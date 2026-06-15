Juventus, transfer stratejilerini belirlemek üzere Carnevali ile finans ekibi arasında bir toplantı düzenledi. Sorloth ve Dibu Martinez transferleri gündemde

Juventus bunun farkında; transfer piyasasına tam gaz girmeden önce nakit akışı sağlaması gerekiyor. Sadece kadro sayısını azaltmakla kalmayıp, yer açmak için bazı oyuncuları satması gerekecek. Bu senaryoda Carnevali doğru isim: Juventus’un büyüklüğü, prestiji ve ağırlığı açısından Sassuolo ile kıyaslanamayacağı doğru, ancak oyuncu satmak onun uzmanlık alanı. Şu anda kadroda, sahanın her bölgesinden ayrılacak birçok oyuncu bulunuyor. Di Gregorio'dan Cambiaso'ya, Koopmeiners'ten Thuram'a, hatta Milik, Openda ve David'in transfer piyasasında olduğu, devrim niteliğinde bir değişim geçirecek olan hücum hattına kadar. Bir de Bremer belirsizliği var; resmi olarak transfer piyasasında değil, ancak cazip bir teklif gelirse yine de ayrılabilir.