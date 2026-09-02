Edon Zhegrova'nın geleceği henüz netlik kazanmış değil. Kosovalı kanat oyuncusu, Al-Ittihad'ın radarına girdi ve kulübün oyuncunun durumu ile bonservis beklentisini öğrenmek için ilk teması kurduğu belirtiliyor. Şimdilik resmi bir teklif yok ancak Juventus kendi şartlarını şimdiden belirledi.





TuttoJuve.com'un haberine göre, Juventus, ancak en az 15 milyon euro tutarında bir teklif gelmesi halinde ayrılığı değerlendirmeye hazır; bu rakam bonuslarla birlikte artabilir. Bu eşik, kulübün oyuncuya yaptığı yatırımı korumasını sağlayacak nitelikte. Zhegrova, Lille'den yaklaşık 14,3 milyon euro artı ek maliyetler ve bonuslar karşılığında transfer edilmişti ve sözleşmesi 2030'da sona eriyor.