Juventus, teknik olarak galibiyet yok: İki büyük hata yüzünden kaçırılan bir fırsat. David ve Openda'dan daha iyi performans gösteren Vlahovic ve Milik sahalara geri döndü

Juventus'un puan olarak galibiyeti hak ettiği söylenebilir. Ve bu doğru. Ancak futbolda "puanla galibiyet" diye bir şey yoktur…

Bunun yerine, Spalletti için dördüncü sırayı yakalama fırsatını kaçırmış olmanın üzüntüsü var; bu sıra artık hem Como hem de Roma tarafından tehdit altında. Hepsi, takım oyunu ve genel performansla ilgili her türlü tartışmayı gölgede bırakan, bariz ve kaba birkaç hatadan kaynaklanıyor. Farkı yaratan meşhur detaylar. Beraberlik golü: Cambiaso, Berardi tarafından alt üst edildi ve Bremer, Pinamonti tarafından önlendi. Kaçırılan penaltı: Locatelli zayıf ve ortadan vurdu.

Ve geri kalan her şey nispeten önemsiz. Çünkü futbolda - tam da bu yüzden - "puanla kazanma" diye bir şey yoktur.