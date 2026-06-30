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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’un kalecisi: Vicario tekrar gündeme geldi; 4 milyon maaş istiyor. Dibu Martinez direniyor; Roma, Svilar konusunda taviz vermiyor

Juventus
Transfers
G. Vicario

Juventus, önümüzdeki sezon için kalecisini güçlendirmek üzere doğru profili bulmak amacıyla transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Bianconeri yönetimi henüz kesin bir karar vermedi ve nihai bir karar almadan önce çeşitli isimleri değerlendirerek birçok seçeneği masada tutuyor.


Son saatlerde, Premier League’de iki sezon geçirdikten sonra Tottenham’dan ayrılması beklenen Guglielmo Vicario’nun adı yeniden gündeme geldi. Eski Empoli oyuncusunun menajer ekibiyle temaslar devam ediyor ve görüşmeler hâlâ sürüyor. Masada ekonomik konu da var: Alfredo Pedullà’nın aktardığına göre, İtalyan milli kaleci sezon başına yaklaşık 4 milyon avro net maaş talep ediyor; bu rakam, şu anda İngiltere’de aldığı maaştan daha yüksek.


Bununla birlikte, Emiliano "Dibu" Martínez'in adayı da gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak şu anda görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilmedi ve Juventus, Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyerek ya da alternatif olarak başka bir seçeneğe kararlı bir şekilde yönelmek üzere, durumu izlemeye devam ediyor.


  • SVILAR İÇİN ROMA DUVARI

    Mile Svilar konusunda ise durum farklı. Son saatlerde Juventus kulübü, olası bir transferin şartlarını anlamak için Roma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, daha sonraki bir gelişmeyle sonuçlanmayan basit bir ön temas niteliğindeydi. Roma kulübünün cevabı oldukça netti: Sırp kaleciyi kadroda tutmak ve en azından transfer döneminin bu aşamasında Gian Piero Gasperini’nin takımının temel taşlarından birini kaybetmemek niyetindeler.


    Bu nedenle Juventus, kadrosunda zaten Michele Di Gregorio ve Mattia Perin’in bulunduğunun bilincinde olarak, acele etmeden seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Yeni birinci kalecinin seçimi, tüm senaryoların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra yapılacak; Vicario ve Dibu Martínez başlıca adaylar arasında yer alırken, Svilar seçeneği şimdilik çok daha karmaşık görünüyor.



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