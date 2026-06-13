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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'un eski genel müdürü Damien Comolli'nin eşi Selinay Comolli: "Aslında, günde 20 saat boyunca bir kulüp için çalışmayan ya da düşünmeyen bir kocaya sahip olmak fena değil."

Juventus

Juventus'un eski yöneticisinin eşi Instagram'da bir paylaşım yaptı

"Aslında, günde 20 saat boyunca çalışmayan ya da bir kulüp hakkında düşünmeyen bir kocaya sahip olmak fena değil." Bu sözleri, dün bir yıl bir hafta süren görev süresinin ardından Juventus'un eski genel müdürü olan Damien Comolli'nin eşi Selinay Comolli, Instagram'da bir hikayede paylaştı. Bu cümlenin iki farklı yorumu var: Bir yandan, yeni bir mesleki mücadeleyi bekleyen Bayan Comolli, kocasının artık yeniden kazanmış olduğu zamandan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. İkinci bir yorumda ise, biraz kötü niyetli olmak gerekirse, Selinay Comolli, kocasının son 12 ayda Juventus'a adadığı yoğun çabayı vurguluyor.


Son saatlerde Juventus ile Fransız yöneticinin ayrılığına ilişkin ortaya çıkan kulis haberleri arasında, Corriere della Sera gazetesi, Bianconeri'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin, her maç öncesinde saha kenarında değil, sadece oyunculara ayrılmış stadyum bölgelerinde de bulunan Comolli'nin eşinin (kendi ifadesiyle) müdahaleciliğini hoş karşılamadığını bildirmişti.


  • Corsera, özellikle sürtüşme ve gerginliklerle geçen bir sezonun ardından, artık eski CEO ile Luciano Spalletti arasındaki zorunlu bir arada yaşama durumuna dair bazı perde arkasını aktardı. Teknik direktör, Comolli’yi 2025 transfer dönemindeki felaketle suçluyor; bu dönem Kolo Muani’nin peşinde koşmakla geçti ve Openda ile David’in başarısız transferleriyle sonuçlandı. Corriere'de yer alan habere göre, Ocak ayında Spalletti'nin bir forvet transferi talebinin karşılıksız kalması ve bunun yerine Vlahovic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin durması, gerginliği daha da artırdı.


    Bardağı taşıran son damla, Elkann'ın gözleri önünde yaşanan tartışma oldu. Teknik direktör, Comolli'yi Alisson transferini sonuçlandırmamakla suçladı: Roma döneminden beri kaleciyi tanıyan teknik direktörün kendisi bu transferi ayarlamıştı, ancak o durumda da transfer suya düştü.


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