Dünkü sarsıntının ardından, bugün Juventus Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıda, spor direktörü Damien Comolli'nin ayrılışını ve Giovanni Carnevali'nin göreve başlamasını resmileştirecek.





Continassa'dan gelecek tüm gelişmeleri canlı olarak takip edeceğiz.

12.00 COMOLLI'NİN AYRILIŞI

Juventus kulübünün resmi açıklamasında şöyle deniyor: "2025 yılının Haziran ayında Juventus'a katılan Damien Comolli, bugün kulüpten istifa etti.

Tüm Juventus ailesi, Damien'e kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler.



Damien, tüm Juventus ailesine teşekkür etmek ve veda etmek istedi: “Juventus Futbol Kulübü CEO'su görevimden derhal ayrılmaya karar verdim. Bana bu prestijli kulüpte çalışma fırsatı sundukları için John Elkann ve Exor'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, tüm Juventus çalışanlarına emekleri, profesyonellikleri ve özverileri için teşekkür eder, tüm kadın ve erkek takımlarına yeni sezon için en iyi dileklerimi sunarım. Son olarak, inanılmaz destekleri için Bianconeri taraftarlarına özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü gerçekten eşsiz ve özel kılanlar onlardır.”





11.45 RESMİ AÇIKLAMA: GIOVANNI CARNEVALI, KULÜBÜN YENİ GENEL MÜDÜRÜ VE GENEL YÖNETİCİSİ OLARAK ATANDI

Juventus'un resmi açıklamasında şöyle deniyor: "İtalyan futbolunun en saygın ve takdir edilen yöneticilerinden biri olan Giovanni Carnevali, kulübün gelişim sürecine öncülük edecek. Damien Comolli, kulüp ile karşılıklı anlaşma sonucu Bianconeri'deki görevine son verdi.

Torino, 12 Haziran 2026 - Juventus FC Yönetim Kurulu bugün Giovanni Carnevali'yi kulübün Genel Müdürü ve Genel Direktörü olarak atamaya karar verdi ve ona, Bianconeri'nin spor ve endüstriyel projesini güçlendirme hedefiyle kulübün yönetim görevini emanet etti.

Spor dünyasının en takdir edilen yöneticilerinden biri olan Giovanni, Juventus'a önemli bir yönetim birikimi getiriyor. Mesleki tutkusu ve tutkusu ile futbol adamı olan Giovanni, profesyonel hayatını bu sektöre adamış, deneyim kazanmış ve giderek daha önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu da ona modern futbolu yöneten dinamikler ve gelişim perspektifleri hakkında kapsamlı bir bilgi birikimi kazandırmıştır. Özellikle kariyeri boyunca, zamanla saha içinde ve dışında sürdürülebilirlik, inovasyon, yeteneklerin geliştirilmesi ve değer yaratma becerisi konusunda tanınmış bir örnek haline gelen Sassuolo Calcio'nun büyümesine ve başarısına belirleyici bir katkı sağlamıştır. Ayrıca, Serie A Lig Konseyi Üyesi olarak, İtalyan profesyonel futbolunun gelişimi ve büyümesine adanmış başlıca müzakere masalarına katkıda bulunmuştur.

“Tarih ve kimlikle dolu bu kulübün bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum” diyen Carnevali, “Bana gösterilen güven için kulübe, çoğunluk hissedarına ve John Elkann’a teşekkür ederim. Bu yeni göreve büyük bir sorumluluk duygusuyla ve günlük çabalarımızla kalıcı bir büyüme süreci ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edebileceğimize olan inancımla başlıyorum. Kulübün tüm bileşenleriyle birlikte, kulübün tarihine ve Bianconeri taraftarlarının beklentilerine saygı göstererek, Juventus’u ulusal ve uluslararası alanda her zamankinden daha ön plana çıkarmak için çalışacağız” diye sözlerini tamamladı yeni Bianconeri CEO’su.

Giovanni’ye tüm Bianconeri ailesi adına sıcak bir hoş geldin ve başarılar diliyoruz.





11.45 SASSUOLO DA CARNEVALI’YE VEDA EDİYOR

"U.S. Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali’nin kulübün Genel Müdürü ve Genel Direktörü görevinden istifasını kabul ettiğini duyurur. Böylece, siyah-yeşil kulübün tarihine derin izler bırakan bir dönem sona ermiştir. Kulübün başında geçirdiği on üç yıl boyunca Giovanni Carnevali, Sassuolo’nun istikrarlı bir büyüme sürecine eşlik etmiş ve kulübün İtalyan futbolunun en beğenilen kulüpleri arasında yerini almasına katkıda bulunmuştur. Bu yıllarda kulüp, sportif hırs ile sürdürülebilirliği bir araya getirmeyi başarmış, genç yeteneklerin geliştirilmesi ve yönetimsel ve organizasyonel sağlamlığıyla tanınan bir model oluşturmuştur.”









11.10 BELGELER İMZALANDI

Comolli-Carnevali, belgeler imzalandı ve resmi açıklama yakında: Matteo Moretto'nun tweet'i.





10.45 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Juventus'un olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Şimdi Damien Comolli'nin Bianconeri kulübünden ayrılışını ve Giovanni Carnevali'nin Juve'nin yeni genel müdürü olarak atanmasını teyit edecek resmi açıklama bekleniyor.





10.00 - CARNEVALI-SPALLETTI TEMASI

Saat 10'da Romeo Agresti'nin tweetlediği habere göre, Giovanni Carnevali'nin Juventus'un yeni genel müdürü olarak göreve başlaması kesinleşti. Tuttosport'a göre,sabah saatlerinde Carnevali ile Juve'nin teknik direktörü Luciano Spalletti arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti.



