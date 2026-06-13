"Aslında, günde 20 saat boyunca çalışmayan ya da bir kulüp hakkında düşünmeyen bir kocaya sahip olmak fena değil." Bu sözleri, dün bir yıl bir hafta süren görev süresinin ardından Juventus'un eski genel müdürü olan Damien Comolli'nin eşi Selinay Comolli, Instagram'da bir hikayede paylaştı. Bu cümlenin iki farklı yorumu var: Bir yandan, yeni bir mesleki mücadeleyi bekleyen Bayan Comolli, kocasının artık yeniden kazanmış olduğu zamandan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. İkinci bir yorumda ise, biraz kötü niyetli olmak gerekirse, Selinay Comolli, kocasının son 12 ayda Juventus'a adadığı yoğun çabayı vurguluyor.





Son saatlerde Juventus ile Fransız yöneticinin ayrılığına ilişkin ortaya çıkan kulis haberleri arasında, Corriere della Sera gazetesi, Bianconeri'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin, her maç öncesinde saha kenarında değil, sadece oyunculara ayrılmış stadyum bölgelerinde de bulunan Comolli'nin eşinin (kendi ifadesiyle) müdahaleciliğini hoş karşılamadığını bildirmişti.



