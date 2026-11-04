Juventus’ta Yıldız sakatlığı hakkında konuştu: "Biraz daha zaman alacak ama iyileşme süreci iyi gidiyor"

"Şimdiden efsaneler arasında yer almak mı? 3 yıl öncesini düşündüğümde, bunun özel bir şey olacağını düşünürdüm. Böyle bir şeyi düşünürsün ama hayatta her şeyin her zaman istediğin gibi gitmediğini de bilirsin. Bu yüzden hep olumlu kalır ve kendine inanırsın. Evet, o zaman da bir gün buraya geleceğime inanıyordum."