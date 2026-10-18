Juventus için taktiksel gelişim vadeden gece, Lazio'nun bitiricilikteki üstünlüğünü gösterdiği bir maça dönüştü. Topa %58 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlar yaratamadı. İlk darbe, 37. dakikada Provstgaard'ın golüyle geldi. Bu pozisyon, geriden koşu yapan oyuncuları takip etmekte zorlanan hareketsiz Juventus savunmasının zaafını ortaya çıkardı. İlk yarıyı geride kapatan Juventus'un ikinci yarıda daha girişken bir oyun sergilemesi gerekiyordu ancak teknik ekibin yaptığı taktiksel değişiklikler sürekli baskıya dönüşmedi.

İkinci yarı ev sahibi için daha da kötü geçti. Juventus ileri çıktıkça geçiş hücumlarına giderek daha açık hâle geldi. Nuno Tavares'in başarılı oyununun ardından Isaksen, 66. dakikada farkı ikiye çıkardı. Son darbeyi ise maçın son bölümünde yorgun düşen savunmadan yararlanan Dele-Bashiru vurdu ve skoru 0-3 yaptı.

Doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebilen Juventus, topa sahipken yapısal açıdan sağlam görünse de hücumun son bölümünde ciddi sorunlar yaşadı. Bu sonuçla Serie A puan durumunda sekizinci sırada kaldı.