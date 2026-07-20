Juventus’un net bir planı var: Orta sahasını uluslararası alanda büyük deneyime sahip bir oyuncuyla güçlendirmek. Saha içinde ve dışında sorumluluklarını üstlenebilecek bir lider. "Vecchia Signora", Ocak ayında da Kessie'yi gündemine almıştı: o dönemki görüşmeler mali açıdan bir anlaşmaya varılamamıştı, ancak bugün durum farklı çünkü Al-Ahli'deki macerasını tamamlayarak sözleşme yükümlülüklerinden kurtulan Fildişili orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan'dan gelen diğer teklifleri askıya alarak Juventus'a mutlak öncelik verdi. Talep, sezon başına net 5 milyon avroluk üç yıllık bir sözleşme; Massara ise diğer adayları da değerlendirdiği için zaman kazanmaya çalışıyor. Bunların başında, şüphesiz bir başka lüks serbest oyuncu olan Leon Goretzka geliyor.