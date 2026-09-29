Eylül ayının sonu ile Ekim ayının başı, ekonomik-finansal açıdan tarihsel olarak yılın en hassas dönemidir. Kulüpler, 30 Haziran itibarıyla kapanan bilançoların sonuçlandırılması ve onaylanması sürecini yönetmek zorunda kalır ve bu bilançolar, söz konusu şirketlerin geleceğe dönük mali durumunu ortaya koyar.

Bu yıl da Juventus cephesinde, bu sürecin başında yeni bir CEO olacak ve Giovanni Carnevali, her zamankinden daha fazla, kulübün yönetiminde kendisine mülkiyet tarafından çizilen yol haritasının ne olduğunu ortaya koymak zorunda kalacak. Tuttosport'un aktardığına göre başlayacağı tabloyu yönetmek kolay olmayacak; zira henüz yalnızca tahmini olsa da, bilançodaki zararın önemli rakamlara ulaşması bekleniyor.



