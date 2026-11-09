Juventus'un en golcü ismi Bremer, forvet transferlerindeki başarısızlığın simgesi: Tüm rakamlar

Serie A'da Juventus 15 gol attı. Goller şöyle dağıldı: Bremer 3 gol; Zhegrova 2 gol; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie ve Woltemade 1'er gol. Juventus, 15 golle Serie A'nın en çok gol atan 13. takımı (31 golle Roma ilk sırada; onu 28 golle Inter ve 25 golle Lazio izliyor). Bu sayı, yüksek hedefler için açıkça çok düşük. Serie A şampiyonluğundan ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan söz edilsin, durum değişmiyor. Böyle rakamlarla Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne katılma hedefleri bile garanti görülemez. Nitekim Juventus bugün itibarıyla her ikisine katılım sağlayacak sıralamanın dışında.

Juventus'un hücum hattı için Avrupa Ligi'nde ise işler daha iyi gidiyor. Juventus bu turnuvada 4 maçta 11 gol attı; Kolo Muani ve Woltemade 4'er gol kaydetti.