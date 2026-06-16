Juventus’un “eksantrik” Arjantinli ve Aston Villa kalecisi Emi Martinez’i transfer etme çabası, “heyecanlı” kulüp efsanesi Dino Zoff tarafından destekleniyor

“Yaşlı Kadın”ın kalesinde başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen Zoff, Aston Villa’nın bir numaralı kalecisinin açıkça hayranı. Martinez’in saha içindeki tuhaf davranışları ve ateşli mizacıyla tanınmasına rağmen, Zoff, Juventus gibi bir kulüp için en önemli şeyin onun ham kaleci yeteneği olduğuna inanıyor.

1982 Dünya Kupası şampiyonu, Tuttosport'a verdiği röportajda Arjantinli milli kaleciyle ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi. "Juve'de sonuç önemlidir ve oyuncular, takıma katkı sağladıkları sürece sahada istediklerini yapmakta özgürdür. Bir kalecinin eksantrik ya da utangaç olması önemli değildir: Tanrı'nın emrettiği gibi kurtarış yapmayı bildiği sürece. Arjantinli oyuncu ise Premier Lig'de ve milli takımında bunu yapmayı bildiğini kanıtladı. Beni heyecanlandırıyor," dedi Zoff.







