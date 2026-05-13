Juventus'un forveti Dusan Vlahovic, bedelsiz transfer için hazırlık yaparken Atletico Madrid'e teklif edildi

Juventus taraftarlarını endişelendirecek bir gelişme olarak, Atletico Madrid’in Vlahovic’in transferi konusunda temasa geçildiği bildirildi. Mevcut sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek olan forvet oyuncusu, yasal olarak yabancı kulüplerle görüşme yapma hakkına sahip; bir aracının da İspanyol devine ulaşarak Metropolitano’ya transferi önerdiği söyleniyor.

Diego Simeone'nin fiziksel ve golcü forvetleri sevdiği biliniyor ve Vlahovic bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Juve bir anlaşmaya varma umudunu korusa da, isminin Avrupa'nın elit kulüpleri arasında dolaşıyor olması, 26 yaşındaki oyuncunun Serie A dışındaki seçeneklerini ciddi olarak değerlendirdiğini gösteriyor.