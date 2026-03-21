Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'un kaçınılmaz dönüşü: Kazanmak için bedelsiz deneyim, ancak kadro konusunda herkes hemfikir

Strateji değişikliği: Gençlere daha az yer, kazanmaya alışkın olanlara yol açılsın

Juventus, önümüzdeki transfer dönemi için son sezonlara kıyasla tamamen farklı bir strateji üzerinde kafa yoruyor. Yeni (eski) hedef ise "sıfır parametreler" olarak adlandırılıyor. Kısmen kendi tercihi, kısmen de (büyük ölçüde) zorunluluktan dolayı, Bianconeri kulübü artık beklentileri karşılayamayan futbolcular için büyük meblağlar harcamayı göze alamaz. Son transfer dönemlerinin en çarpıcı iki örneği Teun Koopmeiners (61 milyon) ve Lois Openda (45 milyon) isimleridir.


Kulüp yönetiminin doğrudan talimatıyla, bundan böyle bu tür transferler kaçınılmalıdır. Sadece piyasada ortaya çıkabilecek, değeri kanıtlanmış şampiyonlarla ilgili özel fırsatlar için harcama yapılmalı, riskli transferlere son verilmelidir. Aksi takdirde, transferbedeli sıfır olan oyunculara yönelinmelidir; bu durumda, transfer bedelinin sıfır olması ve satın alınacak oyuncunun tecrübesi sayesinde, başarısızlık riski dengelenir.


  • DENEYİM VE ZAFER

    Evet, tecrübe ve galibiyete alışkın olmak. Son yıllarda Juventus'un unutmuş gibi göründüğü iki unsur. Genç oyunculara haklı olarak büyük yer verildi, ancak belki de (hedef kazanmaksa) bu konuda abartıldı. 2024-25 sezonunda Juventus, Parma'dan sonra Serie A'nın en genç ikinci kadrosuna sahipti, ancak bu sezon Vecchia Signora rotasını düzelterek, 26,9 yaş ortalamasıyla ligin ortasında yer aldı. Önümüzdeki sezon, yaş ortalamasının daha da artacağına inanmak gerekir: hem Juventus'un geçmişi hem de son yıllarda şampiyon olan takımlar (Inter ve Napoli), Serie A'da tecrübenin önemli olduğunu gösteriyor.


    • Reklam

  • SPALLETTI, HEMEN KAZANMAK İÇİN AZ SAYIDA AMA KALİTELİ OYUNCU İSTİYOR

    Yani, az sayıda ama kaliteli transfer. Hem de karakterli ve tecrübeli oyuncular. Transfer bedeli açısından da ucuz ya da bedava olanlar (tabii ki maaş konusu ayrı bir mesele). En azından tekrar şampiyonluk mücadelesine girmek isteniyorsa, bu projeye katılmak mümkün. Bu, sözleşmesini yenilemeden önce hemen kazanmaya hazır bir takım kurmak için baskı yapan Luciano Spalletti'nin fikri. Yönetim de bu fikri benimsiyor. Dediğimiz gibi, biraz kendi tercihi, biraz da zorunluluktan. Aslında, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinin garantisi olmadan, şu anda bedelsiz transferler dışında bir transfer politikası planlamak zor.

  • IL LISTONE

    Öyleyse bedelsiz transferlerle gelen tecrübeye yer açalım: Zeki Çelik, 1997 doğumlu; Leonardo Spinazzola, 1993 doğumlu; Franck Kessie, 1996 doğumlu; Marcos Senesi, 1997 doğumlu; Xaver Schlager, 1997 doğumlu; Lorenzo Pellegrini, 1996 doğumlu; Antonio Rudiger, 1993 doğumlu; Bernardo Silva, 1994 doğumlu; Robert Lewandowski, 1988 doğumlu; Leon Goretzka, 1995 doğumlu. Bu neredeyse tam bir takım ve hepsi Juventus'un üzerinde düşündüğü ve değerlendirdiği isimler. Buna bir de kaleci ekleniyor: Alisson Becker, 1992 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor.


    Bu, Bianconeri'nin yeni (eski) yoludur ve buna katılmamak elde değil.


    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın


