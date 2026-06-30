Juventus’un kalecisi: Vicario tekrar gündeme geldi; 4 milyon maaş istiyor. Dibu Martinez direniyor; Roma, Svilar konusunda taviz vermiyor

Juventus, önümüzdeki sezon için kalecisini güçlendirmek üzere doğru profili bulmak amacıyla transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Bianconeri yönetimi henüz kesin bir karar vermedi ve nihai bir karar almadan önce çeşitli isimleri değerlendirerek birçok seçeneği masada tutuyor.





Son saatlerde, Premier League’de iki sezon geçirdikten sonra Tottenham’dan ayrılması beklenen Guglielmo Vicario’nun adı yeniden gündeme geldi. Eski Empoli oyuncusunun menajer ekibiyle temaslar devam ediyor ve görüşmeler hâlâ sürüyor. Masada ekonomik konu da var: Alfredo Pedullà’nın aktardığına göre, İtalyan milli kaleci sezon başına yaklaşık 4 milyon avro net maaş talep ediyor; bu rakam, şu anda İngiltere’de aldığı maaştan daha yüksek.





Bununla birlikte, Emiliano "Dibu" Martínez'in adayı da gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak şu anda görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilmedi ve Juventus, Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyerek ya da alternatif olarak başka bir seçeneğe kararlı bir şekilde yönelmek üzere, durumu izlemeye devam ediyor.



