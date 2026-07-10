Juventus’un bilançosu hâlâ zararda: hedef, maliyetleri %10 oranında azaltmak. Carnevali bir ‘mucize’ gerçekleştirmeli

Tuttosport’un yazdığına göre, ticari sektörün büyümesi sayesinde zararlar sınırlandırıldı; bu durumun başlıca nedeni Jeep’in sponsor olarak geri dönmesi ve buna “Visit Detroit”ten elde edilen gelirlerin de eklenmesidir. Ancak tüm bunların mali durumu düzeltmek için yeterli olmadığı açıktır. 2026-27 sezonu için de, geçen yıl yapılan kesintilerden daha fazla kesinti yapılmaya devam edilmesi gerekiyor. Maaş giderleri hafifçe azaltılırken, amortismanlar azaldı ve faizli krediler ile komisyonlara ilişkin harcamalar da düştü. “Tasarruf”, önceki yönetime kıyasla yaklaşık 50 milyon daha az oldu; bu rakam, bütçeyi dengelemek için yeterli değil.