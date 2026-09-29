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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus'un bilançosunda yaklaşık 60 milyonluk zarar: öncelik maliyetleri düşürmek, Elkann'dan sermaye artışı artık yok

Juventus

Juventus’un bilançosu sıkıntılı olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nden elde edilemeyen gelirler ve oyuncu alım satımındaki düşüş bunu ağırlaştırıyor.

Eylül ayının sonu ile Ekim ayının başı, ekonomik-finansal açıdan tarihsel olarak yılın en hassas dönemidir. Kulüpler, 30 Haziran itibarıyla kapanan bilançoların sonuçlandırılması ve onaylanması sürecini yönetmek zorunda kalır ve bu bilançolar, söz konusu şirketlerin geleceğe dönük mali durumunu ortaya koyar.

Bu yıl da Juventus cephesinde, bu sürecin başında yeni bir CEO olacak ve Giovanni Carnevali, her zamankinden daha fazla, kulübün yönetiminde kendisine mülkiyet tarafından çizilen yol haritasının ne olduğunu ortaya koymak zorunda kalacak. Tuttosport'un aktardığına göre başlayacağı tabloyu yönetmek kolay olmayacak; zira henüz yalnızca tahmini olsa da, bilançodaki zararın önemli rakamlara ulaşması bekleniyor.


  • Yaklaşık 60 milyon euroluk kırmızı kart

    2023-2024 sezonuna kıyasla, 199 milyon açıkla kapanan bilançoda tablo elbette toparlanıyor, ancak 2025/2026 bilançosunda kayda geçecek zarar sınırlı olmayacak.

    Nitekim geçen sezondaki -60 milyon euro seviyesinin (-58 ile -63 milyon euro aralığı) korunması bekleniyor; bu da, başlangıçta 2026'da sona ermesi öngörülen ancak daha sonra birkaç kez uzatılıp ertelenen stratejik planda mülkiyetin tasarladığı toparlanma projesinde bir duraklama anlamına geliyor.

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  • Sermaye artırımına son

    Tuttosport'a göre, kulüp sahipliği tarafından hesaplara likidite koyma ve aktarma isteğine de dur denildi. Son sermaye artırımı 2025'te yapıldı ve 2019, 2021 ve 2023'tekilerin ardından son yıllardaki 4'üncü artırım oldu.


    Özetle John Elkann, son 7 yılda Juventus'un hesaplarını düzeltmek için iki yılda bir cebini açtı ve bugün itibarıyla bir başka yeniden sermayelendirme yapma yönünde artık bir irade bulunmuyor.

  • UEFA Finansal Fair Play ve maliyetleri düşürme hedefi

    Hesaplar neden bu kadar eksi yazıyor? Elbette saha sonuçları, ticari anlaşmalar ve her şeyden önce Player Trading kalemindeki düşüş (sermaye kârları ve satışlar) etkili oluyor, ancak asıl kaygı yaratan şey gelecek sezon için ortaya çıkan tablo.


    2026/27 hesaplarını, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın ve buna bağlı gelir kaybının yanı sıra, UEFA ile Football Earnings Rule'un ihlali nedeniyle doğabilecek 20 milyon euroya kadar olan olası ceza (ve buna bağlı karşılık ayrılması) da etkileyecek.


    Özünde Carnevali'den, maliyetleri azaltmayı sürdürmesi (2024/25'e kıyasla bu bilançoda zaten 20 milyon düşüş var) ama aynı zamanda kaybedilen gelirleri de telafi etmesi istenecek. Amortisman ve maaşlardaki önemli maliyetleri yaymak önceliklerden biri olacak, ancak tek öncelik bu değil. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmak ise daha da büyük önem taşıyacak.


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