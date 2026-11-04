Peki Kenan Yildiz nasıl ve daha da önemlisi, ne zaman sahaya dönüp Juventus ile Luciano Spalletti'nin emrine girecek? Son günlerdeki olumlu işaretlere rağmen bu soruyu bizzat Türk oyuncu yanıtladı. Geçen pazar Legends Club'daki taraftarlarla bir araya gelip onlarla birlikte Juventus-Napoli maçını izleyen Yildiz, iyileşme sürecinin iyi gittiğini ancak biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. İşte GJustjuve YouTube kanalının aktardığı sözleri.
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Çeviri:
Juventus’ta Yıldız sakatlığı hakkında konuştu: "Biraz daha zaman alacak ama iyileşme süreci iyi gidiyor"
Gelecek maçlar
JUVENTUS'UN YILDIZ İÇİN TEKLİFİ
"Şimdiden efsaneler arasında yer almak mı? 3 yıl öncesini düşündüğümde, bunun özel bir şey olacağını düşünürdüm. Böyle bir şeyi düşünürsün ama hayatta her şeyin her zaman istediğin gibi gitmediğini de bilirsin. Bu yüzden hep olumlu kalır ve kendine inanırsın. Evet, o zaman da bir gün buraya geleceğime inanıyordum."
SAKATLIK
"Nasıl mıyım? Her şey iyi gidiyor, her şey yolunda ilerliyor. Elbette biraz zaman gerekiyor ama sakatlığım iyileşiyor. Bu yüzden yakında geri dönmeyi umuyorum. Biraz daha zaman alacak ama yakında her şey yoluna girecek."
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