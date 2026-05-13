AC Milan v Juventus FC - Serie A
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Juventus'un forveti Dusan Vlahovic, bedelsiz transfer için hazırlık yaparken Atletico Madrid'e teklif edildi

Sırp forvet Dusan Vlahovic’in bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçmeye yaklaşmasıyla birlikte, Torino’daki geleceği giderek belirsizleşiyor. Juventus ile görüşmeler devam etse de, haberlere göre menajerler şimdiden alternatif seçenekleri araştırmaya başlamış durumda; Avrupa’nın en çok aranan forvetlerinden biri için Atlético Madrid potansiyel bir talip olarak öne çıkıyor.

  • Atleti sürpriz bir varış noktası olarak öne çıkıyor

    Juventus taraftarlarını endişelendirecek bir gelişme olarak, Atletico Madrid’in Vlahovic’in transferi konusunda temasa geçildiği bildirildi. Mevcut sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek olan forvet oyuncusu, yasal olarak yabancı kulüplerle görüşme yapma hakkına sahip; bir aracının da İspanyol devine ulaşarak Metropolitano’ya transferi önerdiği söyleniyor.

    Diego Simeone'nin fiziksel ve golcü forvetleri sevdiği biliniyor ve Vlahovic bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Juve bir anlaşmaya varma umudunu korusa da, isminin Avrupa'nın elit kulüpleri arasında dolaşıyor olması, 26 yaşındaki oyuncunun Serie A dışındaki seçeneklerini ciddi olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

    Sözleşme görüşmelerindeki engeller

    Bianconeri ile yıldız forvetleri arasındaki görüşmelerin kesilmesinin başlıca nedeni, maaş beklentileriyle ilgili. Calciomercato.com'a göre Vlahovic, sezon başına 8 milyon avroluk bir ücret paketi talep ediyor. Ancak Juventus, maaş giderlerini kontrol altında tutmak amacıyla şu anda yıllık 6 milyon avro civarında bir sözleşme teklif etmeye hazır.

    Vlahovic'in mevcut kazancı göz önüne alındığında, bu fark özellikle belirgindir. Mevcut sözleşmesi, Torino kulübü için farklı bir ekonomik dönemde imzalanmıştı ve önerilen yeni şartlar, önceki en yüksek kazancına kıyasla esasen yüzde 50'lik bir maaş kesintisi anlamına geliyor. Bu mali fark, olası bir sözleşme yenilemesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

  • Durumu yakından takip eden ağır toplar

    Sırp milli oyuncunun durumunu yakından takip eden tek kulüp Madrid değil. Vlahovic gerçekten de serbest oyuncu olarak transfer piyasasına çıkarsa, Avrupa’nın en üst düzey liglerinden istediğini seçme şansına sahip olacak. Bayern Münih ve Barcelona gibi geleneksel devler, eski Fiorentina oyuncusuyla uzun süredir anılıyor ve onu hücum ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor.

    Premier Lig'de ise Arsenal, 2022'de forvetin Juventus'a transfer olduğu sırada onu kaçırmış olsa da, hâlâ ilgilendiği söyleniyor. Ayrıca AC Milan'ın da durumu yakından takip ettiği ve Vlahovic'e İtalya'da kalma şansı sunarken, Scudetto yarışındaki doğrudan rakibine transfer olma fırsatı verebileceği düşünülüyor.

    Temsilcilerin talepleri durumu daha da karmaşık hale getiriyor

    Oyuncunun kişisel maaşının ötesinde, menajer ücretleri ve komisyonları da önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Vlahovic’in menajer ekibinin, Juventus ile yapılacak herhangi bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için hatırı sayılır bir komisyon talep ettiği bildiriliyor. Bu tür talepler, oyuncu serbest oyuncu olarak transfer olduğunda genellikle daha kolay karşılanabiliyor; zira transferi gerçekleştiren kulüp, transfer ücretlerinden on milyonlarca euro tasarruf ediyor.