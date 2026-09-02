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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Zhegrova hâlâ transfer piyasasında: Pazar gününe kadar Suudi Arabistan'a dikkat edin

Juventus
Transfers
E. Zhegrova

Kosovalı oyuncu için Juventus, resmî teklifleri beklemeyi sürdürüyor.

Edon Zhegrova'nın geleceği henüz netlik kazanmış değil. Kosovalı kanat oyuncusu, Al-Ittihad'ın radarına girdi ve kulübün oyuncunun durumu ile bonservis beklentisini öğrenmek için ilk teması kurduğu belirtiliyor. Şimdilik resmi bir teklif yok ancak Juventus kendi şartlarını şimdiden belirledi.


TuttoJuve.com'un haberine göre, Juventus, ancak en az 15 milyon euro tutarında bir teklif gelmesi halinde ayrılığı değerlendirmeye hazır; bu rakam bonuslarla birlikte artabilir. Bu eşik, kulübün oyuncuya yaptığı yatırımı korumasını sağlayacak nitelikte. Zhegrova, Lille'den yaklaşık 14,3 milyon euro artı ek maliyetler ve bonuslar karşılığında transfer edilmişti ve sözleşmesi 2030'da sona eriyor.

  • Bu nedenle, basit bir kiralama Juventus için özellikle tercih edilen bir çözüm gibi görünmüyor. Al-Ittihad’ın olası somut ilgisi ise kalıcı bir transfere ya da gelecekteki satın alma konusunda yeterli güvenceler içeren bir formüle kapı aralayabilir.


    Dolayısıyla durum şimdilik beklemede: ilk temas kuruldu, şimdi masaya paranın konması gerekiyor. Suudi kulübü 15 milyon seviyesine yaklaşırsa, Juventus ciddi şekilde dinlemeye hazır olacak. Suudi Arabistan’da transfer dönemi 6 Eylül Pazar günü kapanıyor.


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