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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

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Juventus'un 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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Juventus
Juventus

2026-27 sezonu için yeni Juventus formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Juventus ve adidas, kulübün 2026-27 sezonuna ait yeni iç saha formasını klasik siyah-beyaz çubukları bazı ek dokunuşlarla geri getirerek resmen tanıttı.

GOAL Juventus'un 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili, çıkış tarihleri, fiyatı, tasarımdaki ilham kaynakları ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil bilmeniz gereken her şeye göz atıyor.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması: çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan terzilik zarafetine cesur bir dönüşü temsil ediyor. Önceki sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve yeknesak bir kullanımına odaklanıyor. Tasarımın merkezinde, formaya Allianz Stadyumu'ndaki saha kadar Torino sokaklarında da aynı derecede şık görünmesi amaçlanan, özel dikim ve yüksek moda estetiği kazandıran, net beyaz renkte retro esintili katlamalı polo yaka yer alıyor.

    Bu yılki formanın ayırt edici özelliği, önceki döngünün pembe vurgularının yerini alan yoğun Gold Metallic detayların kullanımı. Bu ışıldayan altın tonu, sadeleştirilmiş Juventus 'J' arması, adidas performans logosu ve sponsor markalamasında uygulanarak monokrom zemin üzerinde lüks bir kontrast yaratıyor.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Juventus 2026-27 deplasman forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Siyah ve beyaz Juventus ile özdeşleşmeden önce pembe vardı. Kulübün ilk yıllarında giyilen bu renk, Juventus tarihinin en ayırt edici bölümlerinden biri olmaya devam ediyor. 2026-27 sezonu için adidas ve Juventus, kulübün en eski kökenlerini yumuşak pembe bir zemin ve kumaş boyunca uzanan ince, özel tasarım zebra deseniyle onurlandıran modern bir deplasman forması tanıttı. Formada yaka, kol manşetleri ve ikonik üç çizgide net siyah detaylar yer alırken, bunlar mirastan ilham alan adidas logosu ve klasik Juventus


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus'un 2026-27 üçüncü forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Juventus'un 2026-27 sezonu için üçüncü forması, kulübün Latince adı olan ve "gençlik" anlamına gelen iuventus'tan ilham alıyor. "1897'den beri gençlik" teması etrafında geliştirilen tasarım, Juventus kimliğinin modern bir yorumunu yansıtıyor. Siyah bir zemin, ton sür ton alev grafikleri ve altın detaylarla birleştirilirken, Y2K'dan ilham alan görsel unsurlar formaya çağdaş bir hava katıyor. Özel olarak tasarlanan kumaşa entegre edilen grafik, silüet boyunca doku ve hareket katıyor.


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