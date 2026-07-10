Yine zararda. Juventus’un mali tabloları üst üste dokuzuncu kez kırmızıya boyandı; sürpriz bir gelişme olmazsa, kulüp önümüzdeki mali yılı yaklaşık 63 milyon avroluk bir zararla kapatacak; bu rakam, bir önceki mali yıldaki 58 milyon avroluk zararı aşıyor. Bunun tüm suçu, unutulması gereken 2025-26 sezonuna ait; bu sezon, Şampiyonlar Ligi play-offlarında (Galatasaray’a yenilerek) sona erdi ve ligde altıncı sırada bitirilmesi nedeniyle önemli Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edilemedi. Gelirler 530 milyondan 471 milyona düştü ve bunun nedeni sadece Avrupa’daki yolculuğun, asgari hedef olan son 16 turunda sona ermesi değil. Tuttosport’un yazdığına göre, Juventus futbolcuların transferlerinden geçmişe kıyasla çok daha az gelir elde etti.
Çeviri:
Juventus’un bilançosu hâlâ zararda: hedef, maliyetleri %10 oranında azaltmak. Carnevali bir ‘mucize’ gerçekleştirmeli
TİCARET SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ
Tuttosport’un yazdığına göre, ticari sektörün büyümesi sayesinde zararlar sınırlandırıldı; bu durumun başlıca nedeni Jeep’in sponsor olarak geri dönmesi ve buna “Visit Detroit”ten elde edilen gelirlerin de eklenmesidir. Ancak tüm bunların mali durumu düzeltmek için yeterli olmadığı açıktır. 2026-27 sezonu için de, geçen yıl yapılan kesintilerden daha fazla kesinti yapılmaya devam edilmesi gerekiyor. Maaş giderleri hafifçe azaltılırken, amortismanlar azaldı ve faizli krediler ile komisyonlara ilişkin harcamalar da düştü. “Tasarruf”, önceki yönetime kıyasla yaklaşık 50 milyon daha az oldu; bu rakam, bütçeyi dengelemek için yeterli değil.
KARNAVALIN MİSYONU
Bütçe üzerinde, Finansal Fair Play ile ilgili ihlaller nedeniyle UEFA’nın uyguladığı para cezası baskı yaratıyor: 6 milyon halihazırda muhasebeye yansıtılmışken, 14 milyon ise önümüzdeki mali yıllarda belirli ekonomik parametrelere uyulmasına bağlı olarak ödenecek. Kısacası, Şampiyonlar Ligi’nden elde edilecek gelirler olmadan Carnevali, maliyetleri %10 oranında azaltma gerekliliğini göz önünde bulundurarak transfer piyasasında küçük bir mucize gerçekleştirmek zorunda kalacak: iyi satışlar yapmak, uygun fiyatlarla transferler gerçekleştirmek ve kadronun kalitesini yükseltmek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun