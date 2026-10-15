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CM grafica Woltemade Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta Woltemade meselesi: Spalletti onu her mevkide görüyor, 24 yaşında hâlâ belirli bir rolü yok

Juventus
N. Woltemade
Celta Vigo - Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa

Avrupa Ligi'nde Celta Vigo karşısında Alman oyuncuya ilk 11'de oynama fırsatı

Juventus'un bu akşam Celta Vigo deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçında Nick Woltemade'nin ilk 11'de yer alması kuvvetle muhtemel. 2002 doğumlu Alman oyuncu için bu, yine Avrupa Ligi'nde NEC karşılaşmasının ardından ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkması olacak. Woltemade, Juventus formasıyla bugüne kadarki tek golünü o maçta penaltıdan kaydetmişti. Ligde ise eski Newcastle oyuncusu yalnızca dört maçta kısa süreler aldı: Milan'a karşı 14, Sassuolo'ya karşı 30, Atalanta'ya karşı 4 ve Cagliari'ye karşı yine 30 dakika.


Spalletti dün Woltemade hakkında şunları söyledi: "Celta Vigo karşısında oynayacak. Böyle yapmak doğru çünkü takımı da dinlendirmemiz gerekiyor. Üç maç oynadığımız tek dönem bu hafta değil. Değişiklik yapmazsak sonuna nasıl ulaşacağız? Nick, oyun kurma özellikleri olan bir santrfor olarak oynayabilir; geriden gelip hücum ile orta saha arasındaki bölgeyi, bazen de orta sahayı doldurabilir."



  • Kendini arıyor

    Spalletti'nin tarif ettiği özellikler, her yönüyle yetkin bir futbolcuyu tanımlamak için kullanılabilir (Johan Cruyff'tan başlayarak). Ya da 24 yaşında hâlâ gerçek teknik ve taktik kimliğini bulamamış, olgunlaşma sürecini tamamlayamamış bir futbolcuyu anlatabilir. Woltemade'nin durumu da elbette bu. Juventus'ta satın alma hakkı veya zorunluluğu olmaksızın bir yıllığına kiralık olarak geçireceği bu sezonda Woltemade'nin süreci hızlandırması ve Spalletti'nin takımındaki yerini bir an önce bulmaya çalışması gerekiyor. Elbette teknik direktörün de 27 numarayı oyun planına dâhil etmenin doğru yolunu ve ona uygun alanları bulmak için becerikli ve sezgili olması gerekiyor. Bu, hem Alman futbolcunun özellikleri hem de Randal Kolo Muani başta olmak üzere farklı rollere uyabilen başka oyuncuların da takımda bulunması nedeniyle kolay değil.

  • Hırs mı? Hayır, eksik olan soğukkanlılık.

    Spalletti dün basın toplantısında, Woltemade de dâhil olmak üzere tüm takımın göstermesi gereken hırs ve acımasızlıktan söz etti: "Yeterince acımasız değiliz. Maç bize her şeyi değiştirebilecek bir fırsat sunduğunda, o an tereddüt etmemeli, çözümü hemen bulmak için kendimizi zorlamalıyız. Pek çok sonuç böyle anlarda alınır. Biz yeterince hırslı değiliz." Karakterin ve kişiliğin önemli olduğu doğru, ancak teknik direktör de dâhil olmak üzere Juventus'ta bunların eksik olduğunu düşünmüyoruz. Hatta bazen Juventus'ta gereğinden fazla hırs varmış gibi görünüyor. Asıl sık sık eksikliği hissedilen, sahada nasıl durulacağına ve ne yapılacağına dair net ve berrak fikirler. Woltemade de bunun bir örneği. Alman oyuncunun bugün kendisini eleştirenleri haksız çıkarmak ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini düşünmeye başlamak için 90 dakikası var. Sadece beş maçın ardından bu gelecek şimdiden Juventus'tan uzakta görünüyor.

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