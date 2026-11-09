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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'un en golcü ismi Bremer, forvet transferlerindeki başarısızlığın simgesi: Tüm rakamlar

Juventus
Serie A
R. Kolo Muani
G. Bremer
N. Woltemade

Kolo Muani ve Woltemade'den 11 lig haftasında ikişer gol

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

VEN

VEN

Ligde 11 hafta geride kalırken Juventus'un en golcü oyuncusu, 3 golle bir savunmacı olan Gleison Bremer. Onu 2 golle kanat oyuncusu Edon Zhegrova izliyor. Juventus kadrosundaki dört santrfordan ikisi birer gol attı (Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade), diğer ikisi ise gol atamadı (Jeff Ekhator, iki sakatlığın ardından kısa süre önce geri döndü; Arek Milik ise hem Serie A hem de Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor). Bu veri tek başına, Luciano Spalletti'nin takımının ligde neden yedinci sırada olduğunu pek çok başka analizden daha iyi açıklıyor. En kaygı verici veri ise elbette Kolo Muani ve Woltemade'yle ilgili: İkisi, ligde 11 haftada toplam 2 gol attı.

  • Serie A'nın hücum sıralamasında 13. sırada

    Serie A'da Juventus 15 gol attı. Goller şöyle dağıldı: Bremer 3 gol; Zhegrova 2 gol; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie ve Woltemade 1'er gol. Juventus, 15 golle Serie A'nın en çok gol atan 13. takımı (31 golle Roma ilk sırada; onu 28 golle Inter ve 25 golle Lazio izliyor). Bu sayı, yüksek hedefler için açıkça çok düşük. Serie A şampiyonluğundan ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan söz edilsin, durum değişmiyor. Böyle rakamlarla Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne katılma hedefleri bile garanti görülemez. Nitekim Juventus bugün itibarıyla her ikisine katılım sağlayacak sıralamanın dışında.

    Juventus'un hücum hattı için Avrupa Ligi'nde ise işler daha iyi gidiyor. Juventus bu turnuvada 4 maçta 11 gol attı; Kolo Muani ve Woltemade 4'er gol kaydetti.

  • HAFİFLETİCİ NEDENLER

    Spalletti için mazeret sayılabilecek durumların başında sakatlıklar geliyor. Sakatlıklar özellikle takımın en yetenekli oyuncusu olan 10 numara Kenan Yildiz'i etkiledi. Yildiz, şu ana kadar yalnızca ligin ilk haftasında 69 dakika sahada kaldı. Juventus teknik direktörü, sezonun bu ilk bölümünde Türk oyuncunun yanı sıra Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao ve Boga'nın sakatlıklarıyla da uğraştı.

  • SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

    Sakatlıklara bağlı kısmi mazeretler bir yana, Juventus'un gol yollarındaki sorunlarının tesadüfi değil, yapısal nedenlerden kaynaklandığını ve bu nedenlerin Juventus yönetiminin son transfer dönemlerindeki tercihlerine dayandığını söylemek gerekir.

    Son üç yılda üç direktörün (Giuntoli, Comolli ve Carnevali) birbirinin yerine geçmesi, örneğin çok sayıda hücum kanat oyuncusunun kadroda birikmesine, ancak gerçek anlamda "Juventus'a yakışır" bir santrfor alınmamasına yol açtı. Ortaya koyduğu rakamlar bir yana, Woltemade satın alma opsiyonu olmadan kiralanmış bir oyuncu ve bu nedenle bir projenin parçası hâline getirilemez. Kolo Muani'ye gelince, son dönemdeki olumlu performansları, santrfor yerine hücum kanadında veya ikinci forvet olarak oynatıldığında oyun kalitesinin ve veriminin arttığını gösterdi. Ocak ayına kadar Spalletti'nin, ardından kış transfer döneminde özellikle yönetimin çözüm bulması gereken bu durum, aynı şekilde devam ederse Juventus'un sezon hedeflerine ulaşmasını büyük olasılıkla engelleyecek.

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  • Juventus hücumunun bu sezon tüm kulvarlardaki rakamları

    SANTRFORLAR

    Randal Kolo Muani: 15 maçta 4 gol (1.146 dakika)

    Nick Woltemade: 13 maçta 4 gol (746 dakika)

    Jeff Ekhator: 2 maçta 0 gol (24 dakika)

    Arek Milik: 0 maçta 0 gol

    HÜCUM KANATLARI

    Kenan Yildiz: 1 maçta 0 gol (69 dakika)

    Nico Gonzalez: 9 maçta 2 gol (473 dakika)

    Francisco Conceicao: 9 maçta 1 gol (526 dakika)

    Kerim Alajbegovic: 14 maçta 2 gol (666 dakika)

    Edon Zhegrova: 9 maçta 2 gol (248 dakika)

    Jeremie Boga: 10 maçta 1 gol (275 dakika)

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

VEN

VEN