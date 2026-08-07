Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan terzilik zarafetine cesur bir dönüşü temsil ediyor. Önceki sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve yeknesak bir kullanımına odaklanıyor. Tasarımın merkezinde, formaya Allianz Stadyumu'ndaki saha kadar Torino sokaklarında da aynı derecede şık görünmesi amaçlanan, özel dikim ve yüksek moda estetiği kazandıran, net beyaz renkte retro esintili katlamalı polo yaka yer alıyor.

Bu yılki formanın ayırt edici özelliği, önceki döngünün pembe vurgularının yerini alan yoğun Gold Metallic detayların kullanımı. Bu ışıldayan altın tonu, sadeleştirilmiş Juventus 'J' arması, adidas performans logosu ve sponsor markalamasında uygulanarak monokrom zemin üzerinde lüks bir kontrast yaratıyor.



