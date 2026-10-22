Juventus, Tomori'den vazgeçmiyor: Bremer ayrılırsa Milan'dan düşük maliyetli transfer

Gelecek kış transfer dönemine Juventus net bir planla bakıyor ancak önünde önemli bir soru işareti de var. Son günlerde Bremer krizi, oyuncunun yaptığı bir açıklamayla yeniden patlak verdi. Bu açıklama, Luciano Spalletti'yi takımı toplamak ve birlikteliği yeniden sağlamak için herkesi yüz yüze getirmek zorunda bıraktı.

Zorlu ekonomik koşulların ve Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusuna yönelik yeniden artan ilginin de etkisiyle sportif direktör Frederic Massara, kış transfer döneminde nasıl hareket edebileceğini yeniden düşünmeye başladı. Eski Torino oyuncusunun ayrılması halinde onun yerini alabilecek bir isim de hemen yeniden gündeme geldi: Fikayo Tomori.



