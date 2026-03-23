Manuel Locatelli yeniden konuştu. Juventus oyuncusu, Sassuolo'ya karşıoynanan talihsiz maçın ardından sessizliğini bozdu. O maçta, Bianconeri'ye 3 puanı kazandırabilecek bir penaltı atışını kaçırmıştı. Milli takıma katılan orta saha oyuncusu, sosyal medya hesaplarında bir mesaj yayınlayarak sorumluluğunu üstlendi, hatasını kabul etti ve şu anda İtalyan milli formasıyla Dünya Kupası hedefine odaklandığını açıkladı.
Juventus'tan Locatelli, kaçırdığı penaltının ardından konuştu: "Sorumluluklarımın farkındayım, bu hataya tepki göstermeliyim. Şimdi milli takımla Dünya Kupası'nı kazanacağız"
"Sorumluluklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum ve bir hataya karşı verilebilecektek tepkinin daha da sıkı çalışmak olduğunu biliyorum.
Şimdi kazanmamız gereken bir Dünya Kupası var ve bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odaklanalım ve bir olalım! Haydi Azzurri!", Juventus'un orta saha oyuncusu takipçilerine iletmek istediği mesaj buydu.
Sassuolo maçında yaptığı hatayı kabul ederken, aynı zamanda sayfayıçevirip sıkı çalışarak en büyük hedefe, yani Haziran ve Temmuz aylarında ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak Dünya Kupası'na katılmaya davet ediyor. Kısacası, gerekirse, Kuzey İrlanda karşısında da Locatelli penaltı noktasına gelip, geçen sezonun sonlarında Venezia deplasmanında attığı penaltıyla takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı gibi, olası bir penaltıyı gole çevirebilir.
Neroverdi'ye karşı oynanan maçın sonlarında Locatelli'ye penaltı atma görevini vermek oldukça zor bir karardı. Takımın penaltı atıcısı olan orta saha oyuncusu, Yildiz ve Vlahovic'in penaltı noktasına gelmesine rağmen bu unvanını kullanmıştı. İki forvet de topu almıştı ancak kaptanın ikna edici sözleri üzerine geri çekilmişlerdi; Spalletti'nin de desteğiyle kaptan bu sorumluluğu üstlenmişti. Ancak 11 metreden Muric tarafından hipnotize edilmişti.
Juventus'un kaptanı ve hem Juventus'ta hem de İtalya Milli Takımı'nda ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan 28 yaşındaki oyuncu, harika bir sezon geçiriyor. Spalletti'nin gelişi, onu "Vecchia Signora"nın oyun planının merkezine geri getirdi; bu nedenle bu yıl şimdiden 39 maça çıktı, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Kendini yeniden kanıtladığı bu sezon, Locatelli'ye kısa süre içinde 2030'a kadar uzanan ve maaşını 4 milyonunüzerine çıkaran bir sözleşme yenilemesi kazandırabilir.
Basın toplantısında orta saha oyuncusu hakkında konuşan teknik direktör Gattuso, son penaltı hatasına rağmen ona güvenini yeniledi. Bu arada, Juventus için bu ilk hata değildi; David, Yildiz ve Locatelli'nin kendisi de arka arkaya üç penaltı kaçırmıştı. "Locatelli çok iyi gidiyor. Fiziksel ve teknik açıdan büyük kalitelerle oynayan bir oyuncu. Mutluyum çünkü kendini yeniden bulan ve kendine güveni yüksek bir oyuncu. Bize çok büyük katkı sağlayabilir," diyen teknik direktör, zor bir dönemde oyuncusuna olan saygısını bir kez daha gösterdi. Ancak, Locatelli'nin de vurguladığı gibi, lig birkaç haftalığına ara verdiğine göre, artık sadece kaçırılmaması gereken bir randevu olan Dünya Kupası play-off'larına odaklanmak gerekiyor.