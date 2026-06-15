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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Torino'da ev arayan Dibu Martinez ve Lucumì için görüşmeleri hızlandırıyor

Juventus
Transfers
Serie A
E. Martinez
J. Lucumi

Yeni genel müdür, Boga'nın transferini resmileştirerek göreve başladı; şimdi sıra kaleci ve savunmada

Giovanni Carnevali'nin Continassa'daki ilk günü, Jeremie Boga'nın transferinin resmiyet kazanmasıyla sona erdi. Bu transfer, Fildişili forvetin Juventus'taki ilk beş ayında gösterdiği iyi performans sayesinde, Damien Comolli tarafından Ocak ayında planlanmış ve Luciano Spalletti tarafından onaylanmıştı. Carnevali'nin 2018'den 2022'ye kadar Sassuolo'da çalıştırdığı 1997 doğumlu eski Nice oyuncusu, 4,8 milyon euro karşılığında resmi olarak Juve'nin kadrosuna katıldı.


Hafta sonu Forte dei Marmi'de Spalletti ile görüşen "Vecchia Signora"nın yeni genel müdürü, bugün sabahın erken saatlerinden saat 18:00'e kadar Juventus'un merkezindeydi ve özellikle kulübün finansal işlerini yürüten ekiple görüşmeler yaptı.


  • DIBU EV ARIYOR

    Önümüzdeki günlerde Carnevali, her pozisyonda hem transfer hem de ayrılmalar konusunda çok sayıda açık dosya bulunan Juventus'un transfer piyasasını düzenlemeye devam edecek. İlk adımlardan biri kaleci pozisyonuyla ilgili olacak: Michele Di Gregorio'nun ayrılması için çalışmalar sürerken, Juventus kulübü Spalletti'ye deneyimli bir kaleci kazandırmak için çaba gösteriyor. Bu bağlamda bir numaralı hedef, her zaman 1992 doğumlu Emiliano Dibu Martinez'dir. Martinez, 2022'de Arjantin ile Dünya Şampiyonu olmuş ve şu anda Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda Seleccion ile şampiyonluk unvanını korumak için mücadele etmektedir.


    Sky'ın haberine göre, Martinez Juventus'a transfer olmak istiyor ve şimdiden Torino'da ev arıyor. Şimdi Carnevali yönetimindeki Juventus, son Avrupa Ligi şampiyonu kulübe ödenecek tazminat konusunda Aston Villa ile görüşmek zorunda. Alternatif ise Atletico Madrid'den Oblak.

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  • SAVUNMA: HEDEF LUCUMI

    1998 doğumlu Kolombiyalı Jhon Lucumí ise şu anki transfer gündeminde Juventus savunması için en çok konuşulan isim. Lucumí, Bologna'dan ayrılmak üzere; sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve 28 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Lucumí'nin transferi, savunmada önemli bir satışın önünü açacaktır: ilk isim elbette 1997 doğumlu Brezilyalı Gleison Bremer'dir. Bremer'in Juventus ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi ve 58 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır.