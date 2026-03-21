Juventus, önümüzdeki transfer dönemi için son sezonlara kıyasla tamamen farklı bir strateji üzerinde kafa yoruyor. Yeni (eski) hedef ise "sıfır parametreler" olarak adlandırılıyor. Kısmen kendi tercihi, kısmen de (büyük ölçüde) zorunluluktan dolayı, Bianconeri kulübü artık beklentileri karşılayamayan futbolcular için büyük meblağlar harcamayı göze alamaz. Son transfer dönemlerinin en çarpıcı iki örneği Teun Koopmeiners (61 milyon) ve Lois Openda (45 milyon) isimleridir.





Kulüp yönetiminin doğrudan talimatıyla, bundan böyle bu tür transferler kaçınılmalıdır. Sadece piyasada ortaya çıkabilecek, değeri kanıtlanmış şampiyonlarla ilgili özel fırsatlar için harcama yapılmalı, riskli transferlere son verilmelidir. Aksi takdirde, transferbedeli sıfır olan oyunculara yönelinmelidir; bu durumda, transfer bedelinin sıfır olması ve satın alınacak oyuncunun tecrübesi sayesinde, başarısızlık riski dengelenir.



