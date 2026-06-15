Giovanni Carnevali için okulun ilk günü. Sassuolo'dan ayrılan ve Juventus'un yeni genel müdürü olan Carnevali, Forte dei Marmi'de birkaç gün dinlendikten sonra bugün ilk operasyonel toplantılar için Continassa'da olacak. Tuttosport'un bugün yazdığına göre, Carnevali, Bianconeri'nin mali durumunu ve transfer piyasasında ne kadar hareket alanının olduğunu anlamak için finans ekibiyle bir araya gelecek. Bu yaz, bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumu nedeniyle, bir transferi tamamlamadan önce büyük bir dikkat gösterilmesi gerekecek, zira UEFA ile bir uzlaşma anlaşması yapılması gerekiyor ve bu anlaşma kaçınılmaz olarak bazı sınırlamalar getirecek.
Çeviri:
Juventus, transfer stratejilerini belirlemek üzere Carnevali ile finans ekibi arasında bir toplantı düzenledi. Sorloth ve Dibu Martinez transferleri gündemde
İLK HEDEF: SATIŞ
Juventus bunun farkında; transfer piyasasına tam gaz girmeden önce nakit akışı sağlaması gerekiyor. Sadece kadro sayısını azaltmakla kalmayıp, yer açmak için bazı oyuncuları satması gerekecek. Bu senaryoda Carnevali doğru isim: Juventus’un büyüklüğü, prestiji ve ağırlığı açısından Sassuolo ile kıyaslanamayacağı doğru, ancak oyuncu satmak onun uzmanlık alanı. Şu anda kadroda, sahanın her bölgesinden ayrılacak birçok oyuncu bulunuyor. Di Gregorio'dan Cambiaso'ya, Koopmeiners'ten Thuram'a, hatta Milik, Openda ve David'in transfer piyasasında olduğu, devrim niteliğinde bir değişim geçirecek olan hücum hattına kadar. Bir de Bremer belirsizliği var; resmi olarak transfer piyasasında değil, ancak cazip bir teklif gelirse yine de ayrılabilir.
SORLOTH VE MARTINEZ AYAKTA KALDI
Takviye konusunda elbette bazı hamleler yapılacak; daha önce de belirtildiği gibi öncelikle forvet hattından başlanacak. Atletico Madrid’den Sorloth hâlâ somut bir seçenek olarak duruyor, ancak La Gazzetta dello Sport’a göre, bu transferi kesinleştirmeden önce Vlahovic için yeni bir girişimde bulunulacak. Önümüzdeki saatler, senaryoyu tersine çevirmek ve Dusan'ı tekrar kadroya katmak için ne kadar manevra alanı olduğunu anlamak açısından belirleyici olacak: Carnevali, babası Milos'u veya oyuncuyu arayacak, ardından kararını verecek. Kaleci konusunda da değerlendirmeler devam ediyor: Dibu Martinez ilk tercih olmaya devam ediyor, Arjantinli oyuncunun menajerleri tarafları yakınlaştırmak ve Aston Villa'yı 10 milyon euroluk talebinden vazgeçirmeye ikna etmek için çalışmaya devam ediyor.