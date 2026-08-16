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cm grafica dibu martinez juve
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus'tan Aston Villa'ya Dibu Martinez için yeni teklif: rakamlar belli oldu, fark çok az

Juventus
Aston Villa
Parma Calcio 1913
E. Martinez
Z. Suzuki

Juventus, Arjantinli kaleci için bastırıyor; transferde sona çok yaklaşıldı.

Juventus, bu yaz açık kalan en önemli transfer gündemini çözmeye çalışıyor. Yaz transfer döneminin açılmasından bu yana Luciano Spalletti, kulüpten kadroya Di Gregorio ve Perin'den daha sağlam, ayrıca ayakları da daha iyi olan yeni bir kaleci eklenmesini istedi.

Haftalar süren yoklamalar, fikirler, önerilen ve değerlendirilen profillerin ardından, birçoğu da sonuçsuz kalınca, sonunda çember Emiliano "Dibu" Martinez üzerinde yeniden daralıyor. Ve The Athletic'in aktardığına göre Aston Villa ile anlaşma sonuçlanmaya çok yakın.


  • Aston Villa, Suzuki'ye bir adım uzaklıkta

    Arjantinli kaleci, transfer döneminin sonundan bu yana Aston Villa’ya ayrılmak istediğini ve uzun süredir Juventus’la anlaşma sağladığını bildirdi.

    Villans, son saatlerde Parma ile Paris Saint-Germain arasındaki Zion Suzuki operasyonunun fiyaskoya dönüşmesinden yararlandı (önümüzdeki yıllardaki planlama konusunda anlaşma sağlanamaması, Juventus’a olası kiralama seçeneği de dahil) ve Emilialı kulübe 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren, kabul edilmek üzere olan yeni bir teklif sundu; işte Juventus’un Dibu için yeniden umutlanmaya başladığı nokta da burası oldu.

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  • YENİ TEKLİF

    Suzuki'nin Birmingham'a gelişi, en az 15 milyon euroluk teklif beklentisi bu günlerde düşen Martinez'in önünü açacak. The Athletic'ten David Ornstein'ın aktardığına göre, bugün sabah saatlerinde CEO Carnevali ile sportif direktör Massara, 7 milyon eurosu garanti ücret ve 3 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euroluk yeni bir teklif sundu. Aston Villa ise bonussuz, sadece garanti ücret olarak 10 milyon euro talep ediyor. Taraflar arasındaki fark çok az, oyuncuyla da anlaşma zaten sağlandı; bu transfer, sonunda, Spalletti'nin sevinci için sonuçlanabilir.

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