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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'un Inter karşısındaki en iyileri ve en kötüleri: Di Gregorio felaketi, David hayalet gibi, Alajbegovic ve Kolo Muani'den parlak anlar

Juventus
Serie A

Spalletti'nin Inter'e kaybedilen maçtaki takımında sınıfı geçenler ve kalanlar

Juventus, Avustralya'nın Perth kentindeki Optus Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçındaki Derby d'Italia'da Inter'e 2-1 mağlup oldu. Inter'in gollerini Dimarco ve Diouf kaydederken, Juventus adına farkı Conceicao azalttı.


Aşağıda Juventus saflarında öne çıkanlar ve sınıfta kalanlar yer alıyor.



  • TOP


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  • DOUGLAS LUIZ

    Pas oyununda, orta sahada akışı kurmada ve savunma aşamasında çok isabetli. Ayrıca Cambiaso için nefis bir asist de yapıyor, ancak Cambiaso şut çekmek yerine topu ortaya çevirmeyi deniyor. Bu performansıyla, Juventus’un sezon öncesi kampındaki en iyilerden biri olan Brezilyalı oyuncu, Juventus’ta kalma isteğini ve bu yöndeki şansını daha da güçlendiriyor.


  • KOLO MUANI

    Sezondaki ilk maçına çıkıyor ve hazırlık açısından takım arkadaşlarının gerisinde, ancak ilk yarıdaki silik David'e kıyasla varlığı şimdiden hissediliyor; takım arkadaşları için hücumda hem bitirici hem de referans noktası oluyor, onu arıyorlar ve çoğu zaman da buluyorlar. Juventus'un son bölümdeki baskısında ağırlığını hissettiriyor; bunu ceza sahası içinde de yapıyor.


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  • ALAJBEGOVIC

    Oyuna etkisi olumlu: başı dik, bakışları rakibin üzerine gitmeye odaklı; hem çalım atıp şut çekme hem de takım arkadaşlarına servis yapma seçeneklerini kullandı, özellikle de Juventus formasıyla çıktığı bu ilk maçta Kolo Muani için. Hazırlık açısından geride, ancak gösterdiği birkaç parıltı gelecek adına umut veriyor; yine de maçın sonunda, Spalletti'nin takımına beraberliği getirebilecek topa zayıf bir vuruş yapıyor.


  • CONCEICAO

    Oyuna iyi bir giriş yapıyor, ve takım arkadaşlarının onu sık sık yeterince çabuk topla buluşturmamasından yakınıyor: maçın son bölümünde golü buluyor ve bu gol Juventus'un yenilgisini biraz daha az acı hale getiriyor.

  • Hayal kırıklığı

  • DAVID

    Adeta gerçek bir hayalet; ilk yarı boyunca topa dokunmadan dolaşıyor. Hazırlık dönemini geçirip kulübünün seni göndermek istediğini bilerek oynamak kolay olmasa gerek, ancak Kanadalı oyuncunun (göstermediği) performans gerçekten utanç verici. Eğer tablo buysa, oyuncu ve Juventus için herkesi memnun edecek bir ayrılık çözümü bulunması arzu edilir.


  • Di Gregorio

    Inter'in Dimarco ile bulduğu ilk golde Di Gregorio belki hafif geç atlıyor, ancak asıl hata, Interli oyuncunun nişan alıp ceza sahasından rahatça şut çekmesine izin verenlerde. Diouf'un attığı ikinci golde ise Di Gregorio'nun hataları açıkça ortada: Interli oyuncunun yakın mesafeden yaptığı ama kurtarılması imkânsız olmayan vuruşta, Juventus kalecisinin kurtarış girişimi beceriksiz ve kararsız kalıyor, top da ağlarla buluşuyor.




  • Cambiaso

    Chelsea maçına kıyasla, o karşılaşmada sahanın en iyileri arasında yer almışken, bugün çok isabetsiz ve çok sayıda pas hatası yapıyor. Douglas Luiz'in bir sezgisini iyi değerlendiremiyor; çok da zor olmayan bir pozisyonda sol ayağıyla şut çekmek yerine ceza sahasının ortasına doğru bir pası tercih ediyor. Hem savunma aşamasında hem de hücumda, maçı belirsiz ve küçük dikkatsizliklerle dolu.


  • Maçın istatistikleri

    JUVENTUS-INTER 1-2

    GOLLER: 20' Dimarco (I), 62' Diouf (I), 85' Conceiçao (J).


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46' Celik), Bremer (65' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (77' Boga); Douglas Luiz (46' Koopmeiners), Locatelli (65' Arthur); Zhegrova (46' Conceiçao), McKennie (65' Miretti), Yildiz (46' Alajbegovic); David (46' Kolo Muani). (Yedekler: Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Teknik direktör: Spalletti.


    INTER (3-5-2): Provedel (65' Martinez); Pavard (65' Bisseck), Bovio, Bastoni (58' Diouf); Luis Henrique, Barella (58' Frattesi), Calhanoglu (46' Zielinski), Mkhitaryan (58' Stankovic), Dimarco (46' Carlos Augusto); Esposito (65' Lavelli), Bonny (58' Iddrissou). (Yedekler: Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Teknik direktör: Chivu.


    HAKEM: Danaskos (Avustralya).


    SARI KART GÖREN: Rugani (J).

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