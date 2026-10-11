Juventus, Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaçan fırsatların burukluğuyla Sardinya'dan ayrıldı. Maçın büyük bölümüne hâkim olsa da son vuruşlarda gereken etkinliği gösteremedi. Topa %72 oranında sahip olup toplam 22 şut çekmesine rağmen Luciano Spalletti'nin ekibi erken dakikalarda geriye düştü.
Juventus'un taktik planı büyük ölçüde kanatlarda sayısal üstünlük kurmaya ve sürekli baskıya dayanıyordu. Ancak konuk ekip, 1,92'lik beklenen gol (xG) değerini üstünlüğe çeviremedi; Cagliari savunmasını aşmakta sık sık zorlandı.
Ev sahibi ekip, Juventus savunmasının kısa süreli bir hatasını değerlendiren Daniel Maldini'nin 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Juventus rakip yarı sahaya yerleşse de ikinci yarının sonlarına kadar oyununa gereken dikine hareketliliği katamadı. Randal Kolo Muani, 81. dakikada etkileyici bir performans sergileyen Simone Scuffet'i geçerek beraberliği sağladı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.