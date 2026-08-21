Perin etrafında süren görüşmelerin yanı sıra Juventus, Michele Di Gregorio'nun geleceğini de yakından takip ediyor. Olası bir ayrılık ihtimaliyle hâlâ piyasada olmasına rağmen, Di Gregorio için somut girişimler henüz ortaya çıkmış değil.

Kadroya ilişkin bu eş zamanlı değerlendirmeler, kulübün yaz transfer stratejisinin ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Teknik ekibin, transfer dönemi kapanmadan önce kaleci rotasyonunu dengelemesi kilit önceliklerden biri.