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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus transferle güçlendi, ancak aralarında Spalletti’nin de bulunduğu üç büyük bilinmez var: Napoli’deki haline dönmeli, İtalya Milli Takımı’ndaki haline değil

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Juventus için çok sayıda geliş ve çok sayıda ayrılığın yaşandığı bir transfer dönemi sona erdi: bundan sonra teknik direktörün çalışması belirleyici olacak

Juventus için çok sayıda sürpriz gelişmeyle geçen hareketli bir transfer dönemi sona erdi. Ortaya çıkan tablo, birkaç ekstra alternatife sahip, hâlâ birtakım eksikleri bulunan ve her şeyden önemlisi çok sayıda soru işareti taşıyan bir kadro oldu.


Ancak sırayla gidelim. İlk büyük sürpriz, geçen sezonun sonuyla transfer döneminin başlangıcı arasında, yönetimde yaşanan bir başka köklü değişimle geldi. Comolli ve Modesto gitti, Carnevali ile Massara geldi. Yeni yönetim fiilen oyun başladıktan sonra göreve geldi, çünkü büyük kulüpler yaz transfer dönemini kıştan planlamaya başlıyor, ve UEFA uzlaşma anlaşmasının getirdiği kısıtlamaları da hesaba katarak son yönetimlerin yol açtığı hasarı telafi etmeye çalıştı. Carnevali ile Massara’ya verilen not olumlu, ancak onları gerçekten değerlendirebilmek için kış transfer dönemini ve özellikle gelecek yazı, ayrıca elbette yeni başlayan sezonun sonucunu beklemek gerekecek. İlk Juventus yazında yalnızca Weah’ı kadroya katan Giuntoli’den farklı olarak, bu operasyon da üstelik Manna tarafından yürütülmüştü, Carnevali ile Massara son derece hareketli bir dönem geçirdi ve on bir gelişi (kiralıktan dönenler dahil) ile on iki ayrılığı (sözleşmesi bitenler dahil) tamamladı.

  • KRİTİK DÖNÜM NOKTALARI

    Juventus'un transfer dönemi bazı temel dönüm noktalarından geçti: Spalletti ile devam edilmesi Şampiyonlar Ligi'ne kalınamamasına rağmen (teknik adam nisan ayında Comolli ile 2028'e kadar sözleşme yenilemişti, haziranda göreve gelen Carnevali ise Spalletti ile yola devam etme kararını onayladı); Şampiyonlar Ligi'nin olmaması nedeniyle büyük oyunculara yönelme hayalinin sona ermesi tecrübe ve kalite sahibi isimler için (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); Vlahovic'in sözleşme taleplerinin karşılanmaması kararı ve dolayısıyla onsuz devam edilmesi (ve burada muhtemelen yönetim ile teknik direktör arasında görüş ayrılığı vardı; teknik adam Sırp oyuncuyu yeniden istiyordu); Kolo Muani telenovelası, bir yıl boyunca peşinden koşulduktan sonra önemli bir bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer edilmesi ve ardından ilk resmi maçta kaçırdığı bir gol sonrası Spalletti tarafından iğnelenmesi; kaleci telenovelası, Alisson'ın yanı sıra Dibu Martinez, Svilar ve Suzuki'nin boşuna takibinin ardından Vicario ve Grabara'ya 'yönelinmesi'; kötü bir sezonun ardından gelen oyuncuların zorlu ve dezavantajlı kiralık gönderilişleri (Di Gregorio, David ve Openda); hücumdaki sürpriz isimler; yükselen bir ivmeyle Ekhator, Alajbegovic ve Woltemade'in gelişi.


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  • Büyük soru işaretleri

    Özetle, yeni sona eren transfer dönemi (ancak dikkat; Türkiye ve Arabistan’a önümüzdeki saatlerde olası ayrılıklar olabilir, çünkü oralarda piyasa hâlâ açık) bize kalede kesinlikle güçlenmiş, savunmada daha fazla kaliteli seçeneğe sahip bir Juventus ortaya koyuyor (hem merkezde hem de beklerde, Lucumì ve Celik ile), ayrıca on numara bölgesinde ve hücum kanatlarında da büyük kalite ve çok sayıda alternatif var (Nico Gonzalez’in önemi de hemen ortaya çıktı). En büyük soru işaretleri ise santrfor bölgesinde kalmaya devam ediyor; burada hem Kolo Muani hem de Woltemade farklı bölgelere açılmayı seviyor ve ikisi de Spalletti’nin çok sevdiği klasik ceza sahası santrforu değil, özellikle de orta sahada; burada ise artık yıllardır hem büyük bir oyun kurucu hem de aynı anda yaratıcılık ve dinamizm garanti edecek bir isim eksik. Douglas Luiz’in dönüşü bir bahis (şimdilik doğru başlangıç yaptı), Sarr’ın gelişi ise Kessié hayal kırıklığının ardından geçici bir çözüm.


  • Ve gerçek Spalletti’ye ihtiyaç var.

    Hissedilen şu ki, Juventus'un sezonunun sonucunun önemli bir bölümü, dolayısıyla birkaç ay sonra bu transfer dönemine hangi gözle bakılacağını da, büyük ölçüde Spalletti'nin yapacağı işe bağlı olacak. Spalletti'nin, Milli Takım'daki başarısızlığın geride kalan izlerini arkasında bırakması gerekiyor; bu izler zaman zaman açıklamalarında ve kararlarında yeniden ortaya çıkıyor. Ayrıca, şampiyon Napoli'sindeki gibi en iyi sezgilerini yeniden bulması da şart. Bunun yanı sıra, teknik direktör ile yönetim arasında kurulacak ya da kurulamacak uyum da belirleyici olacak; Spalletti'nin tercihleriyle Carnevali ve Massara'nın transferdeki tercihleri arasındaki ilişki de bu noktada önem taşıyor.

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  • Gelenler ve gidenler özeti

    TRANSFERLER: Nico Gonzalez (f, Atletico Madrid), Douglas Luiz (o, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bologna), Vicario (k, Tottenham), Grabara (k, Wolfsburg), Sarr (o, Tottenham), Woltemade (f, Newcastle).

    AYRILIKLAR: Holm (d, Bologna), Vlahovic (f, Beşiktaş), Kostic (o, PSV), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (o, sözleşme feshi), Di Gregorio (k, Bournemouth), Perin (k, Palermo), Miretti (o, Beşiktaş), David (f, Atletico Madrid).

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