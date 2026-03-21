Goal.com
Canlı
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Zhegrova'nın durumu belirsiz: Sassuolo maçında forma giymesi şüpheli

Kosovalı oyuncu kas yorgunluğu yaşıyor; bu akşamki maçtan önceki son ana kadar durumu yakından takip edilecek

Juventus, Sassuolo ile oynayacağı lig maçı öncesinde son anda yaşanan bir aksilikle boğuşuyor. Edon Zhegrova, son saatlerde yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle forma giyebilmesi büyük bir soru işareti olarak kalıyor.


La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kosovalı kanat oyuncusu kas yorgunluğu yaşadı ve bu durum maçta yer almasını ciddi şekilde tehlikeye atıyor.


Durumu, Juventus sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerdeki yoğun antrenmanların ardından, oyuncu yorgunluk belirtileri gösterdi ve bu durum büyük bir ihtiyat gerektiriyor.


  • Sağlık ekibi, beklenenden daha uzun süreli bir ara vermesine neden olabilecek olası sakatlık riskini önlemek için tedbirli olunmasını tavsiye etti. Luciano Spalletti durumu yakından takip ediyor. Amaç, Zhegrova’nın en azından yedek kulübesinde yer alıp alamayacağını anlamak, ancak şu anda belirsizlik hakim.


    Nihai karar, maçın hemen öncesinde, kadro listesi resmiyet kazandığında verilecek.




    • Reklam
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS