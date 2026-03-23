Juventus'tan Locatelli, kaçırdığı penaltının ardından konuştu: "Sorumluluklarımın farkındayım, bu hataya tepki göstermeliyim. Şimdi milli takımla Dünya Kupası'nı kazanacağız"

"Sorumluluklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum ve bir hataya karşı verilebilecektek tepkinin daha da sıkı çalışmak olduğunu biliyorum.

Şimdi kazanmamız gereken bir Dünya Kupası var ve bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odaklanalım ve bir olalım! Haydi Azzurri!", Juventus'un orta saha oyuncusu takipçilerine iletmek istediği mesaj buydu.





Sassuolo maçında yaptığı hatayı kabul ederken, aynı zamanda sayfayıçevirip sıkı çalışarak en büyük hedefe, yani Haziran ve Temmuz aylarında ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak Dünya Kupası'na katılmaya davet ediyor. Kısacası, gerekirse, Kuzey İrlanda karşısında da Locatelli penaltı noktasına gelip, geçen sezonun sonlarında Venezia deplasmanında attığı penaltıyla takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı gibi, olası bir penaltıyı gole çevirebilir.