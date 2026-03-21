CM Grafica Juventus Sabatini Sassuolo 16 9
Gabriele Stragapede

Juventus, teknik olarak galibiyet yok: İki büyük hata yüzünden kaçırılan bir fırsat. David ve Openda'dan daha iyi performans gösteren Vlahovic ve Milik sahalara geri döndü

Juventus'un Sassuolo ile evinde berabere kaldığı maçın ardından Sandro Sabatini'nin yorumu.

Juventus'un puan olarak galibiyeti hak ettiği söylenebilir. Ve bu doğru. Ancak futbolda "puanla galibiyet" diye bir şey yoktur…

Bunun yerine, Spalletti için dördüncü sırayı yakalama fırsatını kaçırmış olmanın üzüntüsü var; bu sıra artık hem Como hem de Roma tarafından tehdit altında. Hepsi, takım oyunu ve genel performansla ilgili her türlü tartışmayı gölgede bırakan, bariz ve kaba birkaç hatadan kaynaklanıyor. Farkı yaratan meşhur detaylar. Beraberlik golü: Cambiaso, Berardi tarafından alt üst edildi ve Bremer, Pinamonti tarafından önlendi. Kaçırılan penaltı: Locatelli zayıf ve ortadan vurdu.

Ve geri kalan her şey nispeten önemsiz. Çünkü futbolda - tam da bu yüzden - "puanla kazanma" diye bir şey yoktur.

  • PERIN SKORU AÇTI

    Tartışmaya katkıda bulunmak için oyuncular hakkında birkaç yorum. İşte bunlar. Perin, takımın öne geçmesini sağlayan golü “yaratmış” olmanın büyük bir övgüsünü hak ediyor. Buna ek olarak, Di Gregorio’nun yerine onunla sahada olduğunda takımın sergilediği sükunet de var. Dörtlü savunmada Kalulu ve Bremer, farklı ikizler gibi kendi milli takımlarına dönüşlerini kutladılar. Fransız oyuncunun performansı beklenen seviyedeydi. Brezilyalı oyuncunun gecesi ise daha az sakin geçti; 1-1'de Pinamonti'nin pasında bariz bir gecikme yaşadı. Performansı sürekli yükselen ve sadece birkaç durumda dikkati dağılan Kelly daha ikna ediciydi. Berardi ile mücadelesinde tedirgin olan Cambiaso, iyi bir gece geçirmedi ve ikinci yarının ortasında oyundan alındı.

  • THURAM VE LOCATELLI ARASINDAKİ KARŞILIKLI SAYGI GÖZLE GÖRÜLÜR

    Orta sahada Thuram ve Locatelli arasındaki güven ve karşılıklı saygı bariz ve verimli. İtalyan oyuncunun performansı ise bu kez çelişkiliydi: oyunda fena değildi, ancak penaltıda talihsizdi. Fransızın performansı ise sönük kaldı ve Koopmeiners ile değiştirildi. Ardından, maçın sonundaki kargaşada, Spalletti (hiç durmadan) her şeyi denediği için Hollandalı oyuncu Kelly'nin yerine geriye çekildi. McKennie gibi, bu kez orta saha oyuncusu olarak her zamankinden daha düşünceli ve daha az hırslıydı, ardından Cambiaso'nun yerine geçti. Saha boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi, ama cömertliği ortadaydı.

  • VLAHOVIC VE MILIK, OPENDA VE DAVID'DEN DAHA İYİ

    Forvette Conceicao iyi bir performans sergiledi; Boga yeterliydi; ilk yarıda ise penaltıyı atmak için topu alan, ancak daha sonra Spalletti tarafından görev Spalletti tarafından Locatelli'ye devredilen Yıldız ölümcül bir etki yarattı. Penaltıyı kazandıran Vlahovic olmuştu; top Idzes'in koluna çarpmıştı. İki yıllık yarı-inaktivitenin ardından Milik de son atakta oyuna girdi. Polonyalı oyuncu, Muric'i en muhteşem kurtarışına zorladı, ancak artık çok geçti. Ancak Vlahovic geri döndü. Milik gibi o da takıma katkı sağlayacaktır. İkisi de David ve Openda'dan daha iyi, ancak şu anda Spalletti'nin Juve'sinin sorunu sadece forvet değil. Asıl sorun, ligdeki sıralamadır.

