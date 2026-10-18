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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Juventus’un Lazio karşısındaki oyuncu puanları: Allianz Stadyumu’ndaki çöküşte Guglielmo Vicario savunmasız bırakıldı, Randal Kolo Muani etkisiz kaldı

Juventus
Player ratings
Lazio
R. Kolo Muani
G. Vicario
Juventus - Lazio
Serie A

Juventus, savunma hataları ve etkisiz kalan hücumu nedeniyle sahasında Lazio'ya 0-3 yenilerek puan alamadı. Provstgaard, Isaksen ve Dele-Bashiru'nun golleri, topa sahip olmasını etkili oyuna dönüştüremeyen ve ağır bir görüntü sergileyen Juventus'u cezalandırdı.

Juventus için taktiksel gelişim vadeden gece, Lazio'nun bitiricilikteki üstünlüğünü gösterdiği bir maça dönüştü. Topa %58 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlar yaratamadı. İlk darbe, 37. dakikada Provstgaard'ın golüyle geldi. Bu pozisyon, geriden koşu yapan oyuncuları takip etmekte zorlanan hareketsiz Juventus savunmasının zaafını ortaya çıkardı. İlk yarıyı geride kapatan Juventus'un ikinci yarıda daha girişken bir oyun sergilemesi gerekiyordu ancak teknik ekibin yaptığı taktiksel değişiklikler sürekli baskıya dönüşmedi.

İkinci yarı ev sahibi için daha da kötü geçti. Juventus ileri çıktıkça geçiş hücumlarına giderek daha açık hâle geldi. Nuno Tavares'in başarılı oyununun ardından Isaksen, 66. dakikada farkı ikiye çıkardı. Son darbeyi ise maçın son bölümünde yorgun düşen savunmadan yararlanan Dele-Bashiru vurdu ve skoru 0-3 yaptı.

Doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebilen Juventus, topa sahipken yapısal açıdan sağlam görünse de hücumun son bölümünde ciddi sorunlar yaşadı. Bu sonuçla Serie A puan durumunda sekizinci sırada kaldı.

  • Kaleci ve savunma

    Guglielmo Vicario - 4/10

    Üç golde de stoperleri tarafından tamamen yalnız bırakıldı. Bariz bir hata yapmasa da kaleyi bulan üç şuta karşı kurtarış yapamadan maçı tamamladı. Onun kalibresindeki bir kaleciden, takımını maçın içinde tutacak en az bir refleks kurtarışı yapması beklenir.

    Pierre Kalulu - 5/10

    Savunma hattının sağında görev yapan Kalulu, çok çalışsa da Nuno Tavares'in hücuma verdiği desteği engellemekte etkisiz kaldı. Girdiği ikili mücadelelerin önemli bir bölümünü kazandı ancak Lazio'nun kontra ataklarda kanatlara yüklendiği anlarda gereken pozisyon disiplinini gösteremedi.

    Jhon Lucumi - 4/10

    Lazio'nun hücum hattındaki hareketliliğe ayak uydurmakta zorlanan stoper için güç bir akşamdı. Yalnızca 0,54 gol beklentisi (xG) değerine sahip pozisyonlardan üç gol yiyen savunma hattının bir parçasıydı. Bu da şutları engelleme ve ceza sahasına koşu yapan oyuncuları takip etme konusunda ciddi aksaklıklara işaret ediyor.

    Gleison Bremer - 5/10

    Kaptan, Juventus'un hava toplarında üstünlük kurduğu maçta (15 hava topu mücadelesi kazanıldı) birçok hava topunu alarak takımına örnek olmaya çalıştı. Ancak ikinci golde pozisyonunu kaybetti ve Lazio'nun etkili geçiş hücumları sırasında dağınık savunma hattını organize edemedi.

    Zeki Celik - 4/10

    Büyük ölçüde etkisiz kaldığı maçta 74. dakikada oyundan alındı. Hücumda gereken genişliği sağlamakta zorlandı ve Isaksen kanatta sık sık onu geçmeyi başardı. Lazio'nun üstünlüğünü kabul ettirdiği bölümlerde savunmaya katkısı sınırlıydı.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Weston McKennie - 5/10

    McKennie, hatlar arasındaki bağlantıyı kurmak için çok çalıştı ancak pasları Gattuso'nun organize 4-3-3 dizilişini aşacak kadar etkili değildi. Forması giydiği orta saha topa sık sık sahip olsa da hücumun son bölümünde çok az şey üretebildi.

    Douglas Luiz - 4/10

    67 dakika sonra oyundan alınan Brezilyalı oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Oyunun temposunu belirleyemedi ve Lazio'nun daha enerjik orta saha üçlüsünün gölgesinde kaldı. Lazio'nun ritmini bozamaması, ilk golün gelmesine yol açtı.

    Pape Sarr - 5/10

    Zaman zaman fiziksel gücünü gösterdi ve sahanın geniş bir bölümünde mücadele etti ancak Lazio topu Frattesi aracılığıyla hızla dolaştırırken çoğu kez rakiplerine yetişemedi. Maç zaten kaybedildikten sonra, son bölümde oyundan alındı.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Nicolas Gonzalez - 4/10

    Kanatlardan hücuma yaratıcılık katamadı. 67. dakikada oyundan alınana kadar etkili bir orta yapamadı veya isabetli şut çekemedi. Bu performansı, Juventus'un etkisiz hücumunu yansıttı.

    Kenan Alajbegovic - 4/10

    Genç oyuncu ilk 11'de şans buldu ancak tecrübeli Sutalo karşısında zorlandı. İlk 45 dakikada oyuna etki edemeyince devre arasında yerini Nick Woltemade'ye bıraktı.

    Randal Kolo Muani - 5/10

    Fransız oyuncu, ileri uçta hayal kırıklığı yaşadı. Stoperleri meşgul etse de istediği pasları alamadı. Juventus 526 pas yaptı ancak Kolo Muani, hızını veya bitiriciliğini kullanabileceği bir pozisyona sokulamadı.


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  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Nick Woltemade - 5/10

    Devre arasında Alajbegovic'in yerine oyuna girdi. Farklı fiziksel özellikler sundu ancak yerine geçtiği oyuncu gibi o da yeterince topla buluşamadı.

    Edon Zhegrova - 5/10

    Hücumda yaratıcılık katması için 67. dakikada oyuna girdi ancak maç o noktada çoktan elden kaymaya başlamıştı. Rakiplerini geçmeye çalıştı fakat Lazio savunmasında her seferinde iki oyuncuyla karşı karşıya kaldı.

    Francisco Conceicao - 5/10

    İki oyuncu değişikliğinden birinde Douglas Luiz'in yerine oyuna girdi. Sağ kanada biraz hareketlilik getirdi ancak Lazio kalesindeki Mandas'ı zorlayacak son pası veremedi.

    Andrea Cambiaso - 5/10

    Son 15 dakikada oyuna girdi. O sırada Lazio savunmaya çekilmişti ve kanattan bindirmeleri kolayca durduruldu.

    Jeremie Boga - N/A

    87. dakikada oyuna girmesi, sonuca etki edebilmesi için çok geçti.

    Marco Domenichini - 4/10

    Taktik açıdan başarısız bir performans. Juventus topa sahip olmada üstünlük kurdu ancak Lazio'nun her kontra atağında takım düzenindeki açıklar ortaya çıktı. Alajbegovic'i ilk 11'de başlatma kararı işe yaramadı; ikinci yarıda yapılan üç oyuncu değişikliği de yenilgiye gidişi durduramadı.

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