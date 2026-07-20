Juventus’un net bir planı var: Orta sahasını uluslararası alanda büyük deneyime sahip bir oyuncuyla güçlendirmek. Saha içinde ve dışında sorumluluklarını üstlenebilecek bir lider. "Vecchia Signora", Ocak ayında da Kessie'yi gündemine almıştı: o dönemki görüşmeler mali açıdan bir anlaşmaya varılamamıştı, ancak bugün durum farklı çünkü Al-Ahli'deki macerasını tamamlayarak sözleşme yükümlülüklerinden kurtulan Fildişili orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan'dan gelen diğer teklifleri askıya alarak Juventus'a mutlak öncelik verdi. Talep, sezon başına net 5 milyon avroluk üç yıllık bir sözleşme; Massara ise diğer adayları da değerlendirdiği için zaman kazanmaya çalışıyor. Bunların başında, şüphesiz bir başka lüks serbest oyuncu olan Leon Goretzka geliyor.
Çeviri:
Juventus’tan Carnevali ve Massara, Goretzka’nın menajerleriyle görüştü: İşte eski Bayern Münih’li orta saha oyuncusunun talebi
GORETZKA'NIN TALEBİ
Milan ile uzun süre görüşmelerde bulunan Leon Goretzka, Bayern Münih’teki serüvenini noktaladıktan sonra hâlâ yeni bir profesyonel macera arayışında. Juventus, deneyimli Alman orta saha oyuncusunun menajerliğini üstlenen Roof ajansıyla temaslarını yeniden başlattı ve önemli bir talebi masaya koydu: Yıllık 7 milyon avro net maaş ve sözleşme imzalandığında 10 milyon avro tutarında bir bonus öngörülüyor.
BEĞENİ TEYİT EDİLDİ
Kessie, fiziksel özellikleri ve ligimiz hakkındaki bilgisi nedeniyle, Alman devine kıyasla tercih listesinde açık ara önde görünüyor; ancak son zamanlarda yapılan görüşmeler ışığında bu isim listeden çıkarılmamalıdır. Bir ayrıntı daha var: Goretzka, önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor; ancak Juventus, bu en üst düzey uluslararası turnuvaya katılma imkânı olmasa bile hâlâ çok cazip bir hedef olmaya devam ediyor.
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