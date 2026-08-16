Juventus, bu yaz açık kalan en önemli transfer gündemini çözmeye çalışıyor. Yaz transfer döneminin açılmasından bu yana Luciano Spalletti, kulüpten kadroya Di Gregorio ve Perin'den daha sağlam, ayrıca ayakları da daha iyi olan yeni bir kaleci eklenmesini istedi.

Haftalar süren yoklamalar, fikirler, önerilen ve değerlendirilen profillerin ardından, birçoğu da sonuçsuz kalınca, sonunda çember Emiliano "Dibu" Martinez üzerinde yeniden daralıyor. Ve The Athletic'in aktardığına göre Aston Villa ile anlaşma sonuçlanmaya çok yakın.



