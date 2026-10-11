24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084422469.jpgLaPresse
Mohamed Saeed
Çeviri:

Juventus'un Cagliari karşısındaki oyuncu puanları: Juventus'un üstünlüğü galibiyete yetmedi, Randal Kolo Muani bir puanı kurtardı

Juventus
Player ratings
R. Kolo Muani
Cagliari - Juventus
Cagliari
Serie A
L. Spalletti

Juventus, topa sahip olma oranında ve şut sayısında üstünlük kurmasına rağmen dirençli Cagliari karşısında 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Daniel Maldini'nin erken golüyle öne geçen ev sahibinin direncini, Randal Kolo Muani'nin geç gelen beraberlik golü sonunda kırdı.

Juventus, Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaçan fırsatların burukluğuyla Sardinya'dan ayrıldı. Maçın büyük bölümüne hâkim olsa da son vuruşlarda gereken etkinliği gösteremedi. Topa %72 oranında sahip olup toplam 22 şut çekmesine rağmen Luciano Spalletti'nin ekibi erken dakikalarda geriye düştü.

Juventus'un taktik planı büyük ölçüde kanatlarda sayısal üstünlük kurmaya ve sürekli baskıya dayanıyordu. Ancak konuk ekip, 1,92'lik beklenen gol (xG) değerini üstünlüğe çeviremedi; Cagliari savunmasını aşmakta sık sık zorlandı.

Ev sahibi ekip, Juventus savunmasının kısa süreli bir hatasını değerlendiren Daniel Maldini'nin 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Juventus rakip yarı sahaya yerleşse de ikinci yarının sonlarına kadar oyununa gereken dikine hareketliliği katamadı. Randal Kolo Muani, 81. dakikada etkileyici bir performans sergileyen Simone Scuffet'i geçerek beraberliği sağladı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.


  • imago-sport-1084417790.jpgIPA Sport

    Kaleci ve savunma

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Juventus topa hâkim olduğu için Vicario'nun akşamın büyük bölümünde yapacak pek az işi vardı. Daniel Maldini'nin 20. dakikadaki vuruşunda golü yedi; o pozisyonda savunmasından daha iyi destek bekleyebilirdi. Maçı yalnızca bir kurtarışla tamamlaması, rakibin ender hücum fırsatlarını ne kadar etkili değerlendirdiğini gösteriyordu.

    Gleison Bremer - 6/10

    Kaptan, akan oyunda nadiren sınanan ancak kalesini gole kapatamayan savunma hattına liderlik etti. Bremer bire bir mücadelelerde üstünlük kurdu, fakat Cagliari'nin golüne giden pozisyonlar sırasında savunmanın uyumu biraz bozuldu. Juventus'un sahayı daraltmasını sağlayan önde kurulu savunma hattının korunmasında önemli rol oynadı.

    Jhon Lucumi - 6/10

    Lucumi, Bremer'in yanında sağlam bir görüntü sergiledi ve takımın geriden oyun kurmasına katkı verdi. Takımın toplam 844 pas yapması da savunmacıların bu süreçteki rolünü yansıtıyordu. Ancak Bremer gibi o da Cagliari'nin maç boyunca bulduğu yalnızca iki isabetli şuttan birinde gol yemiş olmaktan rahatsızlık duyacaktır.

    Mehmet Zeki Celik - 5/10

    Celik, 64. dakikada oyundan alınmadan önce sağ kanatta hücuma gereken hareketliliği katmakta zorlandı. Savunmada sağlam dursa da Juventus'un Cagliari'nin geride kurduğu savunma bloğunu aşmak için sağdan bindirmelerle daha fazla tehdit yaratması gerekiyordu.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Kalulu genel olarak güvenilir bir performans sergiledi ve Cagliari'nin kontratağa çıkmaya çalıştığı ender anlarda savunmaya dönüşteki hızıyla öne çıktı. Ev sahibinin gol beklentisinin yalnızca 0,225'te kalmasını sağlayan savunma istikrarına katkıda bulundu. Ancak Juventus'un uzun süreli baskı kurduğu bölümlerde hücum bölgesinde sınırlı tehdit yarattı.

  • imago-sport-1084416345.jpgIPA Sport

    Orta saha

    Douglas Luiz - 7/10

    Brezilyalı oyuncu, Juventus orta sahasının kilit ismiydi ve takımının yüzde 72 gibi yüksek bir topa sahip olma oranına ulaşmasına yardımcı oldu. Topu etkili biçimde dolaştırdı ancak Sardinya ekibinin savunmasını açacak kilit pası bulmakta zorlandı. Galibiyet golü arayışı yoğunlaşırken maçın son bölümünde yerini Teun Koopmeiners'a bıraktı.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr enerjik oyunuyla topu hızla geri kazanarak Juventus'un rakibine baskı kurmasını sağladı. Geniş bir alanı kapsaması, daha yaratıcı oyuncuların ileri çıkmasına imkân tanıdı. Ancak Juve'nin geriden gelen oyuncuların da gol katkısına ihtiyaç duyduğu bu maçta kendisi gol tehdidi oluşturamadı.

    Weston McKennie - 5/10

    Henüz 17. dakikada sarı kart gören Amerikalı oyuncu için zor bir akşamdı. Bu kart, her zamanki agresif oyununu kısıtlamış gibiydi. Spalletti, orta sahayı yeniden şekillendirmek ve olası bir kırmızı kartın önüne geçmek amacıyla devre arasında taktiksel bir değişiklikle onu oyundan aldı.


  • imago-sport-1084417982.jpgIPA Sport

    Hücum

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez kanatta bireysel kalitesini zaman zaman gösterse de Cagliari savunması karşısında sık sık iki oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Juventus'un ceza sahasına gönderdiği 35 ortaya katkı sağladı ancak 60. dakikada oyundan alınmadan önce son paslarında takım arkadaşlarını bulamadı.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Çok geride savunma yapan rakibe karşı etkili olmakta zorlanan Conceicao için ilk 45 dakika hayal kırıklığıyla geçti. Savunma arkasında boşluk bulamadı ve takımın hücumdaki temposunu artırmak amacıyla devre arasında yapılan iki değişiklik kapsamında oyundan alındı.

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Juventus'un kurtarıcısı oldu. Hücum hattının en ilerisinde akıllı bir oyun sergileyen Kolo Muani, 81. dakikada beraberlik golünü buldu. Juventus'un 22 şut çektiği maçta soğukkanlılığını koruyarak takımının sahadan puansız ayrılmamasını sağladı ve hücumun odak noktası olma görevini hakkıyla yerine getirdi.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084414576.jpgLaPresse

    Yedekler ve teknik direktör

    Kristjan Alajbegovic - 8/10

    Devre arasında oyuna giren Alajbegovic, Kolo Muani'nin kritik golünün asistini yaptı. Juventus'un hücumuna farklı bir boyut kattı; oyun görüşü, gol sessizliğinin sona ermesinde kilit rol oynadı.

    Edon Zhegrova - 6/10

    Devre arasında Conceicao'nun yerine oyuna girdi ve hücumlara daha doğrudan bir yaklaşım getirdi. Hızı Cagliari'yi daha geride savunma yapmaya zorlasa da son şutlarında veya ortalarında ikinci golü getirecek isabet çoğu zaman yoktu.

    Nick Woltemade - 6/10

    60. dakikada Gonzalez'in yerine oyuna girdi. Fiziksel üstünlüğüyle savunmacıları meşgul ederek maçın son bölümünde Kolo Muani'ye ceza sahasında hareket edebileceği biraz daha fazla alan açtı.

    Andrea Cambiaso - 6/10

    Celik'in yerine oyuna girerek Juventus'a kanatlarda daha doğal bir genişlik ve orta yapma imkânı sundu. Enerjisi, Juventus'un son 25 dakikada Cagliari kalesine yönelik baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

    Teun Koopmeiners - N/A

    84. dakikada yapılan geç bir taktik hamle olarak oyuna girdi ancak skoru kayda değer ölçüde değiştirecek zamanı bulamadı.

    Luciano Spalletti - 6/10

    Spalletti, takımının kurduğu üstünlükten memnun kalacak ancak gol vuruşlarındaki yetersizlikten rahatsız olacaktır. Devre arasında yaptığı iki oyuncu değişikliği, beraberlik golüyle karşılığını bulan proaktif bir yaklaşım ortaya koydu. Yine de ilk 11'in maçın başlarında rakip savunmayı aşamaması endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ligi Europa
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Cagliari crest
Cagliari
CGL