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Juventus transfer haberleri: Kulübün Musso ve Audero'yu gündemine almasıyla Mattia Perin'in Palermo'ya olası transferinde komplikasyonlar yaşanıyor
Transfer engelleriyle karşı karşıya
tuttomercatoweb'e göre, Juventus yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonuyla ilgili hassas bir süreci yönetiyor. Palermo, Perin'i kadrosuna katmak için ilgisini sürdürürken, olası transfer son günlerde önemli pürüzlerle karşılaştı.
Juventus yönetimi, herhangi bir ayrılığa onay vermeden önce seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. İki kulüp de uygulanabilir bir çözüm bulmaya çalışırken görüşmeler sürüyor.
- Getty Images Sport
Olası yedekler değerlendiriliyor
Perin'in Torino'dan ayrılma transferini başarıyla tamamlaması halinde, Juventus yedek kaleci rolünü doldurmak için olası halefleri şimdiden belirledi. Mevcut kısa listedeki öncelikler, kadroya katılacak isim olarak Juan Musso'nun (Arjantin), Emil Audero'nun (Endonezya) önünde görüldüğüne işaret ediyor.
Her olası senaryo için planlama yapılması, Palermo ile bir ilerleme sağlanması halinde kulübün hazırlıksız yakalanmamasını sağlıyor. Yönetim ekibi, durumun değişmesi halinde hızlı hareket etmek için tamamen hazır durumda.
Daha geniş kadronun genel görünümünü değerlendirmek
Perin etrafında süren görüşmelerin yanı sıra Juventus, Michele Di Gregorio'nun geleceğini de yakından takip ediyor. Olası bir ayrılık ihtimaliyle hâlâ piyasada olmasına rağmen, Di Gregorio için somut girişimler henüz ortaya çıkmış değil.
Kadroya ilişkin bu eş zamanlı değerlendirmeler, kulübün yaz transfer stratejisinin ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Teknik ekibin, transfer dönemi kapanmadan önce kaleci rotasyonunu dengelemesi kilit önceliklerden biri.
- sportphoto24
Sonraki adımlara hazırlanıyor
Şimdi dikkatler, Juventus ile Palermo arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Transferin yeniden rayına girmesi için iki tarafın da mevcut pürüzleri gidermesi gerekecek.
Bu arada Juventus teknik heyeti, mevcut kadro tamamen korunurken yaklaşan maçlara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Perin'in geleceğine ilişkin görüşmeler ilerledikçe yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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