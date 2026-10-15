Juventus'un bu akşam Celta Vigo deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci hafta maçında Nick Woltemade'nin ilk 11'de yer alması kuvvetle muhtemel. 2002 doğumlu Alman oyuncu için bu, yine Avrupa Ligi'nde NEC karşılaşmasının ardından ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkması olacak. Woltemade, Juventus formasıyla bugüne kadarki tek golünü o maçta penaltıdan kaydetmişti. Ligde ise eski Newcastle oyuncusu yalnızca dört maçta kısa süreler aldı: Milan'a karşı 14, Sassuolo'ya karşı 30, Atalanta'ya karşı 4 ve Cagliari'ye karşı yine 30 dakika.





Spalletti dün Woltemade hakkında şunları söyledi: "Celta Vigo karşısında oynayacak. Böyle yapmak doğru çünkü takımı da dinlendirmemiz gerekiyor. Üç maç oynadığımız tek dönem bu hafta değil. Değişiklik yapmazsak sonuna nasıl ulaşacağız? Nick, oyun kurma özellikleri olan bir santrfor olarak oynayabilir; geriden gelip hücum ile orta saha arasındaki bölgeyi, bazen de orta sahayı doldurabilir."







