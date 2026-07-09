Juventus’un orta sahası: Spalletti’nin gözü Brahim Diaz’da; Kessie’nin yanı sıra Brozovic ve Matic de gündemde

Yönetim yapısını bir kez daha yeniden yapılandırdıktan sonra – Giovanni Carnevali yeni genel müdür, Frederic Massara ise spor bölümünün yeni başkanı olarak atandı – Juventus, takımın belkemiği olan orta sahayı da yeniden yapılandırmak zorunda. Son günlerde Juventus’un transfer piyasasındaki ilgisi özellikle kaleciye (Dibu Martinez veya Vicario), savunmaya (Lucumì veya Solet) ve forvet hattına (Vlahovic ve Kolo Muani ile ilgili spekülasyonlar) odaklanmış durumda; ancak orta sahanın, özellikle de takviye konusunda “Vecchia Signora”nın en çok çalışması gereken alanlardan biri olduğu şüphesiz.





Carnevali ve Massara’nın çözmesi gereken sorunlar eksik değil: Douglas Luiz ve Arthur’un akıbeti ne olacak? Koopmeinersiçin transfer talebi olabilir mi? Thuram feda edilebilir mi? Adzic ve Miretti için kiralık olarak iyi çözümler bulunabilir mi? Bu soruların nasıl çözüleceği bir yana, tek kesinlik Manuel Locatelli ve Weston McKennie’dir. Sonuç olarak Juventus’un transfer piyasasında üç oyuncu profilinin peşine düşmesi gerekiyor: sağlam ve kaliteli bir orta saha oyuncusu, Locatelli’nin yerine geçebilecek ya da onun yanında oynayabilecek genç ya da tecrübeli bir oyun kurucu ve özellikle de Luciano Spalletti’nin çok istediği, dar alanlarda ve hatlar arasında oynayabilen bir ofansif orta saha oyuncusu.



