Juventus’un Arjantinli kaleciyi transfer etme çabaları sürerken, Aston Villa yöneticisi Emi Martinez’in transferiyle ilgili gerçeği açıkladı

Vidagany, 365Scores’a verdiği röportajda Martinez’in geleceğine değindi ve kalecinin Torino’ya transfer olabileceğine dair haberleri yalanladı. Devam eden spekülasyonlara rağmen Villa’nın durumunun değişmediğini vurguladı.

"Dibu'nun geleceği güvende. Bizimle kalacak ve bu yaz onu bırakmaya niyetimiz yok. Takımın onun bağlılığına ve engin tecrübesine ihtiyacı var; o, gelecek sezon projemiz için çok önemli bir varlık," diye açıkladı.

"Juventus'a transfer olabileceğine dair tüm medya haberleri, kulübün gerçek tutumunu yansıtmıyor. Martínez bizim için çok önemli bir oyuncu ve takım arkadaşlarıyla birlikte olağanüstü performansını sürdürmesini bekliyoruz."