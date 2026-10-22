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cm tomori juventus
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus, Tomori'den vazgeçmiyor: Bremer ayrılırsa Milan'dan düşük maliyetli transfer

Juventus
AC Milan
Serie A
Bayer Leverkusen
G. Bremer
F. Tomori

Gelecek kış transfer dönemine Juventus net bir planla bakıyor ancak önünde önemli bir soru işareti de var. Son günlerde Bremer krizi, oyuncunun yaptığı bir açıklamayla yeniden patlak verdi. Bu açıklama, Luciano Spalletti'yi takımı toplamak ve birlikteliği yeniden sağlamak için herkesi yüz yüze getirmek zorunda bıraktı.

Zorlu ekonomik koşulların ve Bayer Leverkusen'in Brezilyalı oyuncusuna yönelik yeniden artan ilginin de etkisiyle sportif direktör Frederic Massara, kış transfer döneminde nasıl hareket edebileceğini yeniden düşünmeye başladı. Eski Torino oyuncusunun ayrılması halinde onun yerini alabilecek bir isim de hemen yeniden gündeme geldi: Fikayo Tomori.


  • Bremer ve bilançodaki maliyetler

    Sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek ve son kez Ağustos 2024'te yenilenmiş olan Bremer'in kulüp bilançosuna yansıyan yüksek maliyeti yıllar içinde giderek azaldı. 30 Haziran 2026 itibarıyla kalan defter değeri yaklaşık 20 milyon euroydu. Ocak ayında bu değer yaklaşık 16 milyon euroya düşecek; satıştan kâr elde etmek için esas alınacak tutar da bu olacak. Ancak kulübün giderleri üzerinde daha büyük yük oluşturan kalem, Bremer'in yıllık net 5 milyon euroluk maaşı. Brüt tutarı 9,2 milyon euroya ulaşan bu maaş, onu bilançoda kulübe en yüksek maliyeti olan üç oyuncudan biri yapıyor.


  • Ocak ayında satış mı?

    Bu rakamlardan hareketle Carnevali ve Massara, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasında belirlenen şartlar gereği bilançodaki kadro maliyeti yükünü azaltmak zorunda oldukları için transfer piyasasına yönelik değerlendirmelere başladı. Yazın satışın gerçekleşmemesinin ardından Bayer Leverkusen'in ilgisi, fazlasıyla avantajlı bir mali teklif gelmesi halinde ideal bir çıkış yolu olabilir.

    Bremer artık dokunulmaz değil ancak onu isteyen kulüp, Almanya'da konuşulan 35 milyon avronun çok üzerinde bir bedeli kulübün kasasına ödemek zorunda.

  • Tomori, Massara'nın gözdesi

    Peki ya Bremer'in satışı gerçekten gerçekleşirse? Juventus'un yeniden savunmacı arayışına girmesi gerekecek. Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu doğrultuda sportif direktör Massara'nın ilk tercihi yine Fikayo Tomori olacak.

    Milan'la kazanılan Serie A şampiyonluğundan bu yana Massara'nın gözdesi olan Tomori'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor ve oyuncu yazın Amorim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu durumu, düşük maliyetli bir transferin önünü açarak uzun süredir beklenen hücum transferi için de geniş bir hareket alanı sağlayabilir.

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