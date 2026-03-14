Juventus, Udine deplasmanında Vlahovic'siz; forvet hattında belirsizlik: Yıldız'ın sahte dokuz numara rolü, David'in durumu, Boga'nın gücü, Spalletti'nin kesinlikleri ve şüpheleri

Spalletti hangi kadro seçimlerini yapacak? Tüm seçeneklerin artıları ve eksileri

Bu akşam Udinese sahasında oynanacak ve Serie A'nın 29. haftasına ait olan maç öncesinde, Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic'i kadroya almadı: Sırp forvet henüz tam olarak iyileşmedi ve geri dönüşü, Bianconeri'nin Sassuolo ile karşılaşacağı bir sonraki haftada bekleniyor.

Buna karşılık Arkadiusz Milik kadroya geri döndü. Polonyalı forvet bu sezon sadece iki kez, 20 ve 27 Aralık'ta Roma ve Pisa maçları için kadroya çağrılmış, ancak her iki maçta da yedek kulübesinde kalmıştı. 

Vlahovic'in yokluğunun uzaması göz önüne alındığında, Juventus'un Udine'deki maçı için hücum hattı nasıl olacak? Bir çözüm, 4-2-3-1 dizilişinde şöyle olabilir: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Teknik direktör: Spalletti.

Ancak Spalletti'nin, geçen hafta Pisa maçındaki performansından duyduğu hayal kırıklığına rağmen, sonunda daha konservatif bir çözüm tercih ederek David'i tekrar forvet olarak sahaya sürmesi de tamamen ihtimal dışı değil. Kanadalı oyuncunun arkasında Yildiz, McKennie ve Conceicao yer alırken, Boga yedek kulübesinde kalacak.

Ancak, Vecchia Signora'nın forvetlerinin durumunu ayrıntılı olarak inceleyelim. 

  • YILDIZ SAHTE DOKUZ

    Pisa ile oynanan son maçta Spalletti, ikinci yarıda daha önce hiç denenmemiş bir sahte dokuz numara rolünde görev alan Kenan Yıldız’ın çok yönlülüğünü yakından gözlemleme fırsatı buldu. Jonathan David’in oyundan çıkıp Jérémie Boga’nın oyuna girmesinin ardından, Bianconeri’nin 10 numarası hücumun merkezine kaydırıldı. Türk yetenekli oyuncu, muhteşem bir performansla karşılık verdi: önce Andrea Cambiaso'nun maçı açan kafa vuruşuna mükemmel bir asist yaptı, ardından köşeye gönderdiği isabetli bir sağ ayak vuruşuyla kendi golünü attı.

    Bu başarılı deneme sayesinde, Yıldız Udinese maçında da sahte dokuz numara olarak oynayabilir, hem de bu kez başından itibaren. Ancak Spalletti'nin Juventus-Pisa maçından sonra söylediği sözlere dikkat etmek gerekir: "Maçta bazı anlar vardır, Yıldız gol atar ama boşluklar zaten açılmıştır, takım zaten öndedir. Kenan kanattan başlarsa daha rahat eder, oradan başlamayı daha çok sever. Ayrıca kanatta farklı bir markajla karşı karşıya kalıyor, merkezde oynarkenkinden farklı. Bir santrforla oynamak onun için de daha iyi olur, o zaman o darbeleri almaz." Bu sözler, Yıldız'ın doğal pozisyonu olan sol kanatta, merkeze doğru çekilme imkanına sahip olarak oynayacağını düşündürüyor ve Türk oyuncuyu santrfor pozisyonunda görme ihtimalini azaltıyor.  

  • DAVID, BAŞKA BİR ŞANS MI?

    Gözler Jonathan David’e de çevrilmiş durumda. Kanadalı forvet, Pisa’ya karşı oynanan son maçta pek ikna edici bir performans sergileyemedi ve devre arasında oyundan alındı, ancak ilk 11’de yer alarak hemen bir şans daha yakalayabilir. Hedef, 1 Şubat'ta Parma'ya attığı son golün ardından süren gol orucunu sonlandırmak. Udine'de gol atması, sadece Juventus'un sezon sonunu değil, eski Lille OSC oyuncusunun kişisel performansını da değiştirebilir. 

    Vlahovic'in yakında geri döneceği göz önüne alındığında, bu durum David'in sahada kalma süresini ve oyun süresini azaltacaktır. 

  • BOGA MAÇI BAŞLADI MI?

    Son maçın en olumlu notlarından biri şüphesiz Jérémie Boga oldu. İkinci yarıda David'in yerine oyuna giren Fildişili oyuncu, Bianconeri'nin hücum oyununa yeni bir enerji kattı. Sol kanatta görev alan Boga, hemen etkisini gösterdi: Lazio maçında Pierre Kalulu'ya yaptığı asistin ardından, üst üste ikinci golünü de attı. Önce Roma karşısında muhteşem bir vole, ardından Pisa karşısında skoru 4-0'a sabitleyen bireysel bir hareketle son noktayı koydu.

    Bu performanslar gözden kaçmadı. Udinese maçında Spalletti'nin onu ilk dakikadan itibaren sahaya sürmesi ihtimal dışı değil, ancak oyuna girerek maçın gidişatını değiştirebilme yeteneği, onun yedek kulübesinden başlayıp daha sonra oyuna girmesini daha olası kılıyor. Juve-Pisa maçından sonra Spalletti'nin bu konudaki sözleri çok anlamlı: "Kaliteli bir oyuncu, ama bazen biraz yumuşak kalıyor, daha kararlı, daha agresif olmalı. Yedek kulübesi bir bekleme salonu değil, sahanın bir parçasıdır. Artık futbolda, maçın kritik anında rakibe zarar veren oyuncu oyuna girer."

  • CONCEICAO: SABİT NOKTA

    Francisco Conceicao konusunda ise pek şüphe yok; oyuncu, Juventus’un son maçlarında her zaman sahadaki en iyiler arasında yer aldı. Portekizli kanat oyuncusu, Udinese karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak ve Spalletti’nin kurduğu 4-2-3-1 dizilişinde sağ kanatta görev alacak. Bianconeri’nin hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Conceicao, bir kez daha bire bir mücadelelerde öngörülemezlik ve kalite katmakla görevlendirildi.

  • OPENDA VE ZHEGROVA KADRODA... YEDEK KOLTUKTA

    Son olarak, sürprizler olmazsa Udine'de yedek kulübesinde oturacak olan Milik'in yanı sıra, Lois Openda'nın durumu da var. Bu sezon Juventus kadrosundaki belki de en hayal kırıklığı yaratan oyuncu olan Belçikalı, artık Spalletti'nin forvet rotasyonunda son tercih haline geldi. Aynı durum, Bianconeri'nin bu sezonki bir diğer büyük hayal kırıklığı olan Edon Zhegrova için de geçerli

