Sekiz Serie A haftasında ikisinin toplamı bir gol ve bir asist. Juventus'un iki santrforu Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'den oluşan ikilinin şu ana kadarki bilançosu bu. Kayda geçen gol ve asist Fransız oyuncuya ait; Alman oyuncunun ise henüz golü de asisti de yok. Avrupa Ligi'nde durum daha iyi: Kolo Muani iki gol ve bir asist, Woltemade ise üç gol ve bir asist kaydetti.





İki forvetin ligde gol bulmakta zorlanması, Spalletti'yi 3-5-2 dizilişini tercih etmeye yöneltti. Bu sistem, iki forvete gerçekten de uygun; böylece daha az yalnız kalıyor ve rakip savunmacıların baskısına daha az maruz kalıyorlar. Kolo Muani ve Woltemade birlikte oynadıklarında gerçekten daha iyi performans sergiledi, ancak en azından ligde, şimdilik bunun gol bakımından bir karşılığı görülmüyor.