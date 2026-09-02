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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus transferlerle güçlendi, ancak Spalletti de dahil üç büyük bilinmez var: Napoli’deki haline dönmeli, İtalya Milli Takımı’ndaki gibi olmamalı

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Juventus için çok sayıda geliş ve ayrılığın yaşandığı bir transfer dönemi sona erdi: bundan sonra belirleyici olacak olan teknik direktörün çalışması.

Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, birkaç alternatif daha kazanan, hâlâ bazı eksikleri bulunan ve hepsinden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir kadro oldu.


Ama sırayla gidelim. İlk sürpriz gelişme, geçen sezonun sonuyla transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen oyun başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini planlamaya kış aylarında başlıyor ve son yönetimlerin yol açtığı zararları telafi etmeye çalıştı; bunu yaparken de UEFA settlement agreement'ın getirdiği sınırlamalarla hesaplaşmak zorunda kaldı. Carnevali ve Massara'ya verilecek not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, elbette yeni başlayan sezonun sonucuyla birlikte beklemek gerekecek. Giuntoli'den farklı olarak, ki Juventus'taki ilk yazında yalnızca Weah'ı takıma kazandırmıştı (üstelik bu operasyon Manna tarafından yürütülmüştü), Carnevali ile Massara çok yoğun çalıştı; on bir gelişi (kiralıktan dönenler dahil) ve on iki ayrılığı (sözleşmesi bitenler dahil) tamamladı.

  • Kritik dönüm noktaları

    Juventus’un transfer dönemi bazı temel dönemeçlerden geçti: Spalletti ile devam kararı, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edilememesine rağmen (teknik adam nisanda Comolli ile 2028’e kadar süren yeni sözleşmeye imza atmıştı, haziranda göreve gelen Carnevali ise Spalletti ile yola devam edilmesi kararını onayladı); Şampiyonlar Ligi’nin olmaması nedeniyle büyük oyunculara yönelme hayalinin suya düşmesi (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski) gibi deneyimli ve kaliteli isimler için; Vlahovic’in sözleşme taleplerinin karşılanmaması kararı ve dolayısıyla ondan vazgeçilmesi (burada da muhtemelen yönetim ile teknik direktör arasında görüş ayrılığı vardı; teknik adam Sırp oyuncuyu yeniden kadroda görmek istiyordu); Kolo Muani telenovelası; bir yıl boyunca peşinden koşuldu, ardından önemli bir bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer edildi ve son olarak ilk resmi maçta kaçırdığı bir golün ardından Spalletti’nin iğneleyici sözlerine maruz kaldı; kaleci telenovelası; (Alisson’ın yanı sıra) Dibu Martinez ve Svilar için de sonuçsuz kalan girişimlerin ardından Vicario ve Grabara’ya dönüldü; kötü bir sezonun ardından gelen oyuncuların zorlu ve dezavantajlı kiralık gönderilişleri (Di Gregorio, David ve Openda); hücumdaki sürpriz isimler; artan bir ivmeyle Ekhator, Alajbegovic ve Woltemade transferleri gerçekleşti.


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  • Büyük soru işaretleri

    Özetle, kısa süre önce sona eren transfer dönemi (ancak önümüzdeki saatlerde ve günlerde Türkiye ile Arabistan’a olası ayrılıklara dikkat; oralarda transfer dönemi hâlâ açık) bize kalede kesinlikle güçlenmiş, savunmada daha fazla kaliteli seçeneğe sahip bir Juventus bırakıyor (hem merkezde hem de kenarlarda, Lucumì ve Celik ile), ayrıca 10 numara bölgesinde ve hücum kanatlarında da çok fazla kalite ve seçenek var (Nico Gonzalez’in önemi de hemen ortaya çıktı). En büyük soru işaretleri ise hücumun merkezinde sürüyor; burada hem Kolo Muani hem de Woltemade gezmeyi seviyor ve ikisi de Spalletti’nin çok sevdiği türden, ceza sahası içi klasik santrfor değil, ve özellikle de orta sahada; burada artık yıllardır büyük bir oyun kurucu ile aynı anda hem yaratıcılık hem de efor garanti eden bir isim eksik. Douglas Luiz’in dönüşü bir kumar (şimdilik doğru başlangıç yaptı), Sarr’ın gelişi ise Kessié hayal kırıklığının ardından geçici bir çözüm.


  • Ve asıl Spalletti’ye ihtiyaç var.

    Juventus'un sezonunun sonucunun büyük bölümünün, dolayısıyla birkaç ay sonra bu transfer dönemine hangi gözle bakılacağını da, büyük ölçüde Spalletti'nin çalışmasına bağlı olacağı hissi var. Spalletti'nin Milli Takım'daki başarısızlığın kalan izlerini geride bırakması gerekiyor; bu izler zaman zaman açıklamalarında ve kararlarında yeniden ortaya çıkıyor. Ayrıca, şampiyon Napoli'sindeki gibi en iyi sezgilerini yeniden bulması da şart. Bunun yanı sıra teknik direktör ile yönetim arasında, Spalletti'nin tercihleri ile Carnevali ve Massara'nın transferdeki tercihleri arasında bir uyum oluşup oluşmayacağı da belirleyici olacak.

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  • TRANSFER GELENLER VE GİDENLER ÖZETİ

    TRANSFERLER: Nico Gonzalez (f, Atletico Madrid), Douglas Luiz (o, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (o, Tottenham), Woltemade (f, Newcastle).

    AYRILIKLAR: Holm (d, Bologna), Vlahovic (f, Beşiktaş), Kostic (o, PSV), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (o, sözleşme feshi), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (o, Beşiktaş), David (f, Atletico Madrid).

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