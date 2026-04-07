Juventus'un kaleci pozisyonunda çalışmalar devam ediyor; yaz aylarında kalede bazı değişiklikler olabilir: Perin daha düzenli forma giymek istiyor ve Ocak ayında bile takımdan ayrılmayı düşünüyordu; Di Gregorio ise yönetim ve teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor ve ikna edici bir teklif gelmesi halinde Torino'dan ayrılabilir. Bu nedenle, Bianconeri olası bir yedek için etrafa bakmaya başladı: Listeye alınan isimler arasında Liverpool'lu Brezilyalı Alisson Becker de var. Bu, Roma'da onu çalıştırmış olan Luciano Spalletti'nin açık talebidir (Walter Sabatini'nin sezgisi sayesinde Szczesny'nin yedeği olarak gelmiş ve ertesi yıl Di Francesco ile birlikte ilk 11'e girmişti).
Juventus'un kaleci pozisyonu için son transfer hedefi Alisson'un kazancı: maaşı, Liverpool'a talep edilen ücret ve sakatlıkları
ALISSON'UN LIVERPOOL'A TRANSFERİ
Alisson'un Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor – Reds, sözleşme uzatma opsiyonunu kullandı – ancak 1992 doğumlu kaleci, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin bitiminden bir yıl önce ayrılabilir. Juve yönetimi, teknik direktörün talebi üzerine bir girişimde bulunabilir, zira şu anki yaklaşık 8 milyon avroluk maaşı karşılamak imkansız değil ve Bianconeri kulübü, Liverpool'un 15/20 milyon avroluk talebini düşürmeye çalışacaktır. Ayrıca, Gürcü Mamardashvili'nin Valencia'dan transfer edilmesinden (30 milyon avroluk transfer) sonra Alisson'un artık ilk 11'de yer almadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
ALISSON'UN SAKATLIKLARI
Öte yandan, Alisson'un fiziksel durumunu iyice incelemek gerekiyor; bu sezon sık sık kas sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi ve şu anda, Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor; bu sakatlık, Reds'in Brighton'a karşı (ligde) ve Manchester City'ye karşı (FA Cup'ta) oynadığı son iki maçı kaçırmasına neden oldu. Herhangi bir komplikasyon olmazsa, Alisson'un nisan sonunda sahalara dönmesi bekleniyor ve bu maçlar, Juve'nin devreye girmeye hazır olduğu bir ortamda, Alisson'un Liverpool'daki son maçları olabilir.