"Şimdiden efsaneler arasında olmak mı? Üç yıl öncesini düşündüğümde bunun özel bir şey olacağını düşünürdüm. İnsanın aklından geçer ama hayatta her şeyin her zaman istediğin gibi gitmediğini bilirsin. Bu yüzden hep olumlu kalır ve kendine inanırsın. Evet, o zaman da bir gün buraya geleceğime inanıyordum."