Juventus, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasına ilişkin açıklama: "Kulübün öngördüğü doğrultada"

UEFA’nın açıklamasının ardından, Juventus da uzlaşma anlaşmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı:





"Torino, 30 Haziran 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” veya “Şirket”), 31 Aralık 2025 tarihli Yarı Yıllık Raporunda önceden belirtildiği üzere, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’nun (UEFA CFCB) Birinci Dairesi ile – 2027/28 mali yılına kadar üç yıllık bir süreye sahip – 2022/23 - 2024/25 üç yıllık döneme ilişkin UEFA Futbol Gelir Kuralı’na uyulmaması ile ilgili bir Uzlaşma Anlaşması imzaladığını bildirir. Koşulları, Şirket tarafından öngörülenler ve UEFA tarafından mevcut mali yıl dahil olmak üzere diğer kulüplere olağan olarak uygulananlarla büyük ölçüde uyumlu olan Uzlaşma Anlaşması, özetle şunları içermektedir:





- 6,0 milyon avro tutarında “koşulsuz” bir ödemenin yapılması; bu tutarın tamamı 2025/26 mali yılı gelir tablosuna yansıtılacaktır;

- sadece cari mali yıl ve sonraki iki mali yıl için UEFA ile belirlenen ekonomik parametrelere uyulmaması durumunda, en fazla 14 milyon avro tutarında ilave “koşullu” tutarların ödenmesi; Şirket, mevcut durumda bu parametrelere yeterli bir marjla uyabileceğini ve dolayısıyla gelecekte bu yükümlülükleri üstlenmek zorunda kalmayacağını tahmin etmektedir;

- UEFA amaçları doğrultusunda “A Listesi”nde yer alan futbolcuların toplam maliyetine ilişkin belirli kısıtlamalara uyma zorunluluğu şeklinde ifade edilen standart spor kısıtlamaları ile, UEFA ile belirlenen ekonomik ve sportif parametrelerin önemli ölçüde ihlali durumunda uygulanacak ek spor yaptırımları.”



