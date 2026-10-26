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CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'u Kolo Muani, Woltemade ve 3-5-2'den yalnızca Yıldız ve transfer piyasası "kurtarabilir"

Juventus
FEATURES
Opinion
R. Kolo Muani
N. Woltemade

Üstelik forvetler de gol atmazken 3-5-2 dizilişi, hücum kanat oyuncularını feda ediyor.

Sekiz Serie A haftasında ikisinin toplamı bir gol ve bir asist. Juventus'un iki santrforu Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'den oluşan ikilinin şu ana kadarki bilançosu bu. Kayda geçen gol ve asist Fransız oyuncuya ait; Alman oyuncunun ise henüz golü de asisti de yok. Avrupa Ligi'nde durum daha iyi: Kolo Muani iki gol ve bir asist, Woltemade ise üç gol ve bir asist kaydetti.


İki forvetin ligde gol bulmakta zorlanması, Spalletti'yi 3-5-2 dizilişini tercih etmeye yöneltti. Bu sistem, iki forvete gerçekten de uygun; böylece daha az yalnız kalıyor ve rakip savunmacıların baskısına daha az maruz kalıyorlar. Kolo Muani ve Woltemade birlikte oynadıklarında gerçekten daha iyi performans sergiledi, ancak en azından ligde, şimdilik bunun gol bakımından bir karşılığı görülmüyor.

  • 3-5-2'nin Kolo Muani ve Woltemade'ye uygun diziliş olduğu belli olsa da sezonun geri kalanı için sorulması gereken başka bir soru var: 3-5-2, Juventus kadrosunun geri kalanının da potansiyelini ortaya çıkarıyor mu? Juventus'un çok sayıdaki hücum kanat oyuncusuna bakıldığında cevap hayır gibi görünüyor. Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez ve Yildiz'in uzun vadede bu diziliş yüzünden geri planda kalabileceğine şüphe yok. Bu oyuncular, dizilişte kendilerine yer bulmakta zorlanıyor ya da zorlanacak. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyenler bir yana, Spalletti'nin son dönemdeki taktik değişikliğinden şu anda en çok etkilenen oyuncu Alajbegovic.


    Önümüzdeki aylara bakıldığında iki çözüm var. İlki, takımın en iyi oyuncusu Yildiz'in dönüşü. Takıma yeni katılan ve takım içindeki sıralamada yer edinmesi gereken Alajebegovic'i dışarıda bırakmak başka, 10 numarayı dışarıda bırakmak başka. Yildiz'in sakatlıktan dönüşünün Spalletti'yi mevcut taktik düzeni gözden geçirmek zorunda bırakacağına şüphe yok. İkinci çözüm ise transferden gelebilir ve dolayısıyla kulübe bağlı: Gerçek bir golcü olan yeni bir santrforun gelmesi, Spalletti'nin sonunda 4-2-3-1'e ya da 4-3-3'e dönmesini sağlayabilir.

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