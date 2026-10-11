Guglielmo Vicario - 6/10

Juventus topa hâkim olduğu için Vicario'nun akşamın büyük bölümünde yapacak pek az işi vardı. Daniel Maldini'nin 20. dakikadaki vuruşunda golü yedi; o pozisyonda savunmasından daha iyi destek bekleyebilirdi. Maçı yalnızca bir kurtarışla tamamlaması, rakibin ender hücum fırsatlarını ne kadar etkili değerlendirdiğini gösteriyordu.

Gleison Bremer - 6/10

Kaptan, akan oyunda nadiren sınanan ancak kalesini gole kapatamayan savunma hattına liderlik etti. Bremer bire bir mücadelelerde üstünlük kurdu, fakat Cagliari'nin golüne giden pozisyonlar sırasında savunmanın uyumu biraz bozuldu. Juventus'un sahayı daraltmasını sağlayan önde kurulu savunma hattının korunmasında önemli rol oynadı.

Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi, Bremer'in yanında sağlam bir görüntü sergiledi ve takımın geriden oyun kurmasına katkı verdi. Takımın toplam 844 pas yapması da savunmacıların bu süreçteki rolünü yansıtıyordu. Ancak Bremer gibi o da Cagliari'nin maç boyunca bulduğu yalnızca iki isabetli şuttan birinde gol yemiş olmaktan rahatsızlık duyacaktır.

Mehmet Zeki Celik - 5/10

Celik, 64. dakikada oyundan alınmadan önce sağ kanatta hücuma gereken hareketliliği katmakta zorlandı. Savunmada sağlam dursa da Juventus'un Cagliari'nin geride kurduğu savunma bloğunu aşmak için sağdan bindirmelerle daha fazla tehdit yaratması gerekiyordu.

Pierre Kalulu - 6/10

Kalulu genel olarak güvenilir bir performans sergiledi ve Cagliari'nin kontratağa çıkmaya çalıştığı ender anlarda savunmaya dönüşteki hızıyla öne çıktı. Ev sahibinin gol beklentisinin yalnızca 0,225'te kalmasını sağlayan savunma istikrarına katkıda bulundu. Ancak Juventus'un uzun süreli baskı kurduğu bölümlerde hücum bölgesinde sınırlı tehdit yarattı.