino'yu kaçırıyor. Kolo Muani'nin nefis asistini gole çevirerek ligdeki ilk golünü atıyor ve hatasını telafi ediyor. Juve'yi öne geçirmek için çok büyük bir fırsat yakalıyor ancak De Gea'yı geçemiyor (56' ZHEGROVA 6: oyuna girer girmez Douglas Luiz'e nefis bir asist yapıyor ancak Luiz'in kafa vuruşunda top üstten auta gidiyor).

BOGA 6: ilk yarıda Jimenez'i geride tutup meşgul ediyor. Birkaç iyi hızlanması var ancak sık sık olduğu gibi maç boyunca aynı seviyeyi koruyamıyor (56' ALAJBEGOVIC 6,5: oyunu iyi okuyor, her an bir şeyler üretebilecek izlenimi veriyor ve takım arkadaşlarına yardımcı oluyor)

SPALLETTI 6: Juventus karakter ve istek gösteriyor, özellikle ilk yarıda çok sayıda pozisyon üretiyor. Ancak bireysel hataların bedelini ödüyor. Her üç günde bir maç oynadığı için rotasyona gidiyor ama fazla seçeneği yok. Koopmeiners ve Kolo Muani'den olumlu karşılık alıyor. Yine de savunma fazlasıyla sallanıyor. İkinci yarıda yorgunluk hissediliyor ve maçı kazanacak çözümü bulamıyor.