Buna göre, Nottingham Forest ve AS Monaco da RB Leipzig'in eski forvetiyle ilgileniyor. Üç kulübün de tercih ettiği seçenek: Satın alma opsiyonlu kiralama.
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Juventus Torino'da 40 milyonluk bir fiyasko oldu! Eintracht Frankfurt'un eski Bundesliga forvetine büyük ilgi duyduğu söyleniyor
Openda, geçen yaz Saksonya ekibinden Torino'ya kiralanmıştı. Ardından, kiralama sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Bu madde, "Yaşlı Kadın"ın (Juve) sportif performansına bağlıydı ve Juve'nin sezonu Serie A'nın ilk on takımı arasında bitireceği kesinleştiğinde yürürlüğe girdi.
Nisan ortasında, Torino'nun Atalanta Bergamo'ya karşı aldığı 1-0'lık galibiyet anlaşmayı kesinleştirdi. Bu, Leipzig için gerçek bir para yağmuru oldu: 2023 yılında RC Lens'ten transfer edilen 26 yaşındaki forvetin kesin ayrılışıyla, milyonlarca euroluk gelir planlanabildi. Kiralama ücreti, sabit transfer ücreti ve bonus ödemelerinden oluşan toplam paket, RB'nin kasasına yaklaşık 50 milyon euro kazandırdı. Sadece transfer ücreti 42,75 milyon euroya ulaştı.
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Openda, Juventus'ta bir yanlış anlaşılmaya neden oluyor
Juve için Openda ile olan işbirliği bir yanlış anlaşılma olarak sonuçlandı. Bir zamanlar Ligue 1 ve Bundesliga’da parlayan bu iri cüsseli forvet, İtalya’nın en üst liginde hiçbir şekilde ritmini bulamadı. Rakamlar açıkça ortada: 33 kez Belçika milli forması giyen oyuncu, 34 resmi maçta sadece iki gol atabildi.
Sezonun sonlarında ise en dip noktaya ulaştı: Son on bir lig maçında Openda, neredeyse aşağılayıcı sayılabilecek dört dakikalık bir oyuna girme fırsatı bulabildi. Spor alanında bir düşüşün daha açık bir şekilde ifade edilmesi mümkün değil. Torino'da Openda'ya olan inanç çoktan yitirildi, bu nedenle kadro planlamacıları, henüz tamamlanmış olan milyonlarca euroluk transferine rağmen, şimdiden potansiyel alıcılar aramaya başladı.
Openda, Leipzig formasıyla 41 gol attı
Lens'te 42 maçta attığı 21 golle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sadece bir sezonun ardından 40 milyon euroya Leipzig'e transfer oldu. Openda, orada hemen takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Toplam 93 resmi maçta 41 gol attı. Ayrıca 18 golün de asistini yaptı. Torino'da 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.