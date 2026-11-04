Kenan Yıldız'ın durumu nasıl ve daha da önemlisi, ne zaman sahalara dönecek ve Juventus ile Luciano Spalletti'nin emrine girecek? Son günlerdeki son derece olumlu işaretlere rağmen bu sorunun yanıtını bizzat Türk hücum oyuncusu verdi. Geçen pazar günü "Legends Club" taraftarlarıyla bir araya gelen Yıldız, onlarla birlikte Juventus-Napoli maçını izledi ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini, ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. İşte sözleri. Kaynak: YouTube'daki GJustjuve kanalı.
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Çeviri:
Juventus'ta Yıldız sakatlığı hakkında konuştu: "Biraz daha zaman gerekecek ama iyileşme süreci iyi gidiyor"
Gelecek maçlar
Yıldız için Juventus
"Şimdiden efsaneler arasında olmak mı? Üç yıl öncesini düşündüğümde bunun özel bir şey olacağını düşünürdüm. İnsanın aklından geçer ama hayatta her şeyin her zaman istediğin gibi gitmediğini bilirsin. Bu yüzden hep olumlu kalır ve kendine inanırsın. Evet, o zaman da bir gün buraya geleceğime inanıyordum."
SAKATLIK
"Nasılım? Her şey iyi gidiyor, her şey yolunda ilerliyor. Elbette zaman gerekiyor ama sakatlığım iyileşiyor. Bu yüzden yakında geri dönmeyi umuyorum. Biraz daha zaman alacak ama yakında her şey yoluna girecek."
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