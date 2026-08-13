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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Vlahovic hayali: kazanan yalnızca kasada var, ancak yerini alacak isim hâlâ yok

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Premier Lig ya da La Liga değil, Sırp oyuncu yüksek maaşla Beşiktaş'a gidiyor

Artık yeni bir takım bulduğuna göre, Dusan Vlahovic'in Juventus için kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda kesin bir bilanço çıkarılabilir. Sonuçta, büyük bir hayal kırıklığından ya da en azından büyük bir yanılsamadan söz edilebilir diye düşünüyoruz.


Juventus, Ocak 2022'de onu Fiorentina'dan 70 milyon euro artı 10 milyon bonus karşılığında transfer edip aynı zamanda kendisine süper bir maaş garanti ettiğinde, kesinlikle büyük beklentiye girmişti; bu maaş artarak daha sonra sezon başına 12 milyon euroya kadar çıkacaktı. 108 maçta 49 gol kaydetmiş 22 yaşındaki bir oyuncuyu Fiorentina'dan alan Juventus, kadrosuna jenerasyonluk bir santrfor kattığını düşünüyordu; takımı sırtlayabilecek ve fark yaratabilecek biri. Ama öyle olmadı.



  • Elbette Vlahovic’e bir hafifletici neden tanınmalı; o da Juventus tarihinin en kötü takımlarından birine gelmiş olması. Dört buçuk yılda Juventus dünyasında her şey yaşandı: bir başkan (Agnelli) ve tüm yönetim kurulu bir soruşturmayla tasfiye edildi, kulüp tarihinde daha önce benzeri görülmemiş şekilde art arda yönetim değişiklikleri yaşandı (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve son olarak Carnevali ile Massara), teknik direktörlerden ise hiç söz etmeye gerek yok. Vlahovic, Torino’da Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti tarafından çalıştırıldı, ardından da onu Fiorentina’da en çok parlatan teknik adam olan Italiano’ya döndü ve şimdi onunla Beşiktaş’ta yeniden buluşuyor.


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  • Her hâlükârda, son yıllardaki Juventus kaosu bir kenara bırakıldığında, fark yaratabilecek şampiyon oyuncular olduklarını kanıtlama görevi tam da Vlahovic’e ve birkaç isme daha düşüyordu; takımı bataklıktan çıkarmaları bekleniyordu. Vlahovic ise bunu ancak kısmen yaptı: 168 maçta attığı 68 gole rağmen, 9 numara sık sık gerginliklerinin ve hayal kırıklıklarının, ayrıca hiçbir zaman geliştiremediği teknik sınırlılıklarının kurbanı oldu; özellikle de top kontrolü ve takım arkadaşlarıyla dar alandaki paslaşmalar konusunda. Güçlü ve isabetli bir şuta sahip olsa da Vlahovic, Juventus’tan vitrinde tek bir kupayla ayrılıyor; o da Atalanta ile oynanan finalde attığı gol sayesinde kazanılan 2024 İtalya Kupası.



  • Vlahovic'in, Juventus çevresinin umduğu o şampiyon seviyesindeki oyuncu olmadığını, transfer piyasasının onu götürdüğü adres de gösteriyor. Sırp golcü, Premier League'den özellikle Arsenal'in, ya da Barcelona ile Bayern Münih'in konuşulduğu dönemde, aylarca hatta yıllarca daha büyük hayaller kurdu. Sonunda, bu kulüplerin hiçbiri onu dikkate almadı. 26 yaşında olan ve önündeki üç yılı, yani kariyerinin merkezindeki ve en önemli dönemini yaşayacak olan Vlahovic, Türk ligiyle yetinmek zorunda. Bunu elbette Beşiktaş'a ve Türk futboluna en büyük saygıyla söylüyoruz; zira bu tarihsel dönemde İtalyan futbolundan daha zengin ve daha rekabetçiler. Ama Premier League ya da La Liga değiller; Vlahovic'in hayalleri bunlardı.

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  • Sözleşme açısından bakıldığında, Belgrad doğumlu 2000’li oyuncu kesinlikle kazançlı çıktı: İstanbul’da sezon başına net 10 milyon artı bonuslar ve yüksek bir imza parası kazanacak. Bu açıdan bakıldığında o ve ekibi kesinlikle kazanan taraf. Juventus ise Vlahovic’in yerini dolduracak ismi hâlâ bulmuş değil, çünkü Kolo Muani hareketli bir forvet; hücum hattının tamamında dolaşmayı seviyor ve klasik bir ceza sahası santrforu değil.

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