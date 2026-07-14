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Juventus’un Arjantinli kaleciyi transfer etme çabaları sürerken, Aston Villa yöneticisi Emi Martinez’in transferiyle ilgili gerçeği açıkladı
Villa, Martinez'in satılık olmadığını vurguluyor
Villa, Arjantinli kaleci Martinez’in Juventus’a transfer olacağı yönündeki spekülasyonları sona erdirmek için harekete geçti. Vidagany, kulübün 33 yaşındaki oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verme niyetinde olmadığını belirterek, Martinez’i Emery’nin kadrosundaki kilit isim ve The Villans’ın gelecek sezon planlarının önemli bir parçası olarak nitelendirdi.
Bu açıklamalar, Juventus'un yeni bir kaleci aradığına dair haberlerin devam ettiği bir dönemde geldi. Ancak Villa'nın tutumu, kulübün en etkili oyuncularından biri için pazarlık yapmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Vidagany, Villa'nın pozisyonunu açıkladı
Vidagany, 365Scores’a verdiği röportajda Martinez’in geleceğine değindi ve kalecinin Torino’ya transfer olabileceğine dair haberleri yalanladı. Devam eden spekülasyonlara rağmen Villa’nın durumunun değişmediğini vurguladı.
"Dibu'nun geleceği güvende. Bizimle kalacak ve bu yaz onu bırakmaya niyetimiz yok. Takımın onun bağlılığına ve engin tecrübesine ihtiyacı var; o, gelecek sezon projemiz için çok önemli bir varlık," diye açıkladı.
"Juventus'a transfer olabileceğine dair tüm medya haberleri, kulübün gerçek tutumunu yansıtmıyor. Martínez bizim için çok önemli bir oyuncu ve takım arkadaşlarıyla birlikte olağanüstü performansını sürdürmesini bekliyoruz."
Villa, İtalya’dan gelen haberleri yalanladı
Vidagany’nin açıklamaları, Martinez’in Juventus ile 2029’a kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzaladığı iddiasını içeren Sky Italia haberiyle çelişmektedir. Bu haberlerde ayrıca, eski Arsenal kalecisinin transferi gerçekleştirmek için maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğu da belirtilmişti. Ancak Villa’nın kamuoyuna yansıyan tutumu, Serie A kulübünün ilgisinin sürmesine rağmen bir satış düşünmediklerini göstermektedir.
- Getty Images Sport
Juventus’un alternatif seçeneklere ihtiyacı olabilir
Villa'nın tutumunu net bir şekilde ortaya koymasıyla, Juventus yeni bir birinci kaleci arayışına devam ederse başka kaleci adaylarını değerlendirmek zorunda kalabilir. Villa tarafında ise Martinez'in, yeni Premier Lig sezonu öncesinde Emery'nin kadrosunun önemli bir parçası olarak kalması bekleniyor; kulüp, en deneyimli oyuncularından birini kadroda tutmaya kararlı.
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