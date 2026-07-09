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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’un orta sahası: Spalletti’nin gözü Brahim Diaz’da; Kessie’nin yanı sıra Brozovic ve Matic de gündemde

Juventus
Transfers
B. Diaz
F. Kessie

Orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor, ancak öncelikle Carnevali ve Massara’nın transferler konusunda halletmesi gereken çok iş var

Yönetim yapısını bir kez daha yeniden yapılandırdıktan sonra – Giovanni Carnevali yeni genel müdür, Frederic Massara ise spor bölümünün yeni başkanı olarak atandı – Juventus, takımın belkemiği olan orta sahayı da yeniden yapılandırmak zorunda. Son günlerde Juventus’un transfer piyasasındaki ilgisi özellikle kaleciye (Dibu Martinez veya Vicario), savunmaya (Lucumì veya Solet) ve forvet hattına (Vlahovic ve Kolo Muani ile ilgili spekülasyonlar) odaklanmış durumda; ancak orta sahanın, özellikle de takviye konusunda “Vecchia Signora”nın en çok çalışması gereken alanlardan biri olduğu şüphesiz.


Carnevali ve Massara’nın çözmesi gereken sorunlar eksik değil: Douglas Luiz ve Arthur’un akıbeti ne olacak? Koopmeinersiçin transfer talebi olabilir mi? Thuram feda edilebilir mi? Adzic ve Miretti için kiralık olarak iyi çözümler bulunabilir mi? Bu soruların nasıl çözüleceği bir yana, tek kesinlik Manuel Locatelli ve Weston McKennie’dir. Sonuç olarak Juventus’un transfer piyasasında üç oyuncu profilinin peşine düşmesi gerekiyor: sağlam ve kaliteli bir orta saha oyuncusu, Locatelli’nin yerine geçebilecek ya da onun yanında oynayabilecek genç ya da tecrübeli bir oyun kurucu ve özellikle de Luciano Spalletti’nin çok istediği, dar alanlarda ve hatlar arasında oynayabilen bir ofansif orta saha oyuncusu.


  • ORTA SAHA OYUNCUSU VE OYUN KURUCU

    İlk konuya gelince, son günlerde Bayern Münih ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 1995 doğumlu Alman futbolcu Leon Goretzka’nın adı yeniden gündeme geldi. Goretzka’nın güvenilirliği ikna edici olsa da, maliyeti ikna edici değil (sezon başına 8 milyon istiyor). Arka oyun kurucu konusuna gelince, çok pahalı olan Morten Hjulmand seçeneği uzun süre önce rafa kaldırıldı; Hjulmand, 40 milyon artı 5 milyon bonus karşılığında Sporting Lizbon’dan Atlético Madrid’e transfer olmuştu. Juventus, Suudi Arabistan’daki zengin deneyiminin ardından İtalya’ya dönmek isteyen ve Bianconeri’ye teklifte bulunan Franck Kessie’yi bir kez daha gündemine aldı. Fildişili oyuncu için, daha önce Milan’da birlikte çalıştığı Massara da artık Juve’ye onay veriyor. Carnevali’nin iyi tanıdığı, deneyimli bir alternatif ise 1988 doğumlu Nemanja Matic olabilir; Matic’in Sassuolo ile olan sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek. Kadroda bir alternatif olarak ve az süre almasına rağmen Matic, Juventus kadrosunda eksik olan oyun düzenini ve kaliteyi sağlayabilir. Son olarak, İtalyan futbolunun eski tanıdıkları arasında, Al-Nassr ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan, 1992 doğumlu Hırvat ve eski Inter oyuncusu Marcelo Brozovic'e de dikkat çekmek gerekir.


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  • ORTA SAHA OYUNCUSU

    Ve son olarak, Juventus’un en çok ihtiyaç duyduğu ve en hassas pozisyon olan ofansif orta saha oyuncusu; Spalletti için bu pozisyon taktiksel bir takıntı niteliğinde. Hedeflerden biri, bu akşam Fas milli takımıyla Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya karşı sahaya çıkacak olan Brahim Diaz olmaya devam ediyor. 1999 doğumlu bu oyuncu için – Massara’nın Kessie konusunda yaptığı açıklamaların aynısı geçerli olsa da – transfer süreci hem maliyetler (Real Madrid en az 40 milyon istiyor) hem de oyuncunun isteği (José Mourinho tarafından proje dışında bırakılırsa Bernabeu’dan ayrılmaya razı) nedeniyle yine de karmaşık.


    Bu arada, bugün Juventus’un orta saha için radarına giren bir başka oyuncu da listeden çıktı: Fransız Arthur Atta, Udinese’den Fiorentina’ya transfer oluyor.


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