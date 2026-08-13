Artık yeni bir takım bulduğuna göre, Dusan Vlahovic'in Juventus için kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda kesin bir bilanço çıkarılabilir. Sonuçta, büyük bir hayal kırıklığından ya da en azından büyük bir yanılsamadan söz edilebilir diye düşünüyoruz.





Juventus, Ocak 2022'de onu Fiorentina'dan 70 milyon euro artı 10 milyon bonus karşılığında transfer edip aynı zamanda kendisine süper bir maaş garanti ettiğinde, kesinlikle büyük beklentiye girmişti; bu maaş artarak daha sonra sezon başına 12 milyon euroya kadar çıkacaktı. 108 maçta 49 gol kaydetmiş 22 yaşındaki bir oyuncuyu Fiorentina'dan alan Juventus, kadrosuna jenerasyonluk bir santrfor kattığını düşünüyordu; takımı sırtlayabilecek ve fark yaratabilecek biri. Ama öyle olmadı.







