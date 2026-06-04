Juventus Torino'da 40 milyonluk bir fiyasko oldu! Eintracht Frankfurt'un eski Bundesliga forvetine büyük ilgi duyduğu söyleniyor

Juve için Openda ile olan işbirliği bir yanlış anlaşılma olarak sonuçlandı. Bir zamanlar Ligue 1 ve Bundesliga’da parlayan bu iri cüsseli forvet, İtalya’nın en üst liginde hiçbir şekilde ritmini bulamadı. Rakamlar açıkça ortada: 33 kez Belçika milli forması giyen oyuncu, 34 resmi maçta sadece iki gol atabildi.

Sezonun sonlarında ise en dip noktaya ulaştı: Son on bir lig maçında Openda, neredeyse aşağılayıcı sayılabilecek dört dakikalık bir oyuna girme fırsatı bulabildi. Spor alanında bir düşüşün daha açık bir şekilde ifade edilmesi mümkün değil. Torino'da Openda'ya olan inanç çoktan yitirildi, bu nedenle kadro planlamacıları, henüz tamamlanmış olan milyonlarca euroluk transferine rağmen, şimdiden potansiyel alıcılar aramaya başladı.