Juventus'un kaleci pozisyonunda çalışmalar devam ediyor; yaz aylarında kalede bazı değişiklikler olabilir: Perin daha düzenli forma giymek istiyor ve Ocak ayında bile takımdan ayrılmayı düşünüyordu; Di Gregorio ise yönetim ve teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor ve ikna edici bir teklif gelmesi halinde Torino'dan ayrılabilir. Bu nedenle, Bianconeri olası bir yedek için etrafa bakmaya başladı: Listeye alınan isimler arasında Liverpool'lu Brezilyalı Alisson Becker de var. Bu, Roma'da onu çalıştırmış olan Luciano Spalletti'nin açık talebidir (Walter Sabatini'nin sezgisi sayesinde Szczesny'nin yedeği olarak gelmiş ve ertesi yıl Di Francesco ile birlikte ilk 11'e girmişti).