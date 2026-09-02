Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, birkaç alternatif daha kazanan, hâlâ bazı eksikleri bulunan ve hepsinden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir kadro oldu.





Ama sırayla gidelim. İlk sürpriz gelişme, geçen sezonun sonuyla transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen oyun başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini planlamaya kış aylarında başlıyor ve son yönetimlerin yol açtığı zararları telafi etmeye çalıştı; bunu yaparken de UEFA settlement agreement'ın getirdiği sınırlamalarla hesaplaşmak zorunda kaldı. Carnevali ve Massara'ya verilecek not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, elbette yeni başlayan sezonun sonucuyla birlikte beklemek gerekecek. Giuntoli'den farklı olarak, ki Juventus'taki ilk yazında yalnızca Weah'ı takıma kazandırmıştı (üstelik bu operasyon Manna tarafından yürütülmüştü), Carnevali ile Massara çok yoğun çalıştı; on bir gelişi (kiralıktan dönenler dahil) ve on iki ayrılığı (sözleşmesi bitenler dahil) tamamladı.