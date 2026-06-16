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Emi Martinez Argentina 2026Getty
Mohamed Saeed

Çeviri:

Juventus’un “eksantrik” Arjantinli ve Aston Villa kalecisi Emi Martinez’i transfer etme çabası, “heyecanlı” kulüp efsanesi Dino Zoff tarafından destekleniyor

E. Martinez
Juventus
Transfers
Serie A
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası

İtalya futbolunun efsanesi Dino Zoff, Juventus’un Emiliano Martinez’i transfer etme girişimine destek verdi ve Arjantinli oyuncunun eksantrik kişiliğinin Torino’da başarıya engel olmayacağını vurguladı. Bianconeri’nin yeniden yapılanma sürecinde olan bu ikonik eski kaleci, Dusan Vlahovic ve uzun süredir gündemde olan Domenico Berardi’nin geleceği hakkında da görüşlerini paylaştı.

  • Dibu’ya efsanevi destek

    “Yaşlı Kadın”ın kalesinde başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen Zoff, Aston Villa’nın bir numaralı kalecisinin açıkça hayranı. Martinez’in saha içindeki tuhaf davranışları ve ateşli mizacıyla tanınmasına rağmen, Zoff, Juventus gibi bir kulüp için en önemli şeyin onun ham kaleci yeteneği olduğuna inanıyor.

    1982 Dünya Kupası şampiyonu, Tuttosport'a verdiği röportajda Arjantinli milli kaleciyle ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi. "Juve'de sonuç önemlidir ve oyuncular, takıma katkı sağladıkları sürece sahada istediklerini yapmakta özgürdür. Bir kalecinin eksantrik ya da utangaç olması önemli değildir: Tanrı'nın emrettiği gibi kurtarış yapmayı bildiği sürece. Arjantinli oyuncu ise Premier Lig'de ve milli takımında bunu yapmayı bildiğini kanıtladı. Beni heyecanlandırıyor," dedi Zoff.



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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Martinez, Torino’ya bir adım daha yaklaşıyor

    Bu deneyimli oyuncunun açıklamaları, 33 yaşındaki kaleciyle ilgili transfer haberlerinin yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Arjantinli kalecinin Juventus’a katılmak üzere sözlü olarak anlaştığı ve İngiltere’deki başarılı döneminin ardından Serie A’da kendini sınama konusunda güçlü bir istek duyduğu anlaşılıyor.

    Bu transferin gerçekleşmesi için Martinez’in maddi fedakarlık yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Kaleci, Villa ile Avrupa Ligi’nde gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerinin yeni aşaması için İtalyan devini ideal bir hedef olarak görüyor ve Bianconeri’nin maaş yapısına uyum sağlamak amacıyla mevcut Premier Lig maaşından kesintiye razı olmaya hazır.


  • Martinez, Arjantin’in açılış maçı için moral kaynağı oldu

    Martinez’in İtalya’ya transfer olacağı yönündeki söylentiler sürerken, oyuncunun şu anki odak noktası, son dünya şampiyonu olan milli takımdaki görevidir. Kaleci Martinez’in yüzük parmağındaki kırık, yaklaşan 2026 Dünya Kupası’nın Cezayir’e karşı oynanacak açılış maçına katılımını tehlikeye attığı için ciddi endişelere yol açmıştı.

    Ancak Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, kalecinin durumu hakkında güven verici bir açıklama yaptı. Scaloni, “Emiliano iyi durumda, yarınki maçta oynayabilir. Dün ve önceki gün yaptığı gibi devam ederse, bence sahaya çıkacak” dedi.

    Bu haber, eleme kampanyası sırasında yakaladıkları ivmeyi sürdürmeyi hedefleyen Albiceleste için büyük bir rahatlama oldu.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    Vlahovic’i çevreleyen muamma

    Kaleci durumunun ötesinde, Zoff, Dusan Vlahovic’i çevreleyen belirsizliğe de değindi. Sırp forvet, fiziksel sorunlarla boğuşarak aralıklı bir sezon geçirdi; bu durum, kulübün mali dengesini sağlamaya çalıştığı bir dönemde, Allianz Stadyumu’ndaki uzun vadeli geleceği hakkında yoğun spekülasyonlara yol açtı.

    "Son döneme bakarsak – geçen sezonun rekabet ortamı ile bu sezonki sakatlıklar arasında – çok az forma giydiği için kapsamlı bir değerlendirme yapmak zor. Onu seviyorum: Bence iyi bir santrfor. Onu tutmak için çaba gösterip göstermemeyi, mevcut durumuna göre değerlendirmek Juve’ye kalmış," dedi Zoff, eski Fiorentina oyuncusu hakkında.