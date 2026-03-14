Juventus, Udine deplasmanında Vlahovic'siz; forvet hattında belirsizlik: Yıldız'ın sahte dokuz numara rolü, David'in durumu, Boga'nın gücü, Spalletti'nin kesinlikleri ve şüpheleri

Bu akşam Udinese sahasında oynanacak ve Serie A'nın 29. haftasına ait olan maç öncesinde, Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic'i kadroya almadı: Sırp forvet henüz tam olarak iyileşmedi ve geri dönüşü, Bianconeri'nin Sassuolo ile karşılaşacağı bir sonraki haftada bekleniyor.

Buna karşılık Arkadiusz Milik kadroya geri döndü. Polonyalı forvet bu sezon sadece iki kez, 20 ve 27 Aralık'ta Roma ve Pisa maçları için kadroya çağrılmış, ancak her iki maçta da yedek kulübesinde kalmıştı.

Vlahovic'in yokluğunun uzaması göz önüne alındığında, Juventus'un Udine'deki maçı için hücum hattı nasıl olacak? Bir çözüm, 4-2-3-1 dizilişinde şöyle olabilir: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Teknik direktör: Spalletti.

Ancak Spalletti'nin, geçen hafta Pisa maçındaki performansından duyduğu hayal kırıklığına rağmen, sonunda daha konservatif bir çözüm tercih ederek David'i tekrar forvet olarak sahaya sürmesi de tamamen ihtimal dışı değil. Kanadalı oyuncunun arkasında Yildiz, McKennie ve Conceicao yer alırken, Boga yedek kulübesinde kalacak.

Ancak, Vecchia Signora'nın forvetlerinin durumunu ayrıntılı olarak inceleyelim.