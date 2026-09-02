Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, birkaç ekstra alternatife sahip, hâlâ birtakım eksikleri bulunan ve her şeyden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir kadro oldu.





Ancak sırayla gidelim. İlk büyük sürpriz, geçen sezonun sonuyla transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen oyun başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini kıştan planlamaya başlıyor, ve UEFA uzlaşma anlaşmasının getirdiği kısıtlamaları da hesaba katarak son yönetimlerin yol açtığı hasarı telafi etmeye çalıştı. Carnevali ile Massara’ya verilen not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirebilmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, ayrıca elbette yeni başlayan sezonun sonucunu beklemek gerekecek. İlk Juventus yazında yalnızca Weah’ı kadroya katan Giuntoli’den farklı olarak, bu operasyon da üstelik Manna tarafından yürütülmüştü, Carnevali ile Massara son derece hareketli bir dönem geçirdi ve on bir gelişi (kiralıktan dönenler dahil) ile on iki ayrılığı (sözleşmesi bitenler dahil) tamamladı.