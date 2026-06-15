Juventus, Torino'da ev arayan Dibu Martinez ve Lucumì için görüşmeleri hızlandırıyor

Giovanni Carnevali'nin Continassa'daki ilk günü, Jeremie Boga'nın transferinin resmiyet kazanmasıyla sona erdi. Bu transfer, Fildişili forvetin Juventus'taki ilk beş ayında gösterdiği iyi performans sayesinde, Damien Comolli tarafından Ocak ayında planlanmış ve Luciano Spalletti tarafından onaylanmıştı. Carnevali'nin 2018'den 2022'ye kadar Sassuolo'da çalıştırdığı 1997 doğumlu eski Nice oyuncusu, 4,8 milyon euro karşılığında resmi olarak Juve'nin kadrosuna katıldı.





Hafta sonu Forte dei Marmi'de Spalletti ile görüşen "Vecchia Signora"nın yeni genel müdürü, bugün sabahın erken saatlerinden saat 18:00'e kadar Juventus'un merkezindeydi ve özellikle kulübün finansal işlerini yürüten ekiple görüşmeler yaptı.



