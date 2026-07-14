Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty
Yosua Arya

Çeviri:

Juventus’un Arjantinli kaleciyi transfer etme çabaları sürerken, Aston Villa yöneticisi Emi Martinez’in transferiyle ilgili gerçeği açıkladı

Transfers
E. Martinez
Aston Villa
Premier Lig
Juventus
Serie A

Aston Villa, Emiliano Martinez’in Juventus’a transfer olacağına dair spekülasyonları kesin bir dille yalanladı. Profesyonel Futbol Direktörü Damian Vidagany, Arjantinli milli oyuncunun Unai Emery’nin planlarının merkezinde yer almaya devam ettiğini vurguladı ve oyuncunun bu yaz ayrılabileceğini öne süren haberlerin kulübün tutumunu yansıtmadığını belirtti.

  • Villa, Martinez'in satılık olmadığını vurguluyor

    Villa, Arjantinli kaleci Martinez’in Juventus’a transfer olacağı yönündeki spekülasyonları sona erdirmek için harekete geçti. Vidagany, kulübün 33 yaşındaki oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verme niyetinde olmadığını belirterek, Martinez’i Emery’nin kadrosundaki kilit isim ve The Villans’ın gelecek sezon planlarının önemli bir parçası olarak nitelendirdi.

    Bu açıklamalar, Juventus'un yeni bir kaleci aradığına dair haberlerin devam ettiği bir dönemde geldi. Ancak Villa'nın tutumu, kulübün en etkili oyuncularından biri için pazarlık yapmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koyuyor.


    • Reklam
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Vidagany, Villa'nın pozisyonunu açıkladı

    Vidagany, 365Scores’a verdiği röportajda Martinez’in geleceğine değindi ve kalecinin Torino’ya transfer olabileceğine dair haberleri yalanladı. Devam eden spekülasyonlara rağmen Villa’nın durumunun değişmediğini vurguladı.

    "Dibu'nun geleceği güvende. Bizimle kalacak ve bu yaz onu bırakmaya niyetimiz yok. Takımın onun bağlılığına ve engin tecrübesine ihtiyacı var; o, gelecek sezon projemiz için çok önemli bir varlık," diye açıkladı.

    "Juventus'a transfer olabileceğine dair tüm medya haberleri, kulübün gerçek tutumunu yansıtmıyor. Martínez bizim için çok önemli bir oyuncu ve takım arkadaşlarıyla birlikte olağanüstü performansını sürdürmesini bekliyoruz."

  • Villa, İtalya’dan gelen haberleri yalanladı

    Vidagany’nin açıklamaları, Martinez’in Juventus ile 2029’a kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzaladığı iddiasını içeren Sky Italia haberiyle çelişmektedir. Bu haberlerde ayrıca, eski Arsenal kalecisinin transferi gerçekleştirmek için maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğu da belirtilmişti. Ancak Villa’nın kamuoyuna yansıyan tutumu, Serie A kulübünün ilgisinin sürmesine rağmen bir satış düşünmediklerini göstermektedir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Juventus’un alternatif seçeneklere ihtiyacı olabilir

    Villa'nın tutumunu net bir şekilde ortaya koymasıyla, Juventus yeni bir birinci kaleci arayışına devam ederse başka kaleci adaylarını değerlendirmek zorunda kalabilir. Villa tarafında ise Martinez'in, yeni Premier Lig sezonu öncesinde Emery'nin kadrosunun önemli bir parçası olarak kalması bekleniyor; kulüp, en deneyimli oyuncularından birini kadroda tutmaya kararlı.

Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV
Club Friendlies
Walsall crest
Walsall
WAL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL